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Μια νέα γέφυρα ανάμεσα στην τραπεζική χρηματοδότηση, την επιστημονική έρευνα και την πραγματική παραγωγή επιχειρούν να δημιουργήσουν η CrediaBank και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με επίκεντρο τον αγροτικό και αγροδιατροφικό τομέα.

Η τράπεζα και το ΑΠΘ υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας διάρκειας δύο ετών, με δυνατότητα παράτασης, ανοίγοντας τον δρόμο για κοινές δράσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ, με τη συνεργασία να εστιάζει στην αγροτική οικονομία και επιχειρηματικότητα, στη βιώσιμη χρηματοδότηση αγροτικών και αγροδιατροφικών δραστηριοτήτων, αλλά και στην αξιοποίηση της καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα.

Από το πανεπιστήμιο στην παραγωγή

Το ενδιαφέρον στοιχείο της συμφωνίας είναι η προσπάθεια να συνδεθεί πιο άμεσα η επιστημονική γνώση με τις ανάγκες της παραγωγής. Στο πλαίσιο του Μνημονίου προβλέπεται η ανάπτυξη κοινών ερευνητικών έργων και μελετών, καθώς και η παροχή επιστημονικής συμβουλευτικής σε θέματα αγροτικής οικονομίας, αγροδιατροφής, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Παράλληλα, προβλέπονται εκπαιδευτικά προγράμματα και εξειδικευμένα σεμινάρια για στελέχη της CrediaBank, αλλά και δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών, βραβείων και χορηγιών σε φοιτητές και νέους ερευνητές.

Η συνεργασία επεκτείνεται και στην πρακτική άσκηση φοιτητών, στις διπλωματικές εργασίες και τις διδακτορικές διατριβές, ενώ CrediaBank και ΑΠΘ μπορούν να συμμετέχουν από κοινού σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Στο επίκεντρο η βιώσιμη χρηματοδότηση

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η αγροτική οικονομία και η βιώσιμη χρηματοδότηση, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρωτογενής τομέας καλείται να προσαρμοστεί στις νέες περιβαλλοντικές και παραγωγικές απαιτήσεις, αλλά ταυτόχρονα να παραμείνει ανταγωνιστικός.

Η συμφωνία προβλέπει πρωτοβουλίες που θα συνδέουν τη χρηματοδότηση με τη βιώσιμη ανάπτυξη, με έμφαση στην αγροτική επιχειρηματικότητα, τις αγροτικές και αγροδιατροφικές δραστηριότητες και την καινοτομία.

«Η συνεργασία μας με το ΑΠΘ εντάσσεται στη στρατηγική μας να στηρίζουμε έμπρακτα την παραγωγική ανάπτυξη και τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και ανταγωνιστικό οικονομικό μοντέλο», δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σύνδεσης της επιστημονικής γνώσης και της καινοτομίας με τη χρηματοδότηση και τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Από την πλευρά του ΑΠΘ, ο Πρύτανης Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης έδωσε έμφαση στη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και στην ανάγκη οι φοιτητές και οι νέοι ερευνητές να έρχονται σε επαφή με τις πραγματικές προκλήσεις της οικονομίας.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Πεδίο συνεργασίας Δράσεις

Έρευνα Κοινά ερευνητικά έργα, μελέτες και επιστημονική συμβουλευτική

Εκπαίδευση Σεμινάρια, κατάρτιση στελεχών, υποτροφίες και βραβεία

Καινοτομία Μεταφορά τεχνογνωσίας και σύνδεση έρευνας με την παραγωγή

Νέα γενιά Πρακτική άσκηση, διπλωματικές και διδακτορικές εργασίες

Αγροτική οικονομία Βιώσιμη χρηματοδότηση και στήριξη αγροτικής επιχειρηματικότητας

Ευρωπαϊκά προγράμματα Κοινή συμμετοχή CrediaBank και ΑΠΘ

Το Μνημόνιο λειτουργεί ως το πλαίσιο της συνεργασίας, ενώ οι επιμέρους δράσεις θα εξειδικεύονται με ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ της τράπεζας και του Πανεπιστημίου. Το ζητούμενο πλέον είναι η μετάβαση από το επίπεδο της συμφωνίας σε συγκεκριμένα έργα που θα συνδέουν την έρευνα, τη χρηματοδότηση και την παραγωγή στον αγροδιατροφικό τομέα.