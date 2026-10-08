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Στην απονομή μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης «BB» με θετικές προοπτικές (positive outlook) για την CrediaBank προχώρησε η Fitch Ratings, αναγνωρίζοντας τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της τράπεζας και τις προοπτικές ανάπτυξης που δημιουργεί η σχεδιαζόμενη εξαγορά της HSBC Malta.

Ο οίκος απέδωσε επίσης βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση εκδότη «B» και αξιολόγηση βιωσιμότητας (Viability Rating) «bb», ενώ οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε «BB+» και «B», αντίστοιχα.

Οι θετικές προοπτικές αντανακλούν την εκτίμηση ότι η CrediaBank θα συνεχίσει να ενισχύει την κερδοφορία της, αξιοποιώντας την πιστωτική επέκταση στην ελληνική αγορά, την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της και τις συνέργειες από τις εξαγορές.

Καθοριστική θεωρείται η επιτυχής ολοκλήρωση και ενσωμάτωση της HSBC Malta, η οποία αναμένεται να αυξήσει σημαντικά το μέγεθος της τράπεζας, να ενισχύσει τη γεωγραφική διαφοροποίηση και να βελτιώσει τη χρηματοδοτική της βάση.

Η εξαγορά της HSBC Malta αλλάζει τα δεδομένα

Η Fitch επισημαίνει ότι η CrediaBank εξακολουθεί να διαθέτει σχετικά περιορισμένο αποτύπωμα στην ελληνική τραπεζική αγορά, σημαντικά μικρότερο από εκείνο των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Ωστόσο, αναγνωρίζει τη δυναμική της στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπου το μερίδιο αγοράς της προσεγγίζει το 6%, καθώς και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η αυξανόμενη επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Η σχεδιαζόμενη απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην HSBC Malta χαρακτηρίζεται ως μετασχηματιστική συναλλαγή, καθώς θα ενισχύσει ουσιαστικά το μέγεθος και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του ομίλου.

Με βάση τα στοιχεία του τέλους Ιουνίου 2026, η Μάλτα θα αντιπροσώπευε περίπου 45% του ενεργητικού του συνδυασμένου σχήματος.

Παρά τους σημαντικούς κινδύνους υλοποίησης και ενσωμάτωσης που συνοδεύουν τη συναλλαγή, ο οίκος εκτιμά ότι αυτοί μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς με βάση τον σχεδιασμό της τράπεζας.

Η HSBC Malta διαθέτει επίσης ισχυρή καταθετική βάση και υψηλή πλεονάζουσα ρευστότητα, στοιχεία που αναμένεται να ενισχύσουν τη χρηματοδοτική θέση της CrediaBank.

Κερδοφορία: Στόχος το 3,5% το 2028

Ιδιαίτερα θετικές είναι οι προβλέψεις της Fitch για την εξέλιξη της λειτουργικής κερδοφορίας.

Μετά από μια περίοδο πιέσεων λόγω της εξυγίανσης των δανειακών χαρτοφυλακίων, της περιορισμένης εμπορικής δραστηριότητας και των δαπανών αναδιάρθρωσης που συνδέθηκαν με τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα, η CrediaBank εμφανίζει πλέον σαφή σημάδια ανάκαμψης.

Ο δείκτης λειτουργικών κερδών προς σταθμισμένο ενεργητικό (RWAs) ανέκαμψε στο 1,2% το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η Fitch προβλέπει περαιτέρω βελτίωση στο 3% το 2027 και στο 3,5% το 2028, χάρη στην αύξηση των εργασιών, στις συνέργειες και στη συνεισφορά των εξαγορών της HSBC Malta και της Ευρώπη Holdings.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η μεγαλύτερη κλίμακα δραστηριοτήτων θα επιτρέψει στην τράπεζα να περιορίσει το λειτουργικό κόστος σε σχέση με τα έσοδά της, ενισχύοντας την αποδοτικότητα.

Στο 2,9% τα προβληματικά δάνεια

Σημαντικό παράγοντα για την αξιολόγηση αποτελεί και η ολοκλήρωση της εξυγίανσης του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Ο δείκτης προβληματικών δανείων της CrediaBank έχει υποχωρήσει στο 2,9% στο τέλος Ιουνίου 2026, εξαιρουμένων των διακρατούμενων ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από δάνεια, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στις μεγάλες τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω του προγράμματος κρατικών εγγυήσεων.

Η Fitch αναμένει ότι ο συγκεκριμένος δείκτης θα παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερός την περίοδο 2026-2028, υποστηριζόμενος από την ανθεκτικότητα των δανειοληπτών, την αύξηση των χορηγήσεων και την αντίστοιχα καλή ποιότητα ενεργητικού της HSBC Malta.

Η κάλυψη των προβληματικών δανείων από προβλέψεις διαμορφώνεται στο 57%.

Ενισχυμένη κεφαλαιακή επάρκεια

Στο κεφαλαιακό μέτωπο, ο οίκος επισημαίνει τη σημαντική ενίσχυση της CrediaBank μετά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 15,5% στο τέλος Ιουνίου 2026, έναντι ιστορικά χαμηλότερων επιπέδων, ενώ σε pro forma βάση, μετά την εξαγορά της Ευρώπη Holdings, ανέρχεται στο 16,7%.

Η Fitch προβλέπει ότι η τράπεζα θα διατηρήσει σχετικά σταθερή κεφαλαιακή επάρκεια την περίοδο 2026-2028, παρά την επιδιωκόμενη σημαντική αύξηση των χορηγήσεων, χάρη στη βελτίωση της κερδοφορίας.

Στη χρηματοδότηση, οι καταθέσεις αντιπροσώπευαν το 92% των συνολικών πηγών χρηματοδότησης στο τέλος Ιουνίου. Ωστόσο, η συγκέντρωση σε εταιρικούς πελάτες και το σχετικά υψηλό ποσοστό προθεσμιακών καταθέσεων διατηρούν το κόστος χρηματοδότησης υψηλότερο από τον μέσο όρο της ελληνικής αγοράς.

Η ενσωμάτωση της HSBC Malta αναμένεται να βελτιώσει τόσο τη σύνθεση των καταθέσεων όσο και τη συνολική ρευστότητα του ομίλου.

Τι χρειάζεται για νέα αναβάθμιση

Η Fitch προσδιορίζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για ενδεχόμενη αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Κεντρικό ρόλο θα διαδραματίσουν η επιτυχής ενσωμάτωση της HSBC Malta, η συνέχιση της υγιούς ανάπτυξης και η περαιτέρω διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.

Παράλληλα, απαιτείται ο δείκτης λειτουργικών κερδών προς RWAs να διατηρηθεί πάνω από το 2%, ο δείκτης CET1 να παραμείνει τουλάχιστον στο 14% και η ποιότητα του ενεργητικού να διατηρηθεί σταθερή.

Στον αντίποδα, υποβάθμιση θα μπορούσε να προκύψει εάν ο δείκτης προβληματικών δανείων υπερβεί το 5% για παρατεταμένο διάστημα, εάν η λειτουργική κερδοφορία υποχωρήσει κάτω από το 1% των RWAs ή εάν ο CET1 μειωθεί κάτω από το 12%.

Επιπλέον, ενδεχόμενες σοβαρές δυσκολίες στην εξαγορά της HSBC Malta ή αδυναμία επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων στην ελληνική αγορά θα μπορούσαν να επιβαρύνουν την αξιολόγηση.

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