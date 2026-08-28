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Σε ένα ενιαίο πλαίσιο αμοιβών και παροχών περνά το σύνολο του προσωπικού της CrediaBank, μετά την υπογραφή της νέας τριετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) μεταξύ της διοίκησης και των δύο συνδικαλιστικών οργανώσεων της τράπεζας.

Η συμφωνία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη ενιαία επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση μετά τη συνένωση της Attica Bank με την πρώην Παγκρήτια Τράπεζα. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κοινό εργασιακό και μισθολογικό πλαίσιο για το ανθρώπινο δυναμικό της νέας τράπεζας, περιορίζοντας τις διαφορετικές ρυθμίσεις που ίσχυαν πριν από τη συνένωση.

Η νέα σύμβαση έχει ισχύ από 1η Απριλίου 2026 έως 31 Μαρτίου 2029 και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τις αποδοχές και τα επιδόματα έως τις οικογενειακές παροχές, την ασφάλιση, την εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη.

Έμφαση στους χαμηλότερους μισθούς

Στο μισθολογικό σκέλος, προβλέπεται σταδιακή ενίσχυση των αποδοχών, με ιδιαίτερη στόχευση στις χαμηλότερες μισθολογικές βαθμίδες. Παράλληλα, καθιερώνεται κατώτατος μεικτός μισθός έως 1.600 ευρώ, στοιχείο που αποτελεί μία από τις βασικές οικονομικές προβλέψεις της νέας συμφωνίας.

Ταυτόχρονα, τα επιμέρους επιχειρησιακά επιδόματα ενοποιούνται σε ένα ενιαίο Επιχειρησιακό Επίδομα. Η συγκεκριμένη αλλαγή επιχειρεί να απλοποιήσει το σύστημα αμοιβών και να δημιουργήσει μεγαλύτερη διαφάνεια και ομοιομορφία στους όρους που ισχύουν για τους εργαζομένους της ενιαίας τράπεζας.

Περισσότερες παροχές για οικογένειες

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις κοινωνικές και οικογενειακές παροχές. Η νέα ΕΣΣΕ ενισχύει τη στήριξη των εργαζομένων με παιδιά, μεταξύ άλλων μέσω παροχών που αφορούν τη χρήση βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.

Παράλληλα, αυξάνονται οι παροχές που συνδέονται με τον γάμο και την απόκτηση παιδιού, ενώ προβλέπονται ενισχυμένες παροχές για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αναγνώριση της ακαδημαϊκής επίδοσης των παιδιών των εργαζομένων, μέσω παροχών που επιβραβεύουν την ακαδημαϊκή αριστεία.

Η σύμβαση προβλέπει ακόμη μέτρα για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων εργαζομένων, διευρύνοντας το κοινωνικό σκέλος του πακέτου παροχών.

Ασφάλιση και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα

Στο πεδίο της ασφαλιστικής κάλυψης διατηρείται το ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και υγείας για τους εργαζομένους.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία συνταξιοδοτικού προγράμματος, ενώ επεκτείνεται στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού το πρόγραμμα αποταμίευσης για τα παιδιά. Πρόκειται για παροχές που εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια της τράπεζας να διαμορφώσει ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο αποδοχών πέρα από τον βασικό μισθό.

Εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη

Η νέα σύμβαση περιλαμβάνει επίσης προβλέψεις για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται επιδότηση μεταπτυχιακών σπουδών, αλλά και πρόσθετες άδειες για όσους εργαζομένους πραγματοποιούν πανεπιστημιακές σπουδές.

Με τον τρόπο αυτό η CrediaBank συνδέει τη νέα συλλογική συμφωνία όχι μόνο με τις άμεσες οικονομικές απολαβές, αλλά και με την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των δυνατοτήτων επαγγελματικής εξέλιξης του προσωπικού.

Ευελιξία στην εργασία

Στο θεσμικό σκέλος της ΕΣΣΕ προβλέπεται ευέλικτο ωράριο προσέλευσης, ενώ ενισχύεται ο διάλογος μεταξύ της διοίκησης και των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Παράλληλα, η τράπεζα επαναβεβαιώνει τη μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, εντάσσοντας τη σχετική δέσμευση στο ευρύτερο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων.

Το μήνυμα της συμφωνίας

Για τη διοίκηση της CrediaBank, η πρώτη ενιαία ΕΣΣΕ αποτελεί ουσιαστικό βήμα στην πορεία ενοποίησης της νέας τράπεζας. Όπως σημείωσε η διευθύνουσα σύμβουλος Ελένη Βρεττού, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα κοινό και δίκαιο πλαίσιο που αναγνωρίζει την προσπάθεια των εργαζομένων, ενισχύει αποδοχές και παροχές και δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες εξέλιξης.

Από την πλευρά των εργαζομένων, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν τη συμφωνία σημαντική συλλογική κατάκτηση, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα τις οικονομικές και θεσμικές βελτιώσεις, τη στήριξη των χαμηλότερα αμειβόμενων και των οικογενειών με μικρά παιδιά, καθώς και την ενίσχυση της εργασιακής ασφάλειας.

Σε επίπεδο τράπεζας, η συμφωνία έχει και μια ευρύτερη διάσταση: η ενοποίηση των όρων εργασίας αποτελεί ένα από τα τελευταία κρίσιμα βήματα για τη μετάβαση από δύο διαφορετικές εργασιακές πραγματικότητες σε μία ενιαία CrediaBank. Η νέα ΕΣΣΕ επιχειρεί να λειτουργήσει ως κοινός παρονομαστής για τους εργαζομένους της τράπεζας και, παράλληλα, ως εργαλείο διαμόρφωσης κοινής εταιρικής κουλτούρας στη νέα φάση ανάπτυξης του οργανισμού.