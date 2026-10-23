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Σημαντική διεύρυνση των δραστηριοτήτων της και ενίσχυση της κερδοφορίας της επιδιώκει η CrediaBank, μετά την έγκριση της απορρόφησης της Ευρώπη Holdings. Παράλληλα, η διοίκηση θέτει φιλόδοξους στόχους για τα επόμενα χρόνια, με τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη να αναμένεται να ξεπεράσουν τα 360 εκατ. ευρώ έως το 2030.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη συγχώνευση, με την απαρτία να διαμορφώνεται στο 80,37%. Η συμφωνία αποτελεί βασικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας της τράπεζας στον ασφαλιστικό τομέα και τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων.

Νέες προοπτικές από τη συγχώνευση

Η ενσωμάτωση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της Ευρώπη Holdings αναμένεται να διευρύνει τις υπηρεσίες που προσφέρει η CrediaBank και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των δύο επιχειρήσεων.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας, Ελένη Βρεττού, υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας μέσα σε πέντε μήνες από την ανακοίνωσή της αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της διοίκησης. Στο ίδιο διάστημα, η CrediaBank προχώρησε και στην εξαγορά του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακής, ενισχύοντας τη δραστηριότητά της στις επενδυτικές υπηρεσίες και τις κεφαλαιαγορές.

Οι συνέργειες με την Ευρώπη Holdings αναμένεται να ξεκινήσουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με αξιοποίηση της πελατειακής βάσης, των δικτύων και της τεχνογνωσίας των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, η συγχώνευση θα μπορούσε να αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 8% το 2027. Παράλληλα, αναμένεται βελτίωση του δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών κατά 100 έως 120 μονάδες βάσης, ενώ η ασφαλιστική δραστηριότητα εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει τουλάχιστον 45 εκατ. ευρώ στα προ φόρων κέρδη του ομίλου το 2028.

HSBC Malta: Έκτακτο κέρδος τουλάχιστον 235 εκατ. ευρώ

Σημαντική εξέλιξη για την πορεία της CrediaBank αποτελεί και η εξαγορά της HSBC Malta, η οποία, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Η συναλλαγή, συνολικού τιμήματος 200 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει έκτακτο λογιστικό κέρδος τουλάχιστον 235 εκατ. ευρώ, το οποίο συνδέεται με την αρνητική υπεραξία. Το τίμημα αντιστοιχεί περίπου στο 46% της ενσώματης καθαρής θέσης της τράπεζας της Μάλτας.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το μέγεθος και τη ρευστότητα της CrediaBank, καθώς θα της προσφέρει πρόσβαση στην καταθετική βάση της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Μάλτας. Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί το επόμενο βασικό βήμα για την προώθηση της συμφωνίας.

Η Ελένη Βρεττού εκτίμησε, επίσης, ότι η συγκεκριμένη εξαγορά θα συμβάλει στη μετάβαση της CrediaBank στην κατηγορία των συστημικών τραπεζών εντός του 2027, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία της.

Οι οικονομικές επιδόσεις και οι στόχοι έως το 2030

Θετική εικόνα παρουσίασαν τα οικονομικά μεγέθη της CrediaBank κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 842 εκατ. ευρώ, με τα υπόλοιπα δανείων να εμφανίζουν ετήσια αύξηση 39%. Την ίδια περίοδο, οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 16%, με την προσθήκη νέων καταθέσεων ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 45%.

Για το 2028, η διοίκηση στοχεύει σε επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 260 εκατ. ευρώ και καθαρά δάνεια που θα υπερβαίνουν τα 11 δισ. ευρώ. Παράλληλα, επιδιώκει απόδοση επί της μέσης ενσώματης καθαρής θέσης υψηλότερη του 18% και δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών άνω του 15,5%.

Οι φιλοδοξίες για το 2030 είναι ακόμη υψηλότερες. Συγκεκριμένα, η τράπεζα επιδιώκει επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 360 εκατ. ευρώ, καθαρά δάνεια πάνω από 14 δισ. ευρώ, απόδοση επί της μέσης ενσώματης καθαρής θέσης μεγαλύτερη του 19% και δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών υψηλότερο του 16,5%.

Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων μέσω εξαγορών, η αξιοποίηση των συνεργειών και η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της CrediaBank. Με τις νέες συμφωνίες και τους στόχους που έχει θέσει, η τράπεζα επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της στην ελληνική και ευρύτερη τραπεζική αγορά τα επόμενα χρόνια.