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Νέες, υψηλότερες τιμές στόχους για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες δίνει η CrediaPantelakis Securities, διατηρώντας τη σύσταση Overweight για το σύνολο του κλάδου και εκτιμώντας ότι οι σημερινές αποτιμήσεις δεν αντανακλούν πλήρως τη δυναμική της κερδοφορίας.

H χρηματιστηριακή εντοπίζει περιθώρια ανόδου από 26% έως 30%, με τις Alpha Bank και Πειραιώς να αποτελούν τις βασικές επενδυτικές επιλογές της.

Η αναθεώρηση των αποτιμήσεων στηρίζεται τόσο στις υψηλότερες προβλέψεις κερδών όσο και στη μείωση του εκτιμώμενου κόστους ιδίων κεφαλαίων στο 10,6%, από 12% προηγουμένως. Η αλλαγή αποτυπώνει τη βελτίωση των ισολογισμών, τη σταθεροποίηση της κερδοφορίας και την υποχώρηση του επενδυτικού κινδύνου.

Πειραιώς – Ελκυστική αποτίμηση και υψηλές αποδόσεις

Για την Τράπεζα Πειραιώς, η CrediaPantelakis ανεβάζει την τιμή στόχο στα 12,80 ευρώ, από τιμή αναφοράς 9,89 ευρώ, υποδεικνύοντας περιθώριο ανόδου 29%.

Η τράπεζα ξεχωρίζει για την αποτίμησή της σε σχέση με την αποδοτικότητα των κεφαλαίων της. Διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς κέρδη 8,7 φορές για το 2027 και 1,39 φορές την ενσώματη λογιστική αξία, ενώ η προβλεπόμενη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται στο 16,8%.

Τα κανονικοποιημένα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 1,22 δισ. ευρώ το 2026 σε 1,41 δισ. ευρώ το 2027 και 1,51 δισ. ευρώ το 2028.

Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής ενισχύει τη διαφοροποίηση των εσόδων, με την αύξηση των προμηθειών να φτάνει το 42% στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι υπάρχουν πρόσθετα περιθώρια βελτίωσης της κερδοφορίας, ενώ η προβλεπόμενη απόδοση διανομών για το 2027 ανέρχεται στο 6,7%.

Eurobank – Κερδοφορία 1,8 δισ. ευρώ το 2027

Στα 5,65 ευρώ τοποθετείται η νέα τιμή στόχος για τη Eurobank, με περιθώριο ανόδου 27% έναντι της τιμής αναφοράς των 4,46 ευρώ.

Η χρηματιστηριακή προβλέπει κανονικοποιημένα καθαρά κέρδη 1,57 δισ. ευρώ το 2026, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν σε 1,81 δισ. ευρώ το 2027 και 1,87 δισ. ευρώ το 2028.

Η Eurobank εμφανίζει την υψηλότερη εκτιμώμενη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων μεταξύ των τεσσάρων τραπεζών για το 2027, στο 18,1%.

Η μετοχή αποτιμάται σε 8,9 φορές τα προβλεπόμενα κέρδη του 2027 και 1,54 φορές την ενσώματη λογιστική αξία.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη διεθνή παρουσία του ομίλου, καθώς οι δραστηριότητες εκτός Ελλάδας αναμένεται να συνεισφέρουν περισσότερο από το 50% των βασικών λειτουργικών κερδών έως το 2028.

Η εξαγορά του υπόλοιπου 80% της Eurolife Life ενισχύει περαιτέρω τα έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες, ενώ ο δείκτης CET1 εκτιμάται ότι θα παραμείνει υψηλότερα από το 14%.

Εθνική Τράπεζα – Το πλεονέκτημα των πλεοναζόντων κεφαλαίων

Για την Εθνική Τράπεζα, η CrediaPantelakis θέτει τιμή στόχο τα 20,50 ευρώ, έναντι τιμής αναφοράς 16,29 ευρώ, με εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου 26%.

Τα καθαρά κέρδη προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 1,29 δισ. ευρώ το 2026, 1,51 δισ. ευρώ το 2027 και 1,56 δισ. ευρώ το 2028.

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων αναμένεται να φτάσει το 17% το 2027, ενώ η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς κέρδη 9,7 φορές.

Το ισχυρότερο επενδυτικό επιχείρημα αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, με τον δείκτη CET1 στο 17,3%, επίπεδο που δημιουργεί σημαντικά περιθώρια για πρόσθετες διανομές και επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Η χρηματιστηριακή υπενθυμίζει ότι η συνολική ανταμοιβή των μετόχων από τα κέρδη του 2025 ανήλθε σε 1 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε ποσοστό διανομής 86%.

Για το 2027, η εκτιμώμενη απόδοση διανομών διαμορφώνεται στο 7,1%, ενώ η Εθνική διαθέτει ευχέρεια για επιπλέον επιστροφές κεφαλαίου.

Alpha Bank – Η ισχυρότερη αναπτυξιακή δυναμική

Η Alpha Bank συγκεντρώνει το υψηλότερο περιθώριο ανόδου, στο 30%, με τιμή στόχο τα 5,65 ευρώ, έναντι τιμής αναφοράς 4,33 ευρώ.

Η CrediaPantelakis προβλέπει μέση ετήσια αύξηση κερδών ανά μετοχή περίπου 13% την περίοδο 2025-2028, έναντι ποσοστού χαμηλότερου του 10% κατά μέσο όρο για τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες.

Τα κανονικοποιημένα καθαρά κέρδη αναμένεται να αυξηθούν από 945 εκατ. ευρώ το 2026 σε 1,10 δισ. ευρώ το 2027 και 1,19 δισ. ευρώ το 2028.

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων προβλέπεται να ενισχυθεί από 12,1% το 2026 σε 13,5% το 2027, περιορίζοντας τη διαφορά από τους ανταγωνιστές.

Η μετοχή διαπραγματεύεται σε 8,9 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, ενώ η απόδοση διανομών υπολογίζεται στο 6,4%.

Κατά τη χρηματιστηριακή, η Ημέρα Επενδυτών στις 5 Νοεμβρίου αποτελεί σημαντικό ορόσημο, καθώς θα μπορούσε να αναδείξει περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης και αποδοτικότητας του ομίλου.

Οι αποτιμήσεις αφήνουν περιθώρια ανόδου

Συνολικά, η CrediaPantelakis εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με έκπτωση περίπου 10% έναντι των ευρωπαϊκών, παρά την ισχυρή πιστωτική επέκταση και τις υψηλές αποδόσεις κεφαλαίων.

Η χρηματιστηριακή προβλέπει αύξηση των καθαρών δανείων κατά περίπου 8% ετησίως έως το 2028 και μέση ετήσια ανάπτυξη κερδών κοντά στο 10%.

Παράλληλα, η πρόσφατη διόρθωση των τραπεζικών μετοχών, περίπου 10% από τα υψηλά τους, δημιουργεί κατά την εκτίμησή της ελκυστικό σημείο εισόδου για τους επενδυτές.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι παρά τη σημαντική άνοδο των προηγούμενων ετών, η αναπτυξιακή δυναμική του ελληνικού τραπεζικού κλάδου δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στις αποτιμήσεις.