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Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια τεχνολογία που επιφέρει ριζικές αλλαγές και αξίζει να προσελκύσει επενδύσεις. Ωστόσο, οι επενδυτές πρέπει να είναι επιλεκτικοί όταν τοποθετούν κεφάλαια σε κέντρα δεδομένων (data centers), σύμφωνα με τον επικεφαλής μίας από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο.

Μιλώντας στο CNBC, ο διευθύνων σύμβουλος της HSBC, Ζορζ Ελεντερί, χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη «σημαντικό καταλύτη για τον επανασχεδιασμό και τον επαναπροσδιορισμό όλων των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων».

«Θα δώσει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες στους εργαζομένους μας, χάρη στο επίπεδο παραγωγικότητας που τους προσφέρει. Επομένως, θα επιφέρει ριζικές αλλαγές και ασφαλώς βρισκόμαστε ήδη σε μια πορεία υιοθέτησής της», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα συμβάλει στον «επανασχεδιασμό της τράπεζας».

Ωστόσο, όσον αφορά τις επενδύσεις στις υποδομές που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία, συνέστησε προσεκτική αξιολόγηση αντί μιας στρατηγικής άνευ όρων τοποθέτησης κεφαλαίων.

«Πρέπει να είναι κανείς επιλεκτικός», δήλωσε ο Ελεντερί. «Πρέπει να εξετάζει την ποιότητα των συμβάσεων μίσθωσης. Πρέπει να εξετάζει την τιμολόγηση αυτών των συμβάσεων. Δεν είναι όλες τόσο άρτια διαμορφωμένες ώστε να μπορεί κανείς να τις υποστηρίξει με μεγάλη βεβαιότητα. Ορισμένες ενδέχεται να παρουσιάζουν περισσότερες δυσκολίες».

Η HSBC κατατάχθηκε πέρυσι ως η έβδομη μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο και ο μεγαλύτερος δανειστής στην Ευρώπη από την S&P Global, με περιουσιακά στοιχεία αξίας σχεδόν 3 τρισ. δολαρίων. Η τράπεζα, με έδρα το Λονδίνο, δραστηριοποιείται τόσο στη χρηματοδότηση όσο και στη λειτουργία κέντρων δεδομένων.

Στην ετήσια έκθεσή της για το 2025, η HSBC ανέφερε ότι σκοπεύει να εξελιχθεί στην «κορυφαία τράπεζα για τα ταχέως αναπτυσσόμενα οικοσυστήματα μετάβασης», επισημαίνοντας ότι η πελατειακή της βάση εκτείνεται σε τομείς που περιλαμβάνουν τα κέντρα δεδομένων και τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα συγκροτήματα κέντρων δεδομένων στεγάζουν τους διακομιστές που υποστηρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη και το υπολογιστικό νέφος (cloud computing), ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν γνωρίσει επενδυτική άνθηση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι παγκόσμιες δαπάνες για κέντρα δεδομένων θα μπορούσαν να φτάσουν τα 7 τρισ. δολάρια έως το 2030, σύμφωνα με τη McKinsey, καθώς οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες στρέφονται ολοένα περισσότερο στην ιδιωτική δανειοδότηση και αναλαμβάνουν χρέος για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη αυτών των εγκαταστάσεων.

Ωστόσο, ο δανεισμός που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε πηγή εντάσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς το κόστος κεφαλαίου αυξάνεται και οι επιχειρήσεις προσθέτουν νέα δάνεια στα ήδη τεράστια χρέη τους, στην προσπάθειά τους να χρηματοδοτήσουν την τεχνητή νοημοσύνη και την κατασκευή κέντρων δεδομένων.

Μιλώντας νωρίτερα αυτόν τον μήνα στη σύνοδο GZERO των LSEG και Eurasia Group στο Λονδίνο, ο Μοχάμεντ Ελ Εριάν, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της Allianz και πρώην διευθύνων σύμβουλος της PIMCO, επισήμανε ότι ο ανταγωνισμός για χρηματοδότηση μεταξύ κυβερνήσεων και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πηγή πιέσεων στις αγορές ομολόγων.

«Οι κυβερνήσεις δανείζονται τα ποσά που δανείζονται, ενώ παράλληλα αναχρηματοδοτούν το χρέος τους με υψηλότερα επιτόκια», δήλωσε. «Και υπάρχουν οι μεγάλοι πάροχοι υπολογιστικών υποδομών, οι οποίοι πέρυσι άντλησαν 200 δισ. δολάρια μέσω ομολογιακής χρηματοδότησης και πιθανότατα θα αντλήσουν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια μέσω ομολόγων φέτος. Δεν επηρεάζονται από το ύψος των αποδόσεων ούτε από τα περιθώρια επιτοκίων, επειδή στοιχηματίζουν σε κάτι που πραγματικά θα επιφέρει ριζικές αλλαγές».

Οι αποδόσεις των ομολόγων που εκδίδουν διάφορες μεγάλες οικονομίες έχουν φτάσει το 2026 στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών, εν μέσω ανησυχιών για τα αυξημένα δημοσιονομικά ελλείμματα και τη διόγκωση του χρέους, σε συνδυασμό με τους φόβους για επίμονο πληθωρισμό και πιο επιθετική στάση των κεντρικών τραπεζών ως προς τη νομισματική πολιτική.

Η JPMorgan Chase εκτίμησε νωρίτερα φέτος ότι έως το τέλος της δεκαετίας θα έχουν εκδοθεί χρεόγραφα ύψους 4,1 τρισ. δολαρίων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι εταιρείες κέντρων δεδομένων και άλλες επιχειρήσεις συναφείς με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης δαπανούν τεράστια ποσά για την επέκταση της δυναμικότητάς τους.