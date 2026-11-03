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Στις αρχές του επόμενου έτους, οι traders της HSBC Holdings Plc θα είναι από τους πρώτους υπαλλήλους της τράπεζας που θα εγκαταλείψουν την έδρα της στο Canary Wharf και θα μετακομίσουν σε μια νέα. Ίσως να τους περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη.

Μετά από δεκαετίες που πέρασαν σε ένα χώρο μεγάλου ύψους με παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή, ο οποίος είχε κατασκευαστεί ειδικά για την τράπεζα, το προσωπικό θα βρεθεί σύντομα να εργάζεται σε αρκετά πιο στενάχωρες συνθήκες.

Το λεγόμενο ύψος «slab-to-slab» — ο χώρος μεταξύ των τσιμεντένιων επιπέδων του κτιρίου — του τρέχοντος γραφείου είναι περίπου 6 μέτρα, προσφέροντας άφθονο χώρο για όλο τον εξοπλισμό που είναι κρυμμένος στα δάπεδα και τις μεγάλες οθόνες που κρέμονται από τις οροφές. Στα νέα κεντρικά γραφεία, το Panorama St Paul’s, το ύψος αυτό είναι 3,5 μέτρα. Αν ληφθούν υπόψη τα υπερυψωμένα δάπεδα για την απόκρυψη του εξοπλισμού, το ελεύθερο ύψος μεταξύ δαπέδου και οροφής θα είναι μόλις 2,6 μέτρα στα περισσότερα σημεία.

Οι αίθουσες συναλλαγών απαιτούν τεράστιες ποσότητες εξοπλισμού ψύξης και ηλεκτροδότησης, πράγμα που σημαίνει ότι συνήθως σχεδιάζονται με σημαντικά μεγαλύτερο ύψος.

Ενώ το Canary Wharf αποτελείται από ακίνητα ειδικά σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης χρηματοοικονομικής δραστηριότητας, μεγάλο μέρος του υπάρχοντος αποθέματος ακινήτων του Σίτι του Λονδίνου αποτελείται από παλαιότερα κτίρια που υπόκεινται σε περιορισμούς λόγω ιστορικής κληρονομιάς και ύψους, τα οποία είναι στριμωγμένα στο αρχαίο, άτακτο οδικό δίκτυο της περιοχής. Αυτό τα καθιστά λιγότερο κατάλληλα για δραστηριότητες συναλλαγών υψηλής τεχνολογίας και πιο δύσκολο να προσαρμοστούν.

Ενώ η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει από τότε που σχεδιάστηκε το κτίριο στο Canary Wharf πριν από τρεις δεκαετίες, τα νέα γραφεία της HSBC είναι επίσης σημαντικά λιγότερο ευρύχωρα σε σύγκριση με άλλες, πιο πρόσφατες ειδικά κατασκευασμένες εγκαταστάσεις στο Λονδίνο.

Στο 5 Broadgate, το γραφείο του Λονδίνου που σχεδιάστηκε για την UBS Group AG, στο οποίο η τράπεζα μετακόμισε το 2016, οι όροφοι απέχουν 5 μέτρα μεταξύ τους. Όταν συνυπολογιστούν ο εξοπλισμός κάτω από το δάπεδο και οι ψευδοροφές, το καθαρό ύψος από το δάπεδο έως την οροφή ανέρχεται σε περίπου 3,5 μέτρα. Τα σχέδια για την έδρα της Goldman Sachs Group Inc. στο Plumtree Court του Λονδίνου δείχνουν ότι οι όροφοι απέχουν περίπου 4,4 μέτρα μεταξύ τους και έχουν ύψος από το δάπεδο έως την οροφή 3,2 μέτρα.

Επιπλέον του προβλήματος του περιορισμένου ύψους των ορόφων, τα νέα γραφεία της HSBC διαθέτουν επίσης μεγαλύτερες επιφάνειες ορόφων σε σύγκριση με τα προηγούμενα, αυξάνοντας τον κίνδυνο οι traders στο κέντρο του κτιρίου να εργάζονται με λιγότερο φυσικό φως και να αντιμετωπίζουν την αντανάκλαση στις οθόνες τους από φωτιστικά που κρέμονται χαμηλά.