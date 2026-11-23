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Σε 5,11%, από 5% προηγουμένως, αυξήθηκε το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η BlackRock στην Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της τράπεζας.

Η μεταβολή πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου, ενώ η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στη σχετική γνωστοποίηση στις 23 Νοεμβρίου, σε συνέχεια της ενημέρωσης που είχε λάβει από την BlackRock στις 19 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με μετοχές ανέρχονται πλέον σε 45.693.818, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 5,05% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της τράπεζας.

Πριν από τη μεταβολή, το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν σε 4,955%, ενώ το υπόλοιπο της συνολικής συμμετοχής προερχόταν από χρηματοπιστωτικά μέσα.

Ειδικότερα, η BlackRock διαθέτει επιπλέον 315.273 δικαιώματα ψήφου μέσω αποθετήριων τίτλων και δανεισμού τίτλων, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 0,03%.

Παράλληλα, κατέχει χρηματοπιστωτικά μέσα τύπου CFD (συμβάσεις επί διαφορών), τα οποία αντιστοιχούν σε 193.942 δικαιώματα ψήφου, ή περίπου 0,02%.

Συνολικά, τα χρηματοπιστωτικά μέσα αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 0,05%, ανεβάζοντας τη συνολική έμμεση συμμετοχή της BlackRock στο 5,11%, σύμφωνα με τα στρογγυλοποιημένα ποσοστά της επίσημης γνωστοποίησης.

Το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Εθνικής Τράπεζας ανέρχεται σε 903.134.304.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η BlackRock ενεργεί ως διαχειριστής επενδύσεων για λογαριασμό πελατών της και διαθέτει διακριτική ευχέρεια στην άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων ψήφου.

Επισημαίνεται επίσης ότι κανένα μεμονωμένο φυσικό πρόσωπο ή χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται η BlackRock δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% στην Εθνική Τράπεζα.