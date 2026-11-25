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Η προοπτική περαιτέρω αύξησης της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών, σε συνδυασμό με τις χαμηλές συγκριτικά αποτιμήσεις τους έναντι των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών τους, οδηγεί τη Euroxx Securities σε νέα αναβάθμιση των προβλέψεών της για τον κλάδο. Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι οι τραπεζικές μετοχές δεν έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια ανόδου τους, παρά τα σημαντικά κέρδη που έχουν καταγράψει στη διάρκεια του 2026.

Με τη συνολική κεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών να ανέρχεται στα 53,1 δισ. ευρώ, ο κλάδος εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή κερδών 10,5 φορές για το 2026, ο οποίος υποχωρεί στις 8,8 φορές για το 2027 και στις 8 φορές για το 2028.

Κατά τη Euroxx, οι προοπτικές ανάπτυξης δικαιολογούν υψηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης, της τάξης των 12-13 φορών τα προβλεπόμενα κέρδη του 2027.

Επιταχύνεται η αύξηση των κερδών

Η χρηματιστηριακή προβλέπει αύξηση της καθαρής κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών κατά 18% το 2027, εκτιμώντας μάλιστα ότι υπάρχουν περιθώρια για ακόμη καλύτερες επιδόσεις.

Η δυναμική των νέων χορηγήσεων, η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων και η συγκράτηση του κόστους χρηματοδότησης από καταθέσεις διαμορφώνουν ευνοϊκές συνθήκες για τα καθαρά έσοδα από τόκους. Ταυτόχρονα, η διατήρηση της καλής ποιότητας των δανειακών χαρτοφυλακίων λειτουργεί υποστηρικτικά για την τελική γραμμή των αποτελεσμάτων.

Τα καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου και οι νέοι επιχειρηματικοί στόχοι που παρουσίασε η Alpha Bank οδήγησαν τη Euroxx στην αύξηση κατά περισσότερο από 5% των προβλέψεών της για τα οργανικά λειτουργικά κέρδη του κλάδου για καθένα από τα έτη 2027 και 2028.

Σε ορίζοντα τριετίας, μεταξύ 2026 και 2029, η καθαρή κερδοφορία εκτιμάται ότι θα αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 12%, με τα προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών να ενισχύουν περαιτέρω την αύξηση των κερδών ανά μετοχή.

Πού τοποθετεί τον πήχη για τις τέσσερις τράπεζες

Η Euroxx διατηρεί τη σύσταση Overweight για το σύνολο των συστημικών τραπεζών, ανεβάζοντας τις τιμές στόχους και για τις τέσσερις μετοχές.

Για την Εθνική Τράπεζα η νέα τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 22,60 ευρώ, έναντι 22 ευρώ προηγουμένως, με περιθώριο ανόδου 41%. Για την Τράπεζα Πειραιώς αυξάνεται στα 13,40 ευρώ από 13 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 40%.

Μεγαλύτερη είναι η αναβάθμιση για την Alpha Bank, στα 6,20 ευρώ από 5,80 ευρώ, με προσδοκώμενη άνοδο 44%, ενώ για τη Eurobank η τιμή στόχος αυξάνεται στα 6,80 ευρώ από 6,30 ευρώ, με το υψηλότερο περιθώριο ανόδου στον κλάδο, στο 46%.

Η Eurobank εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση των επενδυτικών επιλογών της χρηματιστηριακής, με την εξαγορά της First Investment Bank στη Βουλγαρία να εκτιμάται ότι θα προσθέσει περισσότερο από 8% στα κέρδη ανά μετοχή.

Η διεθνής παρουσία της και η αποτίμησή της στις 7,8 φορές τα προβλεπόμενα κέρδη του 2028, έναντι 9,2 φορών για τις ομοειδείς τράπεζες της ευρύτερης περιοχής, ενισχύουν την επενδυτική της ελκυστικότητα.

Η σύγκριση των τραπεζικών μετοχών με βάση την αποδοτικότητα

Η βελτίωση της αποδοτικότητας των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που συνηγορεί υπέρ υψηλότερων αποτιμήσεων.

Για την Εθνική Τράπεζα ο σχετικός δείκτης προβλέπεται να αυξηθεί από 15,5% το 2026 σε 17,8% το 2028 και για την Πειραιώς από 15,1% σε 16,7%. Η Alpha Bank αναμένεται να εμφανίσει τη μεγαλύτερη βελτίωση, από 11,8% σε 14,9%, ενώ η Eurobank θα διατηρήσει την πρωτιά με 18,4% το 2028, έναντι 16,8% φέτος.

Η Alpha Bank εμφανίζει τη χαμηλότερη αποτίμηση για το 2028, τόσο σε όρους κερδοφορίας, με δείκτη P/E στις 7,6 φορές, όσο και σε όρους ενσώματης λογιστικής αξίας, με δείκτη P/TBV στις 1,11 φορές.

Αντίστοιχα, ο δείκτης P/TBV διαμορφώνεται στις 1,33 φορές για την Πειραιώς, στις 1,37 φορές για τη Eurobank και στις 1,60 φορές για την Εθνική.

Σύμφωνα με τη Euroxx, ακόμη και μετά την υπεραπόδοση του ελληνικού τραπεζικού δείκτη, ο οποίος ενισχύεται κατά 32% από τις αρχές του έτους έναντι 7% των ευρωπαϊκών τραπεζών, η υψηλότερη αναμενόμενη ανάπτυξη της κερδοφορίας και οι συγκριτικά χαμηλές αποτιμήσεις αφήνουν σημαντικά περιθώρια συνέχισης της ανοδικής πορείας.