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Η ανθεκτικότητα των εσόδων από τόκους και η δυνατότητα αξιοποίησης των πλεοναζόντων κεφαλαίων αποτελούν τα δύο βασικά στοιχεία στα οποία επικεντρώνεται η Goldman Sachs για την Εθνική Τράπεζα, ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου στις 5 Νοεμβρίου. Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος διατηρεί την τιμή στόχο στα 18,75 ευρώ, με σύσταση Neutral, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 15,9% από την τιμή των 16,18 ευρώ στις 19 Οκτωβρίου.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η Εθνική εξακολουθεί να διαθέτει την ισχυρότερη κεφαλαιακή θέση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, γεγονός που της προσφέρει σημαντική ευελιξία τόσο για υψηλότερες επιστροφές κεφαλαίων στους μετόχους όσο και για πιθανές στρατηγικές εξαγορές.

Η εικόνα του τρίτου τριμήνου

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να αποτελέσουν τον βασικό μοχλό ενίσχυσης της λειτουργικής κερδοφορίας, φτάνοντας τα 584 εκατ. ευρώ, έναντι 555 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο. Η αύξηση κατά περίπου 5% συνδέεται με την ενίσχυση των δανειακών υπολοίπων και τη μεταβολή των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς.

Η Goldman Sachs επισημαίνει ότι η εταιρική χρηματοδότηση στην Ελλάδα εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ρυθμό άνω του 9%, ενώ το Euribor τριμήνου έχει κινηθεί από περίπου 2% στις αρχές του 2026 κοντά στο 2,6%. Αντίθετα, οι προμήθειες αναμένεται να διαμορφωθούν στα 127 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από τα 129 εκατ. ευρώ του προηγούμενου τριμήνου, αλλά αυξημένα κατά περίπου 10% σε ετήσια βάση. Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα προβλέπονται στα 737 εκατ. ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων στα 485 εκατ. ευρώ.

Κερδοφορία άνω του 1,3 δισ. ευρώ

Για το τρίτο τρίμηνο, οι αναλυτές τοποθετούν τα καθαρά κέρδη μετά τις προσαρμογές στα 310 εκατ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα από τη συναίνεση της αγοράς. Σε επίπεδο έτους, προβλέπουν καθαρά κέρδη 1,32 δισ. ευρώ πριν από τις πρόσθετες προσαρμογές και 1,20 δισ. ευρώ μετά από αυτές. Η ανοδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί, με τα αντίστοιχα καθαρά κέρδη μετά τις προσαρμογές να αυξάνονται στα 1,41 δισ. ευρώ το 2027 και στα 1,52 δισ. ευρώ το 2028. Τα καθαρά έσοδα από τόκους εκτιμώνται σε 2,28 δισ. ευρώ φέτος, 2,52 δισ. ευρώ το 2027 και 2,66 δισ. ευρώ το 2028.

Το στοίχημα των διανομών

Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση δημιουργεί περιθώρια για μεγαλύτερες αποδόσεις στους μετόχους. Η Goldman Sachs αναμένει ανακοίνωση ενδιάμεσου μερίσματος περίπου 220 εκατ. ευρώ, έναντι 200 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, με καταβολή εντός του τέταρτου τριμήνου. Παράλληλα, εκτιμά ότι το συνολικό ποσοστό διανομής κερδών θα ανέλθει στο 65% για το 2026. Ο δείκτης CET1 προβλέπεται στο 17,4% στο τέλος Σεπτεμβρίου και στο 16,8% στο τέλος του έτους, παραμένοντας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Οι αποτιμήσεις και οι κίνδυνοι

Η Goldman Sachs αποτιμά την Εθνική με πολλαπλασιαστή 11,25 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη ανά μετοχή της διετίας 2027-2028, σταθμισμένα ισόποσα. Παράλληλα, προβλέπει ότι ο δείκτης κόστους προς έσοδα θα διαμορφωθεί στο 34% το τρίτο τρίμηνο, με σταδιακή συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών από το 2027, καθώς ολοκληρώνεται η μετάβαση στο νέο κεντρικό τραπεζικό σύστημα.

Για την περαιτέρω πορεία της μετοχής, καθοριστική θεωρείται η ταχύτητα πιστωτικής επέκτασης, η διατήρηση των επιτοκιακών περιθωρίων και η αξιοποίηση της υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας. Η ουδέτερη σύσταση αντανακλά την εκτίμηση ότι τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη έχουν ήδη αποτυπωθεί σε σημαντικό βαθμό στην αποτίμηση της τράπεζας