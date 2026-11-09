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Σε συμφωνία για την εξαγορά της εταιρείας χρηματοοικονομικής τεχνολογίας Vinyl Equity προχώρησε η Morgan Stanley, επιδιώκοντας να ενσωματώσει στις εσωτερικές της λειτουργίες μια κρίσιμη τεχνολογική διαδικασία που αφορά τη διαχείριση εταιρικών μετοχικών προγραμμάτων. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική περαιτέρω ενίσχυσης του ισχυρού τομέα διαχείρισης περιουσίας (wealth management) της αμερικανικής τράπεζας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, η απόκτηση της Vinyl Equity θα επιτρέψει στη Morgan Stanley να πραγματοποιεί απευθείας μεταφορές μετοχών μεταξύ εταιρειών και μετόχων, χωρίς να χρειάζεται να προσφεύγει σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.

Η δυνατότητα αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της τράπεζας μέσω του εταιρικού της δικτύου, καθώς η διαδικασία μεταβίβασης μετοχών γίνεται ιδιαίτερα σύνθετη όταν μια εταιρεία εισάγεται στο χρηματιστήριο.

«Οι πελάτες μας ζητούν αυτή τη δυνατότητα», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Τζεντ Φιν, επικεφαλής του τομέα διαχείρισης περιουσίας της Morgan Stanley.

«Με δεδομένα όλα όσα συμβαίνουν γύρω από την προστασία των δεδομένων των πελατών, την κυβερνοασφάλεια και τη διαχείριση κινδύνων, επιθυμούν οι διαδικασίες να παραμένουν εξ ολοκλήρου εντός της Morgan Stanley», εξήγησε.

Το κόστος της συμφωνίας και οι προηγούμενες εξαγορές

Οι οικονομικοί όροι της εξαγοράς δεν ανακοινώθηκαν. Ωστόσο, εκπρόσωπος της Morgan Stanley διευκρίνισε στο Bloomberg ότι το κόστος ενσωμάτωσης της Vinyl Equity υπολογίζεται σε 65 εκατ. δολάρια, με τις σχετικές δαπάνες να κατανέμονται σε διάστημα περίπου δύο ετών.

Η Vinyl Equity ιδρύθηκε το 2022 και αποτελεί σχετικά νέα παρουσία στον κλάδο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία άντλησε 20 εκατ. δολάρια μέσω χρηματοδότησης Series A, επιδιώκοντας να αναπτύξει περαιτέρω τις τεχνολογικές λύσεις που προσφέρει για τη διαχείριση και μεταφορά μετοχών.

Η συμφωνία αποτελεί τη δεύτερη εξαγορά της Morgan Stanley υπό τη διοίκηση του διευθύνοντος συμβούλου Τεντ Πικ, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία της τράπεζας πριν από σχεδόν τρία χρόνια.

Η προηγούμενη συμφωνία ανακοινώθηκε πέρυσι και αφορούσε την εξαγορά της EquityZen, μιας πλατφόρμας διαπραγμάτευσης μετοχών μη εισηγμένων εταιρειών.

Κοινό χαρακτηριστικό των δύο εξαγορών είναι ότι επικεντρώνονται στον τομέα διαχείρισης περιουσίας, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες δραστηριότητας της Morgan Stanley.

Εισροές 500 δισ. δολαρίων στη διαχείριση περιουσίας

Ο τομέας wealth management έχει αποκτήσει καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της αμερικανικής τράπεζας, προσελκύοντας ολοένα μεγαλύτερα κεφάλαια από ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026, η Morgan Stanley προσέλκυσε 500 δισ. δολάρια σε καθαρές εισροές νέων περιουσιακών στοιχείων μέσω του συγκεκριμένου τομέα.

Παράλληλα, η τράπεζα έχει επεκτείνει σημαντικά τη δραστηριότητά της στην αγορά εταιρικών υπηρεσιών προς εργαζομένους, γνωστή ως workplace business, η οποία αποτελεί μέρος του ευρύτερου τομέα διαχείρισης περιουσίας.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση προγραμμάτων μετοχικών αμοιβών που προσφέρουν οι επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους.

Πρόκειται για έναν τομέα που έχει αποκτήσει στρατηγική σημασία, καθώς επιτρέπει στη Morgan Stanley να δημιουργεί σχέσεις με στελέχη και εργαζομένους επιχειρήσεων, οι οποίοι ενδέχεται στη συνέχεια να μεταφέρουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία στις υπηρεσίες της τράπεζας.

Σε συνέντευξή του νωρίτερα φέτος, ο Τζεντ Φιν είχε χαρακτηρίσει τις εισαγωγές εταιρικών πελατών στο χρηματιστήριο ως «ένα δώρο που συνεχίζει να προσφέρει», αναφερόμενος στις επαναλαμβανόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργούν για τη Morgan Stanley.

Στο πελατολόγιο πάνω από το 70% των κορυφαίων unicorns

Η επιχειρηματική μονάδα Morgan Stanley at Work εξυπηρετεί χιλιάδες εταιρικούς πελάτες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν παρουσιάσει στελέχη της τράπεζας, περισσότερο από το 70% των 100 κορυφαίων unicorns περιλαμβάνεται στο πελατολόγιό της.

Ο όρος unicorn χρησιμοποιείται για τις μη εισηγμένες νεοφυείς επιχειρήσεις των οποίων η αποτίμηση ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια.

Η ισχυρή παρουσία της Morgan Stanley σε αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες όταν οι εταιρείες προχωρούν σε αρχικές δημόσιες προσφορές μετοχών (IPO).

Μάλιστα, η δραστηριότητα αυτή συνέβαλε καθοριστικά στις επιδόσεις της τράπεζας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Η Morgan Stanley κατέγραψε ρεκόρ καθαρών εισροών νέων περιουσιακών στοιχείων ύψους 232 δισ. δολαρίων, με περίπου το ήμισυ του ποσού να συνδέεται με αρχικές δημόσιες προσφορές.

Η εξέλιξη αναδεικνύει τη σημασία που έχει αποκτήσει η εξυπηρέτηση επιχειρήσεων πριν και μετά την εισαγωγή τους στις χρηματιστηριακές αγορές.

Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές

Η εξαγορά της Vinyl Equity αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις δυνατότητες της Morgan Stanley στον συγκεκριμένο τομέα, επιτρέποντας στην τράπεζα να αναλάβει εσωτερικά διαδικασίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν τη συμμετοχή τρίτων εταιρειών.

Ο Σκοτ Γουάτλι, επικεφαλής της Morgan Stanley at Work, εξήγησε ότι η συμφωνία ανταποκρίνεται σε ένα πάγιο αίτημα των εταιρικών πελατών για τον εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής υποδομής που υποστηρίζει τις μεταφορές μετοχών.

«Πρόκειται για μια φυσική συνέργεια σε έναν τομέα όπου οι πελάτες μάς ζητούν να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος που σχετίζεται με πραγματικά παρωχημένη τεχνολογία», δήλωσε. Όπως πρόσθεσε, η ενσωμάτωση της συγκεκριμένης δυνατότητας θα περιορίσει σημαντικά τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες μεταφοράς μετοχών.

Τα οφέλη δεν θα αφορούν μόνο τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Morgan Stanley, αλλά και τους εργαζομένους τους, καθώς και ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.

«Θα εξαλείψει πολλά από τα εμπόδια, όχι μόνο για τους εταιρικούς πελάτες μας, αλλά και για τους εργαζομένους τους, όπως επίσης για τους ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές», υπογράμμισε.

Με την εξαγορά της Vinyl Equity, η Morgan Stanley ενισχύει τον τεχνολογικό έλεγχο των υπηρεσιών της, περιορίζει την εξάρτηση από εξωτερικούς παρόχους και διευρύνει τις δυνατότητες εξυπηρέτησης επιχειρήσεων που διαχειρίζονται σύνθετα μετοχικά προγράμματα ή προετοιμάζονται για την είσοδό τους στο χρηματιστήριο.