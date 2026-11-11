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Χωρίς να χρειαστεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία η Optima Bank, αξιοποιώντας την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση. Αυτό ήταν το σαφές μήνυμα του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας, Δημήτρη Κυπαρίσση, κατά την ενημέρωση των αναλυτών, βάζοντας τέλος στα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει στην αγορά περί ενδεχόμενης ΑΜΚ.

«Η Optima Bank θα συνεχίσει την οργανική της ανάπτυξη στηριζόμενη στην κεφαλαιακή της θέση, χωρίς να χρειαστεί αύξηση κεφαλαίου», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι βασικές προτεραιότητες της διοίκησης παραμένουν η αύξηση του όγκου εργασιών, η ικανοποίηση των πελατών και η ενίσχυση της αξίας για τους μετόχους.

Πιστωτική επέκταση: Πάνω από από τις εκτιμήσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση του κ. Κυπαρίσση για την πιστωτική επέκταση. Ο στόχος για καθαρή αύξηση των χορηγήσεων κατά 1,3 δισ. ευρώ το 2026 παραμένει εφικτός, καθώς έχει ήδη επιτευχθεί περισσότερο από το 70% του ετήσιου guidance.

«Δεν αλλάζουμε επίσημα τον στόχο, αλλά βλέπουμε με την έως τώρα πορεία ότι θα κινηθούμε υψηλότερα», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος, αφήνοντας ουσιαστικά ανοιχτό το ενδεχόμενο η τελική επίδοση να υπερβεί την αρχική πρόβλεψη.

Ταχύτερη ανάπτυξη από τον ανταγωνισμό

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η Optima Bank καταγράφει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τον ανταγωνισμό στο σύνολο σχεδόν των βασικών δραστηριοτήτων της. Η εικόνα αυτή αφορά τόσο τις χορηγήσεις και τις καταθέσεις όσο και τη διαχείριση περιουσίας (asset management) και τα αμοιβαία κεφάλαια.

Παράλληλα, η αποτελεσματικότητα της τράπεζας κινείται επίσης σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, στοιχείο που η διοίκηση θεωρεί κρίσιμο για τη διατήρηση του αναπτυξιακού της μοντέλου.

Στο 3,9% τα spreads των δανείων

Σε ό,τι αφορά την τιμολογιακή πολιτική, το spread των δανείων της Optima Bank διαμορφώνεται στο 3,9%. Το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων της τράπεζας έχει έντονα επιχειρηματικό χαρακτήρα, καθώς το 95% αφορά επιχειρηματικά δάνεια, ενώ μόλις το 4% είναι στεγαστικά και το υπόλοιπο 1% αφορά άλλες κατηγορίες χρηματοδοτήσεων.

Η διοίκηση επισήμανε ότι οποιαδήποτε μεταβολή στα επιτόκια θα αποτυπωθεί και στο κόστος τιμολόγησης των δανείων, με τις σχετικές προσαρμογές να περνούν στην πολιτική χορηγήσεων της τράπεζας.