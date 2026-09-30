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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, κ. Παναγιώτης Τουρναβίτης, εξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος του European Federation of Ethical and Alternative Banks and Financiers (FEBEA), κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 στη Βενετία.

Στην ανανεωμένη διοίκηση του FEBEA, τον κ. Τουρναβίτη πλαισιώνουν ο νέος αντιπρόεδρος, κ. Αndrea Baranes (Banca Etica), καθώς και επιπλέον 11 μέλη-εκπρόσωποι ευρωπαϊκών ηθικών χρηματοπιστωτικών φορέων.

Η Γενική Συνέλευση, η οποία φέτος φιλοξενήθηκε από την Banca Etica, συγκέντρωσε εκπροσώπους των 32 μελών του FEBEA, θεσμικών οργάνων της ΕΕ, πολιτικών φορέων και οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας. Παρόντες ήταν και ευρωπαϊκοί εταίροι του FEBEA, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Τουρναβίτης ευχαρίστησε θερμά τα μέλη του FEBEA για την εμπιστοσύνη τους επισημαίνοντας ότι: «το δίκτυο του FEBEA, που αποτελείται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν ως βάση τους την ηθική και υπεύθυνη Τραπεζική και δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη, έχει αποδείξει -σε καθεμιά από τις πρόσφατες κρίσεις- ότι μια χρηματοδότηση με βαθιές ρίζες στις τοπικές κοινωνίες είναι ανθεκτική και αποτελεί βασικό μοχλό για την κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη. Αναμφίβολα, αντιμετωπίζουμε σοβαρούς κινδύνους -όμως ο κίνδυνος που φοβάμαι περισσότερο είναι η εσωστρέφεια. Σε μια Ευρώπη που στρέφεται προς τα έσω, ο πειρασμός είναι να στραφεί κανείς προς τη δική του αγορά, τη δική του χώρα, τα δικά του μέλη – αυτός ακριβώς είναι ο πειρασμός απέναντι στον οποίο ιδρύθηκε ο FEBEA και είμαι πεπεισμένος ότι αυτή είναι η δική μας στιγμή».

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