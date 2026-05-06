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Οι συναλλαγές με επιταγές περιορίζονται αισθητά, ενώ το IRIS σπάει τα ταμεία σύμφωνα με την έκθεση της ΤτΕ σε ότι αφορά τις πληρωμές. Οι άμεσες μεταφορές εμφανίζονται αυξημένες κατά 73% το 2025, ενώ οι συναλλαγές με IRIS αυξήθηκαν κατά 66% σε ετήσια βάση.

Το σύστημα πολυμερούς συμψηφισμού για πληρωμές λιανικής ΔΙΑΣ ανταποκρίθηκε πλήρως στις απαιτήσεις της διατραπεζικής και της λιανικής αγοράς πληρωμών, με την τεχνική διαθεσιμότητά να διαμορφώνεται στο 100% το 2025.

Ο αριθμός των εντολών πληρωμών που επεξεργάστηκε το σύστημα το 2025 αυξήθηκε κατά 16% σε σχέση με το 2024 .

Ανά διατραπεζική υπηρεσία πληρωμών, σημαντική αύξηση καταγράφηκε στις συναλλαγές μεταφορών πιστώσεων κατά 16%, στις συναλλαγές σε τερματικά POS για πληρωμές σε φορείς του Ελληνικού Δημοσίου κατά 17% και στις συναλλαγές σε τερματικά ΑΤΜ κατά 32% σε σχέση με το 2024. Αντιθέτως, οι επιταγές σε άυλη μορφή μειώθηκαν κατά 7%, ακολουθώντας την πτωτική τάση των τελευταίων ετών.

Αντίστοιχα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 544 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 8% σε σχέση με το 2024.

Τον πρώτο λόγο έχουν οι άμεσες μεταφορές

Λαμβάνοντας υπόψη τον κρίσιμο ρόλο των άμεσων μεταφορών πίστωσης με σκοπό τη διασφάλιση της ταχύτητας και της αξιοπιστίας των συναλλαγών πληρωμής, επισημαίνεται η σημαντική αύξηση του αριθμού των συναλλαγών άμεσων μεταφορών πιστώσεων κατά 73% σε σχέση με το 2024. Ο αριθμός τους ανήλθε σε 122 εκατ. συναλλαγές, από 70,6 εκατ. συναλλαγές το 2024.

Οι περισσότερες από τις συναλλαγές αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω της υπηρεσίας IRIS payments . Η υπηρεσία IRIS αποτελεί την εθνική λύση πληρωμών που έχει αναπτυχθεί από το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ με σκοπό την εναρμόνιση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με τις απαιτήσεις του νέου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου για τη διεύρυνση της χρήσης των άμεσων πληρωμών με σκοπό την άμεση και ασφαλή εξυπηρέτηση των χρηστών των μέσων πληρωμής.

Οι άμεσες πιστώσεις διενεργούνται σε 10 δευτερόλεπτα.

Τα μεγέθη IRIS τραβούν την ανηφόρα

Αναλυτικότερα, το 2025 καταγράφηκαν 95,4 εκατ. συναλλαγές IRIS, από 57,3 εκατ. συναλλαγές το 2024, αυξημένες κατά 66%, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 78% του συνόλου των συναλλαγών άμεσης μεταφοράς πίστωσης.

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη σημασία της υπηρεσίας για την ομαλή και σταδιακή διεύρυνση της χρήσης των άμεσων πληρωμών στις μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών (Person to Person – P2P) και στις πληρωμές προς επαγγελματίες και επιχειρήσεις (Person to Professionals – P2Pro), τόσο στο φυσικό όσο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο (Commerce).

Εξετάζοντας περαιτέρω τον αριθμό και την αξία των συναλλαγών ανά επιμέρους υπηρεσία IRIS, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό συναλλαγών διενεργήθηκε μέσω της υπηρεσίας άμεσων μεταφορών χρημάτων μεταξύ ιδιωτών (P2P), με τον αριθμό αυτών να ανέρχεται σε 81 εκατ. συναλλαγές το 2025, από 49,3 εκατ. συναλλαγές το 2024 . Η αντίστοιχη αξία τους ανήλθε σε 4,6 δισ. ευρώ από 2,6 δισ. ευρώ το 2024 , ενώ ο αριθμός των χρηστών της υπηρεσίας P2P αυξήθηκε κατά 24% και ανήλθε σε 4,2 εκατ. χρήστες, από 3,4 εκατ. χρήστες το 2024, αποτυπώνοντας την αύξηση της εμπιστοσύνης των χρηστών στην συγκεκριμένη υπηρεσία.

Η μέση αξία ανά συναλλαγή μεταξύ ιδιωτών (P2P) ανήλθε σε 57 ευρώ, από 54 ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6%. Αντιθέτως η μέση αξία ανά συναλλαγή μεταξύ ιδιωτών και επαγγελματιών ή επιχειρήσεων ήταν 73 ευρώ, από 75 ευρώ το 2024, εμφανίζοντας μείωση κατά 3%.

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Η μέση αξία των συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου (Commerce) ανήλθε σε 383 ευρώ από 470 ευρώ το 2024 καταγράφοντας μείωση 18%, εξέλιξη που συνάδει με την διεύρυνση της χρήσης της υπηρεσίας σε ευρύτερο φάσμα συναλλαγών.

Επιταγές

To 2025 το Γραφείο Συμψηφισμού Αθηνών (ΓΣΑ) επεξεργάστηκε 24 χιλ. λιγότερες επιταγές σε φυσική μορφή, μειωμένες κατά 29% σε σχέση με το 2024.

Ο ημερήσιος μέσος όρος του αριθμού των επιταγών που συμψηφίστηκαν ανήλθε σε 234, μειωμένος κατά 28% σε σχέση με το 2024. Μειωμένη κατά 21% ήταν και η αξία των συμψηφισμένων επιταγών, με τον ημερήσιο μέσο όρο της αξίας των επιταγών που συμψηφίστηκαν να διαμορφώνεται σε 15 εκατ. ευρώ.

Διαχρονικά διαπιστώνεται σταδιακή μείωση τόσο του αριθμού όσο και της αξίας των επιταγών που επεξεργάζεται το ΓΣΑ, ως αποτέλεσμα της εντεινόμενης προτίμησης των συναλλασσομένων για ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

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