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Oι απόπειρες απάτης δείχνουν να θεριεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ίδια στιγμή που οι κάρτες υπερτερούν ξεκάθαρα πλέον έναντι των μετρητών στις πληρωμές των καταναλωτών. Πλην όμως οι τελευταίοι θέλουν να διατηρούν στο ακέραιο τη δυνατότητα να επιλέγουν και εν τέλει χρησιμοποιούν μετρητά στις μικρές τους συναλλαγές. Το 2026, το 28% των καταναλωτών της Ευρωζώνης δήλωσε ότι αντιμετώπισε απόπειρα απάτης που σχετίζεται με πληρωμές, ενώ το 5% ανέφερε ότι υπέστη πραγματική οικονομική ζημία από απάτη στις πληρωμές.

Η αυξανόμενη έκθεση των πολιτών σε περιστατικά απάτης αποτελεί μία από τις σημαντικές διαπιστώσεις της νέας έρευνας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τις συνήθειες και τις προτιμήσεις των καταναλωτών στις πληρωμές (SPACE 2026), η οποία αποτυπώνει παράλληλα τη σταδιακή αλλαγή του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιούνται οι καθημερινές συναλλαγές στην Ευρωζώνη.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 51.551 καταναλωτές, καταγράφει μια σημαντική εξέλιξη: για πρώτη φορά από το 2016, όταν άρχισε η συλλογή συγκρίσιμων στοιχείων, οι κάρτες ξεπέρασαν τα μετρητά στις συναλλαγές στα φυσικά καταστήματα. Ωστόσο, η υποχώρηση των μετρητών δεν σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να τα εγκαταλείψουν. Αντιθέτως, τα ευρήματα δείχνουν ότι επιθυμούν να διατηρήσουν τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στα δύο μέσα πληρωμής, ενώ εξακολουθούν να αποδίδουν στα μετρητά σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα στις συναλλαγές μικρής αξίας και στις πληρωμές μεταξύ ιδιωτών.

Οι κάρτες περνούν μπροστά από τα μετρητά στα καταστήματα

Ειδικότερα, το 2026 οι κάρτες αντιστοιχούσαν στο 45% των συναλλαγών στα φυσικά σημεία πώλησης, έναντι 44% για τα μετρητά. Η διαφορά είναι οριακή, έχει όμως ιδιαίτερη σημασία καθώς αποτυπώνει για πρώτη φορά την ανατροπή της παραδοσιακής υπεροχής των μετρητών στις καθημερινές αγορές.

Παράλληλα, οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου κερδίζουν έδαφος, με το ποσοστό τους να αυξάνεται στο 9% το 2026 από 6% το 2024. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι οι ψηφιακές συναλλαγές διευρύνονται πέρα από την κλασική χρήση της τραπεζικής κάρτας, καθώς οι καταναλωτές εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με τις πληρωμές μέσω ψηφιακών πορτοφολιών και κινητών συσκευών.

Η αλλαγή γίνεται ακόμη πιο εμφανής όταν εξεταστεί το σύνολο των συναλλαγών, δηλαδή όχι μόνο οι αγορές στα καταστήματα αλλά και οι εξ αποστάσεως πληρωμές και οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών. Σε αυτή την ευρύτερη κατηγορία, οι κάρτες χρησιμοποιήθηκαν στο 43% των συναλλαγών το 2026, από 39% το 2024. Αντίστοιχα, το μερίδιο των μετρητών υποχώρησε στο 35%, από 40% δύο χρόνια νωρίτερα.

Στην πράξη, η μετατόπιση αυτή συνδέεται και με τη συχνότερη χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών για αγορές και υπηρεσίες, καθώς και με την ανάπτυξη των εξ αποστάσεως συναλλαγών. Οι καταναλωτές της Ευρωζώνης πραγματοποίησαν κατά μέσο όρο 2,2 πληρωμές ημερησίως για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών το 2026, έναντι 2,1 το 2024 και 0,5 λιγότερων συναλλαγών ημερησίως το 2019. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης προήλθε από τις πληρωμές από απόσταση.

Τα μετρητά επιμένουν στις μικρές συναλλαγές και στις πληρωμές μεταξύ ιδιωτών

Παρά την ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών, τα μετρητά εξακολουθούν να έχουν ισχυρή παρουσία σε συγκεκριμένες κατηγορίες συναλλαγών. Η ΕΚΤ διαπιστώνει ότι παραμένουν το κυρίαρχο μέσο πληρωμής για αγορές κάτω των 20 ευρώ, ενώ εξακολουθούν να προτιμώνται και στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μέση αξία μιας πληρωμής με κάρτα υποχώρησε από τα 59 ευρώ το 2019 στα 35 ευρώ το 2026. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι καταναλωτές χρησιμοποιούν πλέον την κάρτα ακόμη και για μικρότερες καθημερινές αγορές, οι οποίες παραδοσιακά πραγματοποιούνταν με μετρητά. Ωστόσο, στις πληρωμές μεταξύ ιδιωτών (P2P), τα μετρητά διατηρούν την πρώτη θέση με ποσοστό 44%. Ακολουθούν οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου με 25%, οι μεταφορές πίστωσης με 15% και οι άμεσες πληρωμές με 11%.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει ότι η ψηφιοποίηση των συναλλαγών δεν εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό σε όλες τις κατηγορίες πληρωμών. Ενώ στις αγορές μέσω καταστημάτων και στις εξ αποστάσεως συναλλαγές οι ψηφιακές μέθοδοι κερδίζουν συνεχώς έδαφος, στις προσωπικές συναλλαγές η αμεσότητα και η απλότητα των μετρητών εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα.

Οι Ευρωπαίοι θέλουν να διατηρήσουν τη δυνατότητα επιλογής

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η απόσταση ανάμεσα στην πραγματική συμπεριφορά των καταναλωτών και στις προσωπικές τους προτιμήσεις. Παρά την αυξανόμενη χρήση των καρτών, οι προτιμήσεις τους παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες από το 2022. Το 54% δηλώνει ότι προτιμά τις κάρτες ή άλλες μεθόδους πληρωμής χωρίς μετρητά όταν πραγματοποιεί αγορές σε φυσικά καταστήματα, το 22% εξακολουθεί να προτιμά τα μετρητά, ενώ το 23% δεν εκφράζει σαφή προτίμηση.

Οι λόγοι είναι διαφορετικοί για κάθε μέσο πληρωμής. Τα μετρητά συνδέονται με την προστασία της ιδιωτικότητας και τη δυνατότητα καλύτερου ελέγχου των προσωπικών δαπανών, ενώ οι κάρτες αξιολογούνται θετικά για την ταχύτητα και την ευκολία που προσφέρουν στις συναλλαγές.

Το σημαντικότερο εύρημα, ωστόσο, είναι ότι το 82% των καταναλωτών θεωρεί σημαντικό να έχει τη δυνατότητα ψηφιακών πληρωμών, ενώ το 62% θέλει να διατηρήσει και τη δυνατότητα πληρωμής με μετρητά. Μόλις το 3% δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί ποτέ μετρητά.

Τα στοιχεία αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τη στρατηγική της ΕΚΤ σχετικά με το ψηφιακό ευρώ. Η κεντρική τράπεζα επιδιώκει να προετοιμάσει την έκδοση ενός ψηφιακού ισοδύναμου των μετρητών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα υποκαταστήσει το φυσικό χρήμα. Όπως έχει επισημάνει ο Piero Cipollone, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, η δυνατότητα επιλογής του τρόπου πληρωμής είναι αυτή που έχει πραγματική σημασία για τους Ευρωπαίους. Η ΕΚΤ, συνεπώς, επιδιώκει να διασφαλίσει τόσο τη διαθεσιμότητα των μετρητών όσο και την προετοιμασία για το ψηφιακό τους ισοδύναμο.

Υποχωρεί η ευκολία πρόσβασης στα μετρητά – Προβλήματα και στις αναλήψεις από ΑΤΜ

Την ίδια ώρα, η πρόσβαση στα μετρητά εξακολουθεί να αξιολογείται θετικά από την πλειονότητα των καταναλωτών, ωστόσο καταγράφεται μια μικρή επιδείνωση. Το 85% των ερωτηθέντων θεωρεί σχετικά ή πολύ εύκολη την πρόσβαση σε ΑΤΜ ή τραπεζικό κατάστημα, έναντι 87% το 2024. Ακόμη πιο ενδεικτικό είναι ότι από όσους επιχείρησαν να κάνουν ανάληψη μετρητών κατά το προηγούμενο έτος, το 19% αντιμετώπισε δυσκολίες, κυρίως επειδή κάποιο ΑΤΜ ήταν κλειστό ή προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Παράλληλα, η αποδοχή των μετρητών στα φυσικά καταστήματα παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αλλά παρουσιάζει μικρή υποχώρηση. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των καταναλωτών, τα μετρητά γίνονταν αποδεκτά στο 93% των συναλλαγών στα σημεία πώλησης το 2026, από 95% το 2024. Από την άλλη πλευρά, σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης τουλάχιστον το 12% των καταναλωτών δήλωσε ότι αντιμετώπισε τουλάχιστον μία φορά, κατά τον προηγούμενο μήνα, άρνηση αποδοχής πληρωμής με κάρτα ή κινητό τηλέφωνο.

Η έρευνα καταγράφει επίσης ότι το διάμεσο ποσό μετρητών που διατηρούν οι Ευρωπαίοι στο πορτοφόλι τους ανέρχεται σε 64 ευρώ, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τα 62 ευρώ του 2024. Επιπλέον, το 38% των καταναλωτών διατηρεί πρόσθετα αποθέματα μετρητών εκτός πορτοφολιού, έναντι 35% στην προηγούμενη έρευνα. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι, παρά τη διεύρυνση των ψηφιακών συναλλαγών, οι πολίτες εξακολουθούν να θεωρούν απαραίτητο να έχουν διαθέσιμο φυσικό χρήμα για έκτακτες ανάγκες ή για περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική πληρωμή.

Πώς πραγματοποιούνται οι απάτες στις ηλεκτρονικές πληρωμές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της ΕΚΤ για τις απάτες, καθώς είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη θεματική εντάσσεται στην έρευνα SPACE. Από τους καταναλωτές που δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν απόπειρα απάτης, το 18% ανέφερε ότι τελικά έχασε χρήματα. Οι συχνότερες περιπτώσεις αφορούσαν ψεύτικες ιστοσελίδες, ενώ ακολουθούσαν τα παραπλανητικά μηνύματα SMS ή οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και τα πλαστά ηλεκτρονικά μηνύματα.

Ως προς τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση των απατών με οικονομική ζημία, οι καταναλωτές ανέφεραν συχνότερα τις μεταφορές πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων μεταφορών, καθώς και τις πληρωμές με φυσικές κάρτες. Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις συνδέονται με τεχνικές κοινωνικής μηχανικής (social engineering), μέσω των οποίων οι επιτήδειοι χειραγωγούν τους καταναλωτές ώστε να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι συναλλαγές ή να αποκαλύψουν ευαίσθητα στοιχεία.

Η διάσταση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η μετάβαση στις ψηφιακές πληρωμές διευρύνει τις δυνατότητες συναλλαγών, αλλά δημιουργεί παράλληλα νέους κινδύνους. Η αντιμετώπιση της απάτης απαιτεί, σύμφωνα με την ΕΚΤ, στενότερη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των συμμετεχόντων στην αγορά πληρωμών, καθώς οι πρακτικές των απατεώνων εξελίσσονται διαρκώς.

Συνολικά, η έρευνα SPACE 2026 αποτυπώνει μια Ευρωζώνη που περνά σταδιακά σε ένα περισσότερο ψηφιακό περιβάλλον πληρωμών, χωρίς όμως να εγκαταλείπει τα μετρητά. Η πρόκληση για το Ευρωσύστημα είναι να διασφαλίσει ότι η μετάβαση αυτή θα συνοδευτεί από ασφάλεια, ευκολία στις συναλλαγές και ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στα διαθέσιμα μέσα πληρωμής.