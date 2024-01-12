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Ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη στην Αθήνα και στην Τράπεζα της Ελλάδος του Προέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) Dominique Laboureix και της Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (SSM) Claudia Buch, η οποία ανέλαβε τα νέα της καθήκοντα πριν από λίγες ημέρες.

Μετά το τέλος της επίσκεψης ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας δήλωσε: «Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση με την Claudia Buch, τον Dominique Laboureix και τους συνεργάτες μας. Συζητήσαμε για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές μας σε ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εξαιρετικής συνεργασίας».

Η Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Claudia Buch ευχαρίστησε τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και τους επόπτες της για τη δέσμευση και την πολύ παραγωγική και αξιόπιστη συνεργασία τους από την έναρξη της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ πριν από 10 χρόνια. «Η καλή ευρωπαϊκή συνεργασία στην τραπεζική ένωση και η ισχυρή εποπτεία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πρόοδο που σημείωσε ο ελληνικός τραπεζικός τομέας», δήλωσε η κ. Buch.

Ο Πρόεδρος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης Dominique Laboureix ανέφερε: «Η επίσκεψη αυτή αποτελεί παράδειγμα της εξαιρετικής συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών και των εθνικών αρχών – πρόκειται για συνεργασία ζωτικής σημασίας για την προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας έχει καλύψει μεγάλη απόσταση από την εποχή της χρηματοοικονομικής κρίσης. Και αυτή είναι μια πολύ καλή είδηση, ακόμη και αν πρέπει πάντα να επαγρυπνούμε.»

Οι επικεφαλής των δύο ευρωπαϊκών θεσμών είχαν συνάντηση με τον Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα και στελέχη της Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος. Συναντήθηκαν επίσης με στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος από τις αρμόδιες εποπτικές Διευθύνσεις, τα οποία ευχαρίστησαν για το άριστο επίπεδο της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών και αντάλλαξαν μαζί τους απόψεις για όλα τα τρέχοντα θέματα της τραπεζικής εποπτείας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στην Τράπεζα της Ελλάδος οι επικεφαλής των δύο ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών συναντήθηκαν με εκπροσώπους των διοικήσεων των ελληνικών τραπεζών και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Είχαν επίσης επαφές με την ελληνική κυβέρνηση.

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν στην ατζέντα των συζητήσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η σημερινή κατάσταση και οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, καθώς και θέματα εποπτικού ενδιαφέροντος και συνεργασίας των δύο ευρωπαϊκών θεσμών με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Στη φωτογραφία: Ο Πρόεδρος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) Dominique Laboureix, η Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (SSM) Claudia Buch με την Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, στελέχη της Διοίκησης και στελέχη των εποπτικών Διευθύνσεων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με την Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Claudia Buch, και τον Πρόεδρο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) Dominique Laboureix, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η μεγάλη πρόοδος που έχει συντελεστεί στην ευρωστία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον σε πολύ σταθερές βάσεις. Εξετάστηκαν επίσης οι προοπτικές για την ευρωπαϊκή τραπεζική ενοποίηση, η αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις ελληνικές τράπεζες μέσω της προσέλκυσης επενδυτών και οι δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

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