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Με κέρδη €383 εκατ. στο εννεάμηνο του 2026, αυξημένα κατά 9% σε ετήσια βάση, και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) 18,9%, η Τράπεζα Κύπρου επιβεβαιώνει την ισχυρή κερδοφορία της, ενώ το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην πολιτική διανομών προς τους μετόχους. Η διοίκηση όχι μόνο διατηρεί τον στόχο για διανομή του 70% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας για το 2026, αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετου μερίσματος έως 20%. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η προοπτική για τις χρήσεις 2027 και 2028, καθώς η συνολική διανομή μπορεί να φτάσει έως και το 100% της ετήσιας προσαρμοσμένης κερδοφορίας.

Το μήνυμα είναι σαφές: η Τράπεζα Κύπρου επιδιώκει να μετατρέψει την ισχυρή παραγωγή κερδών και κεφαλαίου σε υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους της, χωρίς να υπονομεύει την κεφαλαιακή της θέση και τις δυνατότητες ανάπτυξης. Άλλωστε, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 20,6%, συμπεριλαμβανομένων των κερδών του γ΄ τριμήνου και αφού ληφθεί υπόψη η πρόβλεψη για διανομή του 70% των κερδών. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε αντίστοιχα στο 25,2%, ενώ η οργανική δημιουργία κεφαλαίου έφτασε τις 341 μονάδες βάσης στο εννεάμηνο.

Αύξηση κερδών και ισχυρή απόδοση ιδίων κεφαλαίων

Στο μέτωπο της κερδοφορίας, τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε €383 εκατ., έναντι €353 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Στο γ΄ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε €131 εκατ., παραμένοντας ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα €0,88, αυξημένα κατά 9% σε ετήσια βάση, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 19,4% για το τρίτο τρίμηνο, έναντι 19,2% το δεύτερο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους στηρίζουν την επίδοση

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εξέλιξη των καθαρών εσόδων από τόκους, τα οποία αποτέλεσαν βασικό πυλώνα της επίδοσης. Στο εννεάμηνο ανήλθαν σε €565 εκατ., αυξημένα κατά 3% σε ετήσια βάση, ενώ στο γ΄ τρίμηνο έφτασαν τα €196 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 4% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο. Η άνοδος υποστηρίχθηκε από τα υψηλότερα επιτόκια, αλλά και τη συνεχιζόμενη επέκταση του ισολογισμού, τόσο μέσω της πιστωτικής δραστηριότητας όσο και μέσω της αύξησης των καταθέσεων και των ομολόγων.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 2,84% για το εννεάμηνο, χαμηλότερα κατά 14 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση, ωστόσο παρουσίασε μικρή βελτίωση στο τρίτο τρίμηνο, φτάνοντας στο 2,87% από 2,85% το προηγούμενο. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι πιέσεις στο επιτοκιακό περιθώριο δεν έχουν εξαφανιστεί, αλλά η τράπεζα αντισταθμίζει μέρος τους μέσα από τη διεύρυνση του ενεργητικού της και την αύξηση των τοκοφόρων στοιχείων.

Αύξηση δανείων και καταθέσεων

Εξίσου σημαντική είναι η ανάπτυξη των εργασιών. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε σε €11,6 δισ., αυξημένο κατά 9% σε ετήσια βάση και 7% από την αρχή του έτους. Η καταθετική βάση, η οποία αποτελείται στην πλειονότητά της από καταθέσεις λιανικής, έφτασε τα €23,5 δισ., επίσης αυξημένη κατά 9% σε ετήσια βάση. Η ισχυρή καταθετική βάση, σε συνδυασμό με την πιστωτική επέκταση, ενισχύει τη δυνατότητα της τράπεζας να αναπτύσσει τις εργασίες της, διατηρώντας παράλληλα μια ιδιαίτερα άνετη θέση ρευστότητας.

Μεικτή εικόνα στα μη επιτοκιακά έσοδα

Στα μη επιτοκιακά έσοδα, η εικόνα ήταν περισσότερο μεικτή. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €137 εκατ., αυξημένα κατά 3%, ενώ το αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες ενισχύθηκε κατά 39%, στα €51 εκατ. Αντίθετα, τα κέρδη από συναλλαγές συναλλάγματος και χρηματοοικονομικά μέσα υποχώρησαν κατά 35%, στα €17 εκατ. Συνολικά, τα μη επιτοκιακά έσοδα παρέμειναν στα €220 εκατ., ουσιαστικά αμετάβλητα σε ετήσια βάση. Έτσι, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2%, στα €785 εκατ.

ΜΕΔ στο 1% και κάλυψη 144%

Στο πεδίο της ποιότητας του ενεργητικού, η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων υποχώρησε στο 1% από 1,2% στο τέλος του 2025, ενώ ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΔ αυξήθηκε στο 144% από 139%. Μάλιστα, οι πιστωτικές ζημιές δανείων εμφάνισαν καθαρή πίστωση €12 εκατ. στο εννεάμηνο, εξέλιξη που αποδίδεται σε συγκεκριμένες αναστροφές προβλέψεων. Πρόκειται για μια εικόνα που επιτρέπει στην τράπεζα να διατηρεί υψηλή κερδοφορία χωρίς να επιβαρύνεται από σημαντικές νέες πιστωτικές ζημιές.

Διανομές έως 90% το 2026 και έως 100% το 2027-2028

Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, βρίσκεται στην πολιτική διανομών. Η τράπεζα έχει ήδη καταβάλει ενδιάμεσο μέρισμα €0,24 ανά μετοχή, συνολικού ύψους περίπου €105 εκατ., αυξημένο κατά 20% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό. Για τη χρήση 2025, η συνολική διανομή έφτασε τα €0,70 ανά μετοχή, ή περίπου €305 εκατ., αντιστοιχώντας σε payout ratio 70% και μερισματική απόδοση 9%, με βάση την τιμή της μετοχής στο τέλος του 2025.

Για το 2026, η διοίκηση στοχεύει σε συνήθη διανομή 70% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας, αλλά και σε πρόσθετο μέρισμα έως 20%, ανεβάζοντας τη συνολική επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους έως το 90%. Για το 2027 και το 2028, η φιλοδοξία είναι ακόμη μεγαλύτερη: διατήρηση της συνήθους διανομής στο 70% και δυνατότητα πρόσθετου μερίσματος έως 30%, με αποτέλεσμα η συνολική διανομή να μπορεί να φτάσει έως και το 100% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας. Η διοίκηση διευκρινίζει ότι οι πρόσθετες διανομές θα εξετάζονται κάθε χρόνο και θα εξαρτώνται από τις συνθήκες της αγοράς και τον κεφαλαιακό και ρευστοτικό σχεδιασμό του ομίλου. Οι επιστροφές αναμένεται να πραγματοποιούνται κυρίως σε μετρητά, ενώ δεν αποκλείεται και η επαναγορά ιδίων μετοχών.

Πανίκος Νικολάου: Αναβάθμιση του στόχου ROTE σε υψηλά διψήφια επίπεδα

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και οι δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου, Πανίκου Νικολάου, ο οποίος υπογράμμισε ότι η τράπεζα βρίσκεται σε καλή πορεία για να ξεπεράσει τον στόχο οργανικής δημιουργίας κεφαλαίου 350-400 μονάδων βάσης για το 2026, έχοντας ήδη επιτύχει 341 μονάδες βάσης στο εννεάμηνο. Παράλληλα, ανακοίνωσε αναβάθμιση του στόχου για την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων του 2026 σε επίπεδα υψηλού διψήφιου ποσοστού (high-teens). Η αναβάθμιση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αντανακλά την εμπιστοσύνη της διοίκησης στη διατηρησιμότητα της κερδοφορίας και στην ικανότητα του επιχειρηματικού μοντέλου να παράγει ισχυρές αποδόσεις.

Ο Πανίκος Νικολάου στάθηκε επίσης στην ισχυρή αύξηση των δανείων και των καταθέσεων, στην πειθαρχία στη διαχείριση των εξόδων και στη συνετή πιστωτική πολιτική. Αναφέρθηκε, ακόμη, στις θετικές προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, για την οποία οι επίσημες εκτιμήσεις αναθεωρήθηκαν ανοδικά, με τον ρυθμό ανάπτυξης του 2026 να τοποθετείται πλέον κοντά στο 3%, από 2,5% προηγουμένως.

Η εξαγορά της CDB και οι προοπτικές ανάπτυξης

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η εξαγορά χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων περίπου €130 εκατ. και καταθέσεων €440 εκατ. από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως (CDB), η οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει μέτρια θετική επίδραση στα αποτελέσματα, με περιορισμένη αρνητική επίπτωση περίπου 30 μονάδων βάσης στα κεφάλαια.

Το συνολικό συμπέρασμα είναι ότι η Τράπεζα Κύπρου δεν περιορίζεται στην επίτευξη υψηλής κερδοφορίας, αλλά διαμορφώνει ένα μοντέλο στο οποίο η ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίου μεταφράζεται σε αυξανόμενες δυνατότητες ανταμοιβής των μετόχων. Η αναβάθμιση του στόχου ROTE για το 2026, η προοπτική υπέρβασης του στόχου κεφαλαιακής δημιουργίας και κυρίως η δυνατότητα διανομής έως και του 100% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας το 2027 και το 2028 συνθέτουν μια ιδιαίτερα θετική επενδυτική εικόνα. Το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη διετία είναι η διατήρηση αυτής της κερδοφορίας, ώστε οι υψηλές διανομές να μην αποτελέσουν μια συγκυριακή επιλογή, αλλά ένα σταθερό χαρακτηριστικό της μετοχικής απόδοσης.