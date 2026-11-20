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Στο 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας Κύπρου ανήλθε η συμμετοχή της Wellington Management Group LLP, σύμφωνα με επίσημη γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής μετοχικής συμμετοχής που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Η αμερικανική εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων, με έδρα τη Βοστώνη, αύξησε το ποσοστό της από 4,94% σε 5%, φθάνοντας το όριο που ενεργοποιεί την υποχρέωση σχετικής γνωστοποίησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μεταβολή πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου, ενώ η ενημέρωση προς την Τράπεζα Κύπρου ακολούθησε στις 20 Νοεμβρίου.

Η συμμετοχή της Wellington αντιστοιχεί σε 21.831.804 δικαιώματα ψήφου, τα οποία κατέχονται έμμεσα μέσω κοινών μετοχών της Τράπεζας Κύπρου.

Το συνολικό πλήθος των δικαιωμάτων ψήφου της τράπεζας ανέρχεται σε 435.962.305, σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής γνωστοποίησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο της συμμετοχής προέρχεται από δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με μετοχές, χωρίς να καταγράφονται πρόσθετες θέσεις μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων ή παραγώγων.

Η γνωστοποίηση αφορά στην απόκτηση ή διάθεση δικαιωμάτων ψήφου, ενώ η κατοχή πραγματοποιείται μέσω αλυσίδας εταιρειών που ελέγχονται από τη Wellington Management Group.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Wellington Group Holdings LLP, Wellington Investment Advisors Holdings LLP, Wellington Management Company LLP και Wellington Management International Ltd.

Στο έγγραφο αναφέρονται επίσης διάφοροι θεματοφύλακες και εταιρείες που διακρατούν μετοχές για λογαριασμό επενδυτών, μεταξύ των οποίων οι BONY (Nominees), Chase Nominees, Citibank, Goldman Sachs Securities (Nominees) και State Street Nominees.

Η γνωστοποίηση υποβλήθηκε στο πλαίσιο των υποχρεώσεων διαφάνειας για σημαντικές μετοχικές συμμετοχές, με αποδέκτες την Τράπεζα Κύπρου και την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.