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Σε συνέχεια των σχετικών ανακοινώσεων ημερομηνίας 23 και 26 Μαρτίου 2026, η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της απόκτησης χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων, καταθέσεων και ορισμένων άλλων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (CDB) , μέσω της θυγατρικής της, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ, μετά την εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων και τη λήψη όλων των απαιτούμενων κανονιστικών και άλλων εγκρίσεων.

Το τίμημα για τη Συναλλαγή ανέρχεται σε τιμή κοντά στην ονομαστική αξία και η περίμετρος της περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου €130 εκατ. και καταθέσεις ύψους περίπου €440 εκατ.

Η Συναλλαγή αναμένεται να έχει μέτρια θετική επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος με περιορισμένη επίδραση στα κεφάλαια ύψους περίπου 30 μ.β.

Η Συναλλαγή εκτελέστηκε σε συνήθεις επιχειρηματικούς όρους. Η Συναλλαγή είναι ευθυγραμμισμένη με τον στρατηγικό στόχο του Συγκροτήματος για μεσοπρόθεσμη αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων καθώς και την ενίσχυση της πελατειακής του βάσης. Επίσης επιβεβαιώνει τη στρατηγική προτεραιότητα του Συγκροτήματος για αναζήτηση οργανικών και μη οργανικών ευκαιριών ανάπτυξης ώστε να συνεχίσει να προσφέρει ελκυστικές και συνετές αποδόσεις και να δημιουργεί αξία για τους μετόχους του.

Η Συναλλαγή αυτή δεν αφορά ή επηρεάζει τα συμφέροντα του Γραμματέα της Εταιρίας ή οποιουδήποτε «καθορισμένου προσώπου» όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 137(3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου 14(Ι)/1993 (ως έχει τροποποιηθεί).

Η KPMG Limited ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Συναλλαγής. Οι Hadjianastassiou Ioannides LLC ενέργησαν ως νομικοί σύμβουλοι και ως σύμβουλοι ανταγωνισμού του Συγκροτήματος για τη Συναλλαγή.