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Η ενίσχυση του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας Κύπρου και η διασφάλιση της εργασιακής συνέχειας αποτελούν τα βασικά αποτελέσματα της εξαγοράς επιλεγμένων εργασιών της cdbbank, η οποία ολοκληρώθηκε μετά από διαβουλεύσεις και παρεμβάσεις για την υπέρβαση των δυσκολιών που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία.

Η συναλλαγή περιλαμβάνει εξυπηρετούμενα δάνεια συνολικού ύψους περίπου €150 εκατ., καταθέσεις περίπου €450 εκατ., καθώς και άλλα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2026, εντάσσεται στην προσπάθεια της Τράπεζας Κύπρου να ενισχύσει την παρουσία της στην κυπριακή αγορά και να διευρύνει τις δραστηριότητές της.

Σύμφωνα με την ΕΤΥΚ, η πορεία προς την ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν ήταν ομαλή, καθώς σε κάποια φάση προέκυψε σοβαρό αδιέξοδο, θέτοντας σε κίνδυνο την υλοποίησή της. Η συντεχνία υπογράμμισε ότι η αποτυχία της συμφωνίας θα μπορούσε να δημιουργήσει εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες για την cdbbank και τους εργαζομένους της, ιδιαίτερα από τη στιγμή που περισσότεροι από τους μισούς υπαλλήλους είχαν ήδη αποχωρήσει μέσω του σχεδίου πρόωρης εθελούσιας αφυπηρέτησης.

Η παρέμβαση της ΕΤΥΚ συνέβαλε στην εξεύρεση λύσης και στην άρση του αδιεξόδου. Στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπεται η συνέχιση της απασχόλησης για όσους εργαζομένους δεν επιλέξουν να αποχωρήσουν μέσω του σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης. Παράλληλα, το ανώτατο όριο αποζημίωσης αυξήθηκε από €200.000 σε €350.000.

Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των επιλεγμένων εργασιών, η cdbbank εισέρχεται σε νέα φάση, ενώ το εναπομείναν κέλυφός της αναμένεται να ρευστοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που θα ακολουθηθεί.

Επενδύσεις στην ψηφιακή τραπεζική

Η εξαγορά αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού της Τράπεζας Κύπρου, ο οποίος περιλαμβάνει επενδύσεις στην τεχνολογία, την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης και την ανάπτυξη νέων πηγών εσόδων. Η ψηφιακή τραπεζική αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο ανταγωνισμός από τις ψηφιακές τράπεζες και τις εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας εντείνεται.

Στις 30 Ιουνίου 2026, οι ψηφιακοί χρήστες της τράπεζας ανέρχονταν σε 517.000, εκ των οποίων 488.000 χρησιμοποιούσαν ενεργά την εφαρμογή της. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι ψηφιακές χορηγήσεις έφθασαν τα €225 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 15% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.

Ταυτόχρονα, ο όμιλος επιδιώκει να ενισχύσει τα έσοδά του από πληρωμές, ασφαλιστικές και επενδυτικές υπηρεσίες, καθώς και από τη διαχείριση περιουσίας, περιορίζοντας την εξάρτησή του από τις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες.

Η cdbbank είναι η Cyprus Development Bank Public Company Ltd, γνωστή ως Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λτδ. Πρόκειται για κυπριακό τραπεζικό οργανισμό που ιδρύθηκε το 1963, με έμφαση κυρίως στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και θεσμικών πελατών.