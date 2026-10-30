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Ισχυρή κερδοφορία, επιταχυνόμενη αύξηση των εσόδων από τόκους και διεύρυνση της πιστωτικής επέκτασης καταγράφει η Τράπεζα Πειραιώς στο εννεάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του επιχειρηματικού της μοντέλου και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη της διοίκησης στην επίτευξη των ετήσιων στόχων. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε 893 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9% σε ετήσια βάση, ενώ τα βασικά λειτουργικά κέρδη έφτασαν σε επίπεδο-ρεκόρ, στα 930 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 14%.

Κεντρικό στοιχείο των αποτελεσμάτων αποτελεί η ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους, τα οποία επιταχύνθηκαν σημαντικά κατά το τρίτο τρίμηνο, καθώς και η ισχυρή αύξηση των χορηγήσεων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Παράλληλα, η ενίσχυση των εσόδων από υπηρεσίες, η συμβολή της Εθνικής Ασφαλιστικής και η ανάπτυξη της διαχείρισης κεφαλαίων πελατών διευρύνουν τις πηγές εσόδων του Ομίλου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, εμφανίζεται αισιόδοξος για την πορεία της τράπεζας, επισημαίνοντας ότι οι επιδόσεις του εννεαμήνου δημιουργούν περιθώρια υπέρβασης των στόχων του 2026, ιδιαίτερα στα καθαρά έσοδα από τόκους και στα έσοδα από υπηρεσίες, ενώ παράλληλα θέτουν τις βάσεις για αναβάθμιση των στόχων της επόμενης χρονιάς.

Κέρδη 893 εκατ. ευρώ και αύξηση 10% στα κέρδη ανά μετοχή

Η καθαρή κερδοφορία των 893 εκατ. ευρώ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιδόσεις της Πειραιώς, σε ένα εννεάμηνο κατά το οποίο η βασική λειτουργική δραστηριότητα ενισχύθηκε σημαντικά. Τα βασικά λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 930 εκατ. ευρώ, έναντι 813 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 14%.

Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,68 ευρώ, αυξημένα κατά 10% σε ετήσια βάση, έναντι 0,62 ευρώ στο εννεάμηνο του 2025. Η επίδοση αυτή διατηρεί την τράπεζα σε τροχιά επίτευξης του στόχου για κέρδη ανά μετοχή περίπου 0,90 ευρώ στο σύνολο του 2026.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, η οποία διαμορφώθηκε στο 15,4% σε εξομαλυμένη βάση. Η επίδοση βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο της διοίκησης για απόδοση περίπου 15%, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της τράπεζας να παράγει υψηλές αποδόσεις από τα κεφάλαιά της.

Η εικόνα της κερδοφορίας αποκτά μεγαλύτερη σημασία εάν ληφθεί υπόψη ότι η μεταβλητότητα στις αγορές επηρέασε αρνητικά τα μη βασικά έσοδα. Συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές ήταν αρνητικό κατά 15 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, έναντι θετικού αποτελέσματος 85 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Παρά την επιβάρυνση αυτή, η ισχυρή επίδοση της βασικής δραστηριότητας διατήρησε την κερδοφορία σε ανοδική πορεία.

Επιτάχυνση στα έσοδα από τόκους – Στα 542 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα στα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία αποτελούν βασικό πυλώνα της τραπεζικής κερδοφορίας. Στο εννεάμηνο ανήλθαν σε 1,532 δισ. ευρώ, έναντι 1,426 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η δυναμική έγινε ακόμη πιο εμφανής στο τρίτο τρίμηνο, όταν τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα 542 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7% σε τριμηνιαία βάση και 15% σε ετήσια βάση.

Η εξέλιξη αποδίδεται στη θετική επίδραση των επιτοκίων, στην πειθαρχία που εφαρμόζει η τράπεζα στη διαχείριση των περιθωρίων και στη συγκράτηση του κόστους καταθέσεων. Το συνολικό κόστος των καταθέσεων παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, διαμορφούμενο περίπου στο 0,4% κατά το τρίτο τρίμηνο.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ανήλθε στο 2,3% στο τρίτο τρίμηνο, έναντι 2,2% στο πρώτο και στο δεύτερο τρίμηνο. Σε επίπεδο εννεαμήνου διαμορφώθηκε στο 2,2%, παραμένοντας σε ευθυγράμμιση με τον αναθεωρημένο ετήσιο στόχο.

Με βάση την επίδοση του εννεαμήνου και τη δυναμική που διαμορφώνεται στην αγορά, η Πειραιώς εκτιμά ότι ο ετήσιος στόχος για καθαρά έσοδα από τόκους ύψους 2 δισ. ευρώ το 2026 παρουσιάζει περιθώρια υπέρβασης.

Πρόκειται για μία εξέλιξη ιδιαίτερης σημασίας, καθώς η αύξηση των εσόδων από τόκους ενισχύει την επαναλαμβανόμενη κερδοφορία και δημιουργεί μεγαλύτερη δυνατότητα χρηματοδότησης της ανάπτυξης, διανομής μερισμάτων και περαιτέρω κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Πιστωτική επέκταση 2,2 δισ. ευρώ – Στα 39,6 δισ. τα δάνεια

Ισχυρή είναι και η ανάπτυξη των εργασιών της Πειραιώς στον τομέα των χορηγήσεων. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στα 39,6 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, αυξημένο κατά 8% σε ετήσια βάση.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση έφτασε τα 2,2 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, με τη διοίκηση να διατηρεί ως στόχο την υπέρβαση των 3 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2026.

Η ανάπτυξη προέρχεται κυρίως από τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, με σημαντική συμβολή των κλάδων των μεταφορών και της ενέργειας. Μόνο κατά το τρίτο τρίμηνο πραγματοποιήθηκαν εκταμιεύσεις δανείων ύψους 3,2 δισ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό, 1,7 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις, 1,2 δισ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 300 εκατ. ευρώ σε ιδιώτες.

Ενθαρρυντικά είναι και τα στοιχεία για τη στεγαστική πίστη, καθώς συνεχίζεται η ανάκαμψη της ζήτησης για στεγαστικά δάνεια. Στο εννεάμηνο η καθαρή αύξηση των στεγαστικών χορηγήσεων ανήλθε σε 135 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές εκταμιεύσεις έφτασαν τα 600 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 37% σε ετήσια βάση.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η πιστωτική επέκταση δεν περιορίζεται πλέον αποκλειστικά στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις, αλλά αρχίζει να αποκτά ευρύτερη βάση, με σταδιακή ενίσχυση και της λιανικής τραπεζικής.

Καταθέσεις 69,2 δισ. ευρώ και αυξημένη εμπιστοσύνη των πελατών

Σημαντική είναι και η ενίσχυση της καταθετικής βάσης. Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν στα 69,2 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, καταγράφοντας αύξηση 9% σε ετήσια βάση.

Η ισχυρή αύξηση των καταθέσεων, σε συνδυασμό με την πιστωτική επέκταση, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξης του Ομίλου. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 65%, επίπεδο που αποτυπώνει σημαντικό περιθώριο χρηματοδοτικής ευελιξίας.

Παράλληλα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 19% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 16,9 δισ. ευρώ. Οι καθαρές εισροές στο εννεάμηνο ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας ήδη τον ετήσιο στόχο της τράπεζας.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη στρατηγική διαφοροποίησης των εσόδων, καθώς η Πειραιώς επιδιώκει να διευρύνει τη συνεισφορά των επενδυτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών στην κερδοφορία της.

Άνοδος 39% στα έσοδα από υπηρεσίες

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας των αποτελεσμάτων είναι η ισχυρή αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες, τα οποία ανήλθαν σε 679 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, έναντι 489 εκατ. ευρώ το 2025, σημειώνοντας άνοδο 39%.

Η συνεισφορά των εσόδων από υπηρεσίες στα συνολικά καθαρά έσοδα έφτασε το 31%, έναντι 25% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραματίζει η Εθνική Ασφαλιστική, η οποία κατέγραψε παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων 666 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 4% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, ενισχυμένη είναι η δραστηριότητα στη διαχείριση κεφαλαίων πελατών, στην τραπεζοασφάλιση και στις υπηρεσίες μεταφοράς κεφαλαίων.

Η αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες έχει στρατηγική σημασία, καθώς περιορίζει τη μονομερή εξάρτηση της κερδοφορίας από τα επιτοκιακά έσοδα και δημιουργεί περισσότερες πηγές επαναλαμβανόμενων εσόδων.

Χρήστος Μεγάλου: Περιθώρια υπέρβασης των στόχων του 2026

Στη δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, υπογραμμίζει ότι τα αποτελέσματα του εννεαμήνου επιβεβαιώνουν τη στρατηγική κατεύθυνση του Ομίλου.

Όπως επισημαίνει, η τράπεζα οικοδομεί έναν διαφοροποιημένο Όμιλο υψηλών αποδόσεων, ο οποίος συνδυάζει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλή λειτουργική αποτελεσματικότητα και ισολογισμό χαμηλού κινδύνου.

Ο ίδιος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση των δανείων, στη διεύρυνση της συνεισφοράς των υπηρεσιών και στην ενίσχυση της ασφαλιστικής και επενδυτικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα, σημειώνει ότι το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 8% σε ετήσια βάση, στα 40 δισ. ευρώ, με έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, ενώ η πιστωτική επέκταση έφτασε τα 2,2 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι τα έσοδα από υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν πλέον το 31% των συνολικών εσόδων, με σημαντική συμβολή από την Εθνική Ασφαλιστική και τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.

Ο κ. Μεγάλου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η ισχυρή επίδοση ενισχύει την εμπιστοσύνη της διοίκησης στην επίτευξη των στόχων του 2026, με περιθώριο υπέρβασης στα καθαρά έσοδα από τόκους και στα έσοδα από υπηρεσίες. Προσθέτει, μάλιστα, ότι οι επιδόσεις αυτές θέτουν τα θεμέλια για αναβάθμιση των στόχων του 2027.

Ισχυρή λειτουργική αποτελεσματικότητα και χαμηλά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

Η αύξηση της κερδοφορίας συνοδεύεται από διατήρηση υψηλής λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 33% στο εννεάμηνο και στο 32% κατά το τρίτο τρίμηνο, παραμένοντας μεταξύ των καλύτερων επιδόσεων της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς.

Τα λειτουργικά έξοδα του τρίτου τριμήνου ανήλθαν σε 231 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Στο πεδίο της ποιότητας του ενεργητικού, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) υποχώρησε στο 2%, από 2,2% τον Ιούνιο και 2,5% τον Σεπτέμβριο του 2025.

Το οργανικό κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε στις 57 μονάδες βάσης στο εννεάμηνο, σε ευθυγράμμιση με τον αναθεωρημένο στόχο της διοίκησης για περίπου 60 μονάδες βάσης το 2026.

Παράλληλα, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας διαμορφώθηκε στο 212%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ρευστότητα του Ομίλου.

Μέρισμα 650 εκατ. ευρώ και νέοι στόχοι για το 2027

Η ισχυρή κερδοφορία επιτρέπει στην Πειραιώς να διατηρεί υψηλές διανομές προς τους μετόχους. Η διοίκηση προβλέπει συνολική διανομή σε μετρητά ύψους 650 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2026.

Επιπλέον, προγραμματίζεται προμέρισμα περίπου 124 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 10 λεπτά ανά μετοχή και αναμένεται να καταβληθεί τον Δεκέμβριο του 2026, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων.

Σε κεφαλαιακό επίπεδο, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,9% στο τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων ανήλθε στο 18,6%, διατηρώντας σημαντικό απόθεμα έναντι των εποπτικών απαιτήσεων.

Η διοίκηση αναμένει ότι ο δείκτης CET1 θα υπερβεί το 13% στο τέλος του 2026.

Για το 2027, η Πειραιώς θέτει ακόμη υψηλότερους στόχους: καθαρό επιτοκιακό περιθώριο άνω του 2,4%, έσοδα από υπηρεσίες περίπου 0,9% ως ποσοστό του ενεργητικού, απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων υψηλότερη του 15%, ετήσια αύξηση κερδών ανά μετοχή περίπου 10% και δείκτη CET1 άνω του 13,5%.

Το μήνυμα από τα αποτελέσματα του εννεαμήνου είναι ότι η Πειραιώς επιδιώκει να περάσει σε μια νέα φάση ανάπτυξης, συνδυάζοντας την πιστωτική επέκταση με τη διεύρυνση των μη επιτοκιακών εσόδων, την αυστηρή διαχείριση του κόστους και τη διατήρηση ισχυρών κεφαλαιακών αποθεμάτων.

Η πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους, η αύξηση των χορηγήσεων και η ενίσχυση των εσόδων από υπηρεσίες αποτελούν τους βασικούς μοχλούς για την επίτευξη των στόχων της επόμενης περιόδου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα 9μήνου της Τράπεζας Πειραιώς εδώ.