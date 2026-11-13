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Η ισχυρή πιστωτική επέκταση, η συγκράτηση του κόστους καταθέσεων και η αυξανόμενη συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας της Τράπεζας Πειραιώς την επόμενη διετία. Η Jefferies εκτιμά ότι η τράπεζα εισέρχεται στο 2027 με καλύτερες προοπτικές εσόδων και μεγαλύτερη δυνατότητα διανομής κεφαλαίων στους μετόχους.

Ο αμερικανικός οίκος ανεβάζει την τιμή στόχο στα 12,75 ευρώ από 11,75 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση αγοράς. Η νέα αποτίμηση υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 26% από την τιμή αναφοράς των 10,08 ευρώ, ενώ οι εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή το 2027 και το 2028 αναθεωρούνται ανοδικά κατά περίπου 3%.

Τα επιτόκια και οι καταθέσεις ενισχύουν τα έσοδα

Η βελτίωση των καθαρών εσόδων από τόκους αποτελεί βασικό στοιχείο των νέων προβλέψεων. Η επίδραση των υψηλότερων επιτοκίων περνά σταδιακά στο δανειακό χαρτοφυλάκιο, ενώ η συγκράτηση του κόστους χρηματοδότησης ενισχύει το επιτοκιακό περιθώριο.

Ο συντελεστής μετακύλισης των επιτοκιακών μεταβολών στις προθεσμιακές καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 67% το τρίτο τρίμηνο, σημαντικά χαμηλότερα από την αρχική παραδοχή του 80%. Παράλληλα, οι καταθέσεις αυξάνονται με ρυθμό που υπερβαίνει το 130% της αύξησης των δανείων.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να φθάσουν τα 2,34 δισ. ευρώ το 2027 και τα 2,50 δισ. ευρώ το 2028, από 2,10 δισ. ευρώ φέτος.

Πώς επιδρούν η πιστωτική επέκταση και Εθνική Ασφαλιστική

Η Πειραιώς έχει ήδη πετύχει καθαρή πιστωτική επέκταση 2,2 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, με τη διοίκηση να αναμένει ότι θα ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ στο σύνολο του 2026. Για το 2027 διατηρείται η προοπτική υψηλού μονοψήφιου ρυθμού αύξησης των χορηγήσεων.

Πρόσθετη ώθηση αναμένεται από την Εθνική Ασφαλιστική, η οποία εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις από τον αρχικό σχεδιασμό. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 80 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, έναντι προϋπολογισμού 49 εκατ. ευρώ.

Από το 2027 η ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών μέσω του δικτύου της τράπεζας αναμένεται να δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων, ενώ η αξιοποίηση πλεονάζοντος κεφαλαίου της ασφαλιστικής μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή θέση του ομίλου.

Τι βλέπει για κέρδη, μερίσματα και αποτίμηση

Οι προβλέψεις τοποθετούν τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους στα 1,20 δισ. ευρώ το 2026, στα 1,50 δισ. ευρώ το 2027 και στα 1,61 δισ. ευρώ το 2028.

Το μέρισμα ανά μετοχή εκτιμάται σε 0,55 ευρώ φέτος, 0,73 ευρώ το 2027 και 0,82 ευρώ το 2028. Παράλληλα, ο δείκτης βασικών εποπτικών κεφαλαίων CET1 αναμένεται να ξεπεράσει το 13,5% το 2027, πριν από ενδεχόμενα πρόσθετα κεφαλαιακά οφέλη.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς κέρδη περίπου 8 φορές για το 2028, με έκπτωση 5% έναντι του κλάδου.

Στο θετικό σενάριο, η αποτίμηση φθάνει τα 14,95 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 48%, ενώ στο αρνητικό περιορίζεται στα 7,40 ευρώ, υποδηλώνοντας πτώση 27%. Η διατήρηση της ισχυρής κερδοφορίας και η οργανική δημιουργία κεφαλαίων αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την επιβεβαίωση του θετικού σεναρίου.