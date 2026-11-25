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Η Τράπεζα της Ελλάδος επικαλείται απάντηση της EIOPA που επιβεβαιώνει τις θέσεις της για τα ισόβια συμβόλαια υγείας, διευκρινίζοντας το καθεστώς των αποθεματικών γήρατος και τη μη αναδρομική εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων εποπτείας ασφαλιστικών προϊόντων.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΤτΕ για την απάντηση της EIOPA σχετικά με τα ζητήματα που έχουν τεθεί για την εποπτεία των ισόβιων συμβολαίων υγείας

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) έχει απαντήσει από τις 19 Νοεμβρίου στην κυρία Μιλένα Αποστολάκη σχετικά με τα ζητήματα που έχουν τεθεί για την εποπτεία των ισόβιων συμβολαίων υγείας. Παρά το γεγονός ότι η απάντηση είχε ήδη περιέλθει στη γνώση της εδώ και αρκετές ημέρες, δεν είχε μέχρι σήμερα δημοσιοποιηθεί από την ίδια. Τελικά, η EIOPA προχώρησε στην ανάρτησή της στον επίσημο ιστότοπό της, στο πλαίσιο της διαφάνειας και της ενημέρωσης κάθε ενδιαφερομένου.

Το περιεχόμενο της απάντησης επιβεβαιώνει τις θέσεις που έχει διατυπώσει δημοσίως η Τράπεζα της Ελλάδος και αποσαφηνίζει δύο κρίσιμες πτυχές της συζήτησης:

Για το απόθεμα γήρατος στα ισόβια συμβόλαια υγείας: Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ), επιβεβαιώνει την Τράπεζα της Ελλάδος ότι όσο η υφιστάμενη ιδιωτική ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα έχει αποκλειστικά συμπληρωματικό χαρακτήρα και δεν λειτουργεί ως εναλλακτική της κάλυψης που παρέχεται από το εκ του νόμου προβλεπόμενο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, δεν μπορεί να επιβληθεί η υποχρέωση τήρησης αποθεματικών γήρατος, σύμφωνα με το άρθρο 206 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ (Φερεγγυότητα II).

Για τις απαιτήσεις Εποπτείας Προϊόντων και Διακυβέρνησης (Product Oversight and Governance – POG): Το σχετικό ευρωπαϊκό πλαίσιο, που απορρέει από την Οδηγία για τη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων (IDD), αφορά προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του από την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων, το 2018.

Συνεπώς, δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε ασφαλιστικά προϊόντα και συμβόλαια που έχουν συναφθεί πολλές δεκαετίες νωρίτερα.

Η παρέμβαση της EIOPA συμβάλλει στην αποσαφήνιση του ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου και επιβεβαιώνει τις θέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της τεκμηριωμένης ενημέρωσης για ένα ζήτημα που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους και συνολικά την εμπιστοσύνη στην ασφαλιστική αγορά.

Σε κάθε περίπτωση, η δημόσια συζήτηση για τόσο σύνθετα ζητήματα απαιτεί ακρίβεια, θεσμική υπευθυνότητα και έγκαιρη δημοσιοποίηση των επίσημων απαντήσεων και θέσεων των αρμόδιων ευρωπαϊκών και εθνικών εποπτικών αρχών.