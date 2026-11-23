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Στα 21,96 δισ. ευρώ έφθασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στην Ελλάδα το εννεάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 9,7%, ενώ οι αφίξεις ενισχύθηκαν κατά 8,3%, ξεπερνώντας τα 34,2 εκατ. ταξιδιώτες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών.

Τον Σεπτέμβριο οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 11,1%, στα 3,76 δισ. ευρώ, κυρίως χάρη στην άνοδο της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 10,2%, παρά την οριακή αύξηση της τουριστικής κίνησης κατά 0,6%. Ξεχώρισε η γερμανική αγορά με άλμα εισπράξεων 48,6%, ενώ πτώση καταγράφηκε από Βρετανία και ΗΠΑ. Το ταξιδιωτικό πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 18,8 δισ. ευρώ.

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Σεπτέμβριο του 2026 εμφάνισε πλεόνασμα 3.387,8 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3.107,6 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ειδικότερα, αύξηση κατά 11,1% κατέγραψαν τον Σεπτέμβριο του 2026 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.760,6 εκατ. ευρώ, έναντι 3.384,9 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ άνοδος κατά 34,4% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Σεπτέμβριος 2026: 372,7 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2025: 277,3 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην άνοδο της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 10,2%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 0,6%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών υπεραντιστάθμισαν κατά 100,3% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 98,1% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 18.808,1 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 17.442,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Άνοδο κατά 1.933,8 εκατ. ευρώ ή 9,7% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 21.958,1 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 568,4 εκατ. ευρώ ή 22,0% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.149,9 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση τόσο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 8,3% όσο και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 1,5%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 75,4% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 93,3% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Σεπτέμβριο του 2026, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 11,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 3.760,6 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, άνοδο κατά 17,4% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.080,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών αυξήθηκαν κατά 3,2% (Σεπτέμβριος 2026: 1.524,8 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2025: 1.477,0 εκατ. ευρώ). Οι υψηλότερες εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 23,6% (Σεπτέμβριος 2026: 1.657,8 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2025: 1.340,9 εκατ. ευρώ), καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ υποχώρησαν κατά 2,1% και διαμορφώθηκαν στα 422,7 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία σημείωσαν άνοδο κατά 48,6% και διαμορφώθηκαν στα 714,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 3,8% και διαμορφώθηκαν στα 158,0 εκατ. ευρώ. Μείωση κατά 0,4% στα 194,6 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι εισπράξεις από την Ιταλία. Από τις λοιπές χώρες, πτώση κατά 15,2% κατέγραψαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 522,3 εκατ. ευρώ, ενώ και αυτές από τις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 15,1% στα 198,1 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 9,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 21.958,1 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 11,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12.188,4 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 7,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8.897,9 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 10.047,9 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 16,6%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 7,3% και διαμορφώθηκαν στα 2.140,5 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία σημείωσαν άνοδο κατά 13,5% και διαμορφώθηκαν στα 3.572,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 7,5% στα 1.089,9 εκατ. ευρώ. Ενισχυμένες κατά 26,2% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.452,8 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 1,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.187,5 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 15,2% στα 1.665,1 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Σεπτέμβριο του 2026 διαμορφώθηκε σε 5.716,1 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 0,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 2,2% έναντι του Σεπτεμβρίου 2025, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 5,8%. Η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης από τις λοιπές χώρες κατά 5,1%, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 υποχώρησε κατά 2,0%.

Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 2.775,0 χιλ. ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 1,3%, ενώ πτώση εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ (κατά 4,4%, σε 756,1 χιλ. ταξιδιώτες).

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 10,1% και διαμορφώθηκε σε 1.046,4 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 13,3% σε 247,9 χιλ. ταξιδιώτες. Χαμηλότερη κατά 3,0% ήταν η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 360,5 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 4,7% και διαμορφώθηκε σε 741,9 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ πτώση κατέγραψε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ (κατά 22,8% σε 150,2 χιλ. ταξιδιώτες).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,3% και διαμορφώθηκε σε 34.225,4 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 31.600,9 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 5,0%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 17,7%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 20.502,3 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 8,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 7,9% σε 13.723,0 χιλ. ταξιδιώτες.

Άνοδο κατά 11,7% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 3,0%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 8,5% και διαμορφώθηκε σε 5.256,8 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 6,7% σε 1.594,4 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 17,3% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 2.285,3 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 2,2% και διαμορφώθηκε σε 4.145,9 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 4,7% σε 1.212,6 χιλ. ταξιδιώτες.