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Ο χρυσός επιστρέφει δυναμικά στο επίκεντρο της διεθνούς νομισματικής στρατηγικής, καθώς ολοένα περισσότερες κεντρικές τράπεζες ενισχύουν τα αποθέματά τους, αναγνωρίζοντας τη σημασία του πολύτιμου μετάλλου σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και οικονομικών ανακατατάξεων. Η μεταστροφή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία εάν αναλογιστεί κανείς ότι, πριν από περίπου δύο δεκαετίες, η διακράτηση χρυσού αντιμετωπιζόταν από πολλούς οικονομολόγους ως μια δαπανηρή επιλογή με περιορισμένα οφέλη.

Η θέση του χρυσού στο διεθνές νομισματικό σύστημα απασχολεί διαχρονικά την οικονομική επιστήμη. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μάλιστα, επανήλθε με ένταση η κεϋνσιανή κριτική απέναντι στον κανόνα του χρυσού, τον οποίο ο Τζον Μέιναρντ Κέυνς είχε χαρακτηρίσει «βάρβαρο λείψανο».

Η συγκεκριμένη προσέγγιση ενίσχυσε την άποψη ότι τα αποθέματα χρυσού αποτελούσαν περισσότερο οικονομικό βάρος παρά παραγωγικό περιουσιακό στοιχείο στους ισολογισμούς των κεντρικών τραπεζών. Πρόκειται για μια αντίληψη που συνήθως κερδίζει έδαφος σε περιόδους σχετικής οικονομικής και νομισματικής σταθερότητας.

Το βασικό επιχείρημα ήταν απλό: η φύλαξη του χρυσού συνεπάγεται κόστος, χωρίς να εξασφαλίζει οποιαδήποτε τακτική απόδοση. Αντίθετα, εναλλακτικές επενδύσεις, όπως τα κρατικά ομόλογα, προσφέρουν σταθερό εισόδημα μέσω των τόκων.

Η λογική αυτή επηρέασε και τις επιλογές της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία τον Αύγουστο του 2003 προχώρησε στην πώληση περίπου 20 τόνων χρυσού, επιδιώκοντας να τοποθετήσει τα σχετικά κεφάλαια σε τίτλους με επιτόκια μεταξύ 2% και 4%.

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Δεν υιοθέτησαν, ωστόσο, όλες οι χώρες την ίδια προσέγγιση στη διαχείριση των αποθεμάτων τους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούσαν ήδη τότε, όπως και σήμερα, τα μεγαλύτερα επίσημα αποθέματα χρυσού στον κόσμο, συνολικής ποσότητας περίπου 8.133 τόνων.

Από αυτούς, οι 4.583 τόνοι φυλάσσονται στο Φορτ Νοξ του Κεντάκι, σε εγκαταστάσεις ιδιαίτερα υψηλής ασφαλείας. Μάλιστα, η συνολική ποσότητα του χρυσού που κατέχει το αμερικανικό Δημόσιο παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη εδώ και πολλές δεκαετίες.

Παρόμοια πολιτική σταθερότητας ως προς τη φυσική ποσότητα των αποθεμάτων τους ακολουθούν σε γενικές γραμμές και άλλες δυτικές οικονομίες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Ελλάδα.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Πολωνία, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετήσει πολύ πιο δραστήρια στρατηγική, προχωρώντας σε συστηματική αύξηση των αποθεμάτων της σε χρυσό.

Διαφορετική πορεία ακολουθούν επίσης αρκετές αναδυόμενες οικονομίες, μεταξύ των οποίων χώρες της ομάδας BRICS, με εξαίρεση τη Νότια Αφρική, που έχουν ενισχύσει σημαντικά τις ποσότητες χρυσού που διακρατούν.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται στην τριμηνιαία μεταβολή των επίσημων αποθεμάτων κατά την περίοδο 2000-2026, αναδεικνύοντας τη διαφοροποίηση των εθνικών στρατηγικών και τη σταδιακή μεταβολή του ρόλου του πολύτιμου μετάλλου στη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων.

Ρωσία, Κίνα και Ινδία: Η συσσώρευση χρυσού ως γεωπολιτική στρατηγική

Η Ρωσία αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα συστηματικής ενίσχυσης των αποθεμάτων χρυσού.

Οι αγορές της εντάθηκαν ιδιαίτερα την περίοδο 2014-2019, προτού ανακοπούν το 2020. Αρχικά, η πολιτική αυτή ερμηνεύθηκε κυρίως ως προσπάθεια προστασίας της ρωσικής οικονομίας απέναντι στο ενδεχόμενο επιβολής δυτικών κυρώσεων, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας.

Παράλληλα, θεωρήθηκε μέρος μιας ευρύτερης προετοιμασίας για ενδεχόμενη επιδείνωση των σχέσεων με τη Δύση, ένα σενάριο που απέκτησε πολύ μεγαλύτερη σημασία μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Οι ρευστοποιήσεις μέρους των ρωσικών αποθεμάτων που καταγράφηκαν το 2026, με στόχο την κάλυψη δημοσιονομικών και άμεσων ταμειακών αναγκών, δεν έρχονται απαραίτητα σε αντίθεση με αυτή την ερμηνεία.

Αντιθέτως, ενισχύουν την άποψη ότι ο χρυσός λειτουργεί ως εργαλείο χρηματοοικονομικής ασφάλειας, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί όταν μια χώρα αντιμετωπίζει περιορισμούς στην πρόσβασή της στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η στρατηγική της συσσώρευσης χρυσού, πάντως, δεν περιορίστηκε στη Ρωσία. Ανάλογη πολιτική ακολούθησε η Κίνα, ενώ στη συνέχεια αυξήθηκαν σημαντικά και οι αγορές από την Ινδία.

Την ίδια στιγμή, χώρες εκτός της ομάδας BRICS, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα την Πολωνία και την Τουρκία, προχώρησαν επίσης σε σημαντική ενίσχυση των αποθεμάτων τους, ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η διεύρυνση αυτής της τάσης δείχνει ότι πρόκειται για μια εξέλιξη με παγκόσμιες διαστάσεις, η οποία υπερβαίνει τα όρια μιας συγκεκριμένης ομάδας χωρών ή μιας ενιαίας γεωπολιτικής συμμαχίας.

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η δέσμευση σημαντικού μέρους των ρωσικών συναλλαγματικών διαθεσίμων από τις δυτικές χώρες.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ανέδειξε τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν όταν τα αποθεματικά ενός κράτους διατηρούνται σε ξένα νομίσματα και, κυρίως, σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία άλλων κρατών.

Επαναπατρισμός χρυσού: Γιατί οι χώρες μεταφέρουν τα αποθέματά τους πίσω στο εσωτερικό

Η αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια των συναλλαγματικών διαθεσίμων δεν οδήγησε μόνο σε νέες αγορές χρυσού. Συνέβαλε επίσης στην επανεξέταση του τόπου φύλαξης των ήδη υφιστάμενων αποθεμάτων.

Αρκετές κεντρικές τράπεζες έχουν αρχίσει να αναθεωρούν τη γεωγραφική κατανομή του χρυσού τους, μεταφέροντας σημαντικές ποσότητες από θησαυροφυλάκια του εξωτερικού σε εγκαταστάσεις εντός της εθνικής τους επικράτειας.

Η πρακτική αυτή έχει εμφανιστεί και στο παρελθόν.

Ήδη από το 2014, η Ολλανδία είχε μεταφέρει σημαντική ποσότητα χρυσού από τη Νέα Υόρκη στο Άμστερνταμ, επιδιώκοντας να αναδιαμορφώσει τη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων της.

Ακολούθησε η Γερμανία, η οποία ολοκλήρωσε το 2017 ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επαναπατρισμού 674 τόνων χρυσού από τη Νέα Υόρκη και το Παρίσι.

Μάλιστα, η διαδικασία ολοκληρώθηκε τρία χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, αποτυπώνοντας τη σημασία που απέδιδε η γερμανική κεντρική τράπεζα στην υλοποίηση του προγράμματος.

Πιο πρόσφατα, η Ινδία επιτάχυνε μετά το 2022 τη μεταφορά αποθεμάτων χρυσού από εγκαταστάσεις του εξωτερικού σε εγχώριους χώρους φύλαξης.

Η συγκεκριμένη επιλογή αναδεικνύει την ολοένα μεγαλύτερη γεωπολιτική διάσταση της διαχείρισης των κρατικών αποθεμάτων, καθώς η φυσική κατοχή του χρυσού εντός της χώρας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιόδους διεθνών εντάσεων.

Σε αυτό το περιβάλλον, πολλές κεντρικές τράπεζες εξακολουθούν να αγοράζουν χρυσό, ακόμη και όταν η τιμή του παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις.

Η στάση τους υποδηλώνει ότι οι αποφάσεις αυτές δεν καθορίζονται αποκλειστικά από τις βραχυπρόθεσμες προσδοκίες κέρδους, αλλά εντάσσονται σε μακροπρόθεσμες στρατηγικές που συνδυάζουν οικονομικούς, νομισματικούς και γεωπολιτικούς στόχους.

Η αμφισβήτηση του δολαρίου και η νέα θέση του χρυσού

Η ενίσχυση του χρυσού στα επίσημα αποθεματικά συγκεκριμένων κρατών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το διεθνές νομισματικό σύστημα βαδίζει προς την επιστροφή στον κανόνα του χρυσού.

Ούτε συνεπάγεται ότι το αμερικανικό δολάριο πρόκειται να χάσει άμεσα τη θέση του ως κυρίαρχο διεθνές αποθεματικό νόμισμα.

Ωστόσο, οι εξελίξεις καταδεικνύουν μια ουσιαστική μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο οι κεντρικές τράπεζες αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα του πολύτιμου μετάλλου.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από κλιμακούμενες γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις, ενίσχυση της οικονομικής αυτάρκειας και αμφισβήτηση της υφιστάμενης παγκόσμιας τάξης, ο χρυσός ανακτά τη σημασία του ως στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο.

Παράλληλα, η υποχώρηση του μοντέλου της παγκοσμιοποίησης και του νεοφιλελευθερισμού, όπως επικράτησε τις προηγούμενες δεκαετίες, ενισχύει την αναζήτηση εναλλακτικών μηχανισμών οικονομικής προστασίας.

Ο χρυσός προσφέρει σε αυτή την κατεύθυνση δύο βασικά πλεονεκτήματα: μπορεί να διατηρείται υπό άμεσο εθνικό έλεγχο, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει τη διαφοροποίηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων, περιορίζοντας την εξάρτηση από συγκεκριμένα νομίσματα και χρηματοοικονομικά συστήματα.

Η ενισχυμένη παρουσία του στους ισολογισμούς των κεντρικών τραπεζών δεν αποτελεί, επομένως, απλώς μια ακόμη επενδυτική επιλογή. Αντανακλά τη βαθύτερη επιδίωξη πολλών κρατών να αποκτήσουν μεγαλύτερη νομισματική ανεξαρτησία και γεωπολιτική αυτονομία.

Υπό αυτή την έννοια, ο χρυσός αποδεικνύεται ότι δεν έπαψε ποτέ να λάμπει, ακόμη και σε μια εποχή κατά την οποία το χρήμα μετατρέπεται ολοένα περισσότερο σε ηλεκτρονικό και ψηφιακό μέσο συναλλαγών.