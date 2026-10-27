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Με θετικό πρόσημο κινήθηκαν οι νέες καθαρές ροές τραπεζικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα τον Σεπτέμβριο, την ώρα που ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης υποχώρησε στο 6% από 7,3% τον Αύγουστο. Την ίδια στιγμή, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα ενισχύθηκαν κατά 2,787 δισ. ευρώ, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησής τους παρέμεινε αμετάβλητος στο 9,1%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η καθαρή ροή της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης προς την εγχώρια οικονομία ήταν θετική κατά 744 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής ροής 250 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο. Ωστόσο, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας επιβραδύνθηκε στο 2,4%, από 3,5% τον προηγούμενο μήνα.

Στο επιχειρηματικό σκέλος, η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αυξήθηκε καθαρά κατά 549 εκατ. ευρώ, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να υποχωρεί στο 7,8% από 9,6%. Ειδικότερα, προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις η καθαρή ροή ήταν θετική κατά 964 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 44 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο, παρότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της χρηματοδότησής τους μειώθηκε στο 7,8% από 9,1%.

Αντίθετα, αρνητική κατά 415 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έπειτα από θετική ροή 476 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της χρηματοδότησής τους υποχώρησε στο 7,9%, από 14,4%.

Αδύναμη παραμένει η πιστωτική εικόνα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τις ατομικές επιχειρήσεις. Παρότι τον Σεπτέμβριο καταγράφηκε θετική καθαρή ροή 60 εκατ. ευρώ, μετά την αρνητική ροή των 21 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους παρέμεινε αρνητικός, στο -2,2%, αν και βελτιωμένος σε σχέση με το -3,1% του προηγούμενου μήνα.

Για τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, η καθαρή ροή χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 126 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής ροής 10 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 2,3%, από 2,4%.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης, η καθαρή ροή ήταν θετική κατά 9 εκατ. ευρώ, μετά την αρνητική ροή των 740 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής, ωστόσο, υποχώρησε περαιτέρω, στο -3,6% από -2,7%.

Άνοδος 2,8 δισ. ευρώ στις καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα

Ισχυρή αύξηση κατέγραψαν οι καταθέσεις τον Σεπτέμβριο, με τη συνολική καθαρή ροή να διαμορφώνεται θετική κατά 3,140 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης 2,971 δισ. ευρώ τον Αύγουστο.

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα ενισχύθηκαν κατά 2,787 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης 2,826 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους παρέμεινε αμετάβλητος στο 9,1%.

Πρωταγωνιστές της ανόδου ήταν οι επιχειρηματικές καταθέσεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 2,358 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης 2,341 δισ. ευρώ τον Αύγουστο. Παρά τη νέα εισροή, ο ετήσιος ρυθμός αύξησής τους επιβραδύνθηκε στο 23%, από 24,9% τον προηγούμενο μήνα.

Αναλυτικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 2,579 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 221 εκατ. ευρώ.

Στον αντίποδα, πιο συγκρατημένη ήταν η αύξηση των καταθέσεων των νοικοκυριών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 428 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης 485 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο. Ωστόσο, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους βελτιώθηκε στο 3,9%, από 3,5% τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκαν κατά 353 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης 145 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής τους να υποχωρεί στο 7,8% από 8,8%.