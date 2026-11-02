Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μικρή αποκλιμάκωση κατέγραψαν τον Σεπτέμβριο τα επιτόκια των νέων δανείων, την ώρα που οι αποδόσεις στις νέες καταθέσεις κινήθηκαν ανοδικά, διατηρώντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα το περιθώριο μεταξύ των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων υποχώρησε στο 4,76% από 4,79% τον Αύγουστο, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων καταθέσεων αυξήθηκε στο 0,40% από 0,37%.

Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ νέων καταθέσεων και δανείων περιορίστηκε στις 4,36 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι 4,42 μονάδων τον προηγούμενο μήνα. Η αποκλιμάκωση, πάντως, δεν αφορά όλες τις κατηγορίες χρηματοδότησης, καθώς τα νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος δανεισμού, ιδιαίτερα στην καταναλωτική πίστη, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και τα επιτόκια των νέων στεγαστικών δανείων.

Ειδικότερα, στα νέα καταναλωτικά δάνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια, στα οποία περιλαμβάνονται οι πιστωτικές κάρτες, τα ανοικτά δάνεια και οι υπεραναλήψεις, το μέσο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,61%. Αντίθετα, στα καταναλωτικά δάνεια συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο σημειώθηκε αύξηση κατά 49 μονάδες βάσης, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 10,38% από 9,89% τον Αύγουστο.

Ανοδική ήταν και η κίνηση στα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, όπου το μέσο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 33 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,72%, έναντι 3,39% τον προηγούμενο μήνα. Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τα νοικοκυριά που εξετάζουν την αγορά κατοικίας μέσω τραπεζικού δανεισμού, καθώς η χρηματοδότηση εξακολουθεί να επιβαρύνεται από το κόστος χρήματος.

Στην επιχειρηματική πίστη, το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε σταθερό στο 4,35%. Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της χρηματοδότησης. Για δάνεια έως 250.000 ευρώ το επιτόκιο αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 5,02%, ενώ για ποσά από 250.001 έως 1 εκατ. ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,70%. Στα δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στο 4,25%, επίσης σχεδόν αμετάβλητο.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο υποχώρησε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,53%, από 4,58% τον Αύγουστο. Αντίθετα, αυξητικά κινήθηκαν τα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια, τα οποία έφτασαν στο 4,87%, καθώς και των επαγγελματικών δανείων, που διαμορφώθηκαν στο 7,04%.

Στο μέτωπο των καταθέσεων, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων αυξήθηκε στο 0,40%, με τις αποδόσεις των καταθέσεων μίας ημέρας να παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες. Ειδικότερα, το επιτόκιο για τα νοικοκυριά παρέμεινε στο 0,03%, ενώ για τις επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 0,24%.

Μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στις προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας έως ενός έτους. Για τα νοικοκυριά το μέσο επιτόκιο ανέβηκε στο 1,28% από 1,17%, καταγράφοντας αύξηση 11 μονάδων βάσης, ενώ για τις επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 19 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 2,16% από 1,97%.

Ανοδικά το κόστος στα υφιστάμενα δάνεια

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η εικόνα στα υφιστάμενα υπόλοιπα δανείων και καταθέσεων, όπου το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των δανείων αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,92%, από 4,84% τον Αύγουστο. Την ίδια στιγμή, το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,39%, με αποτέλεσμα το περιθώριο επιτοκίου να διευρυνθεί στις 4,53 ποσοστιαίες μονάδες, από 4,47 μονάδες.

Στα υφιστάμενα στεγαστικά δάνεια με διάρκεια άνω των πέντε ετών, το μέσο επιτόκιο αυξήθηκε στο 3,78% από 3,74%, ενώ στα καταναλωτικά και λοιπά δάνεια προς ιδιώτες διαμορφώθηκε στο 8,55%, από 8,51%.

Αντίστοιχη ήταν η τάση και στην επιχειρηματική χρηματοδότηση. Το μέσο επιτόκιο των υφιστάμενων επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των πέντε ετών αυξήθηκε στο 4,49% από 4,41%, ενώ στα επαγγελματικά δάνεια η άνοδος ήταν μεγαλύτερη, κατά 13 μονάδες βάσης, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 5,73%.

Η εικόνα του Σεπτεμβρίου αποτυπώνει, επομένως, μια διαφοροποιημένη πορεία στην τραπεζική αγορά: μικρή υποχώρηση στο συνολικό κόστος των νέων δανείων, αλλά αυξήσεις σε επιμέρους κατηγορίες που αφορούν τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, η άνοδος του μέσου επιτοκίου στα υφιστάμενα δάνεια, σε συνδυασμό με τη σχεδόν αμετάβλητη απόδοση των καταθέσεων, διευρύνει εκ νέου την απόσταση μεταξύ του κόστους χρηματοδότησης και της απόδοσης των αποταμιεύσεων.