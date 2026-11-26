Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Λύσεις για τα προβλήματα που δημιουργούν οι καθυστερήσεις πληρωμών και, κυρίως, οι επιπτώσεις που εξακολουθούν να υφίστανται οι επιχειρήσεις ακόμη και μετά την τακτοποίηση των οφειλών τους, θα αναζητήσουν η Τράπεζα της Ελλάδος και η διοικητική ομάδα του Τειρεσία, σε συνάντηση που θα έχουν σήμερα. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν η πιστωτική εικόνα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να επανέλθουν σε κανονικούς όρους χρηματοδότησης, όταν έχουν πλέον συμμορφωθεί με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Στο τραπέζι οι καθυστερήσεις στην άρση των αρνητικών εγγραφών

Από την πλευρά της, η Τράπεζα της Ελλάδος αναμένεται να εξετάσει κυρίως το ζήτημα των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην άρση ή την επικαιροποίηση των αρνητικών εγγραφών στα αρχεία του Τειρεσία, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους ή έχουν προχωρήσει σε διακανονισμό και τηρούν κανονικά τις συμφωνηθείσες υποχρεώσεις. Η καθυστέρηση στην αποκατάσταση της πιστωτικής τους εικόνας μπορεί να λειτουργήσει ως πρόσθετο εμπόδιο στην πρόσβαση σε νέα χρηματοδότηση, στερώντας από επιχειρήσεις που έχουν ήδη ανακάμψει τη δυνατότητα να αντλήσουν κεφάλαια για τις ανάγκες τους.

Αντίστοιχα, η διοικητική ομάδα του Τειρεσία αναζητεί λύσεις που θα επιτρέψουν την ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών, ώστε η επιβάρυνση των επιχειρήσεων που έχουν συμμορφωθεί να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. Το ζητούμενο είναι να περιοριστεί ο χρόνος κατά τον οποίο μια επιχείρηση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες μιας παλαιότερης οικονομικής εκκρεμότητας, ενώ έχει ήδη αποκαταστήσει τη συναλλακτική της συμπεριφορά.

Οι πληθωριστικές πιέσεις επαναφέρουν το πρόβλημα των καθυστερήσεων πληρωμών

Η συζήτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην παρούσα συγκυρία, καθώς στον ιδιωτικό τομέα καταγράφονται εκ νέου καθυστερήσεις πληρωμών, υπό την πίεση των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων που επιβαρύνουν το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων. Η αύξηση των τιμών, οι υψηλότερες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και οι καθυστερήσεις στην είσπραξη απαιτήσεων δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο ακόμη και επιχειρήσεις με βιώσιμη δραστηριότητα μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με προσωρινά προβλήματα ρευστότητας. Σε αυτές τις συνθήκες, μια καθυστέρηση πληρωμής μπορεί να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις, ιδιαίτερα για τις μικρότερες επιχειρήσεις που διαθέτουν περιορισμένα ταμειακά αποθέματα.

Το πρόβλημα είναι ότι για μια μικρομεσαία επιχείρηση η πρόσβαση στη χρηματοδότηση δεν εξαρτάται μόνο από την πραγματική οικονομική της κατάσταση, αλλά και από την εικόνα που εμφανίζει στα πληροφοριακά συστήματα αξιολόγησης της πιστοληπτικής της συμπεριφοράς. Μια αρνητική εγγραφή μπορεί να δυσκολέψει την έγκριση ενός νέου δανείου, την ανανέωση μιας πιστωτικής γραμμής ή ακόμη και την εξασφάλιση κεφαλαίου κίνησης. Και αυτό μπορεί να συμβεί σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η επιχείρηση έχει ήδη τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις της και επιχειρεί να επιστρέψει σε ομαλή λειτουργία.

Το στοίχημα της επικαιροποίησης των στοιχείων και ο ρόλος των τραπεζών

Εδώ ακριβώς εντοπίζεται και η ουσία της συζήτησης μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και του Τειρεσία: πώς θα διασφαλίζεται ότι η πληροφορία που φτάνει στις τράπεζες αντανακλά την πραγματική και σημερινή εικόνα μιας επιχείρησης και όχι μια κατάσταση που έχει ήδη μεταβληθεί. Η ταχύτητα ενημέρωσης των αρχείων, ο συντονισμός με τους φορείς που διαβιβάζουν τα στοιχεία των οφειλών και η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών άρσης των εγγραφών αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους.

Ασφαλώς, η διατήρηση αξιόπιστων στοιχείων για την πιστωτική συμπεριφορά των δανειοληπτών παραμένει απαραίτητη για τις τράπεζες, καθώς αποτελεί βασικό εργαλείο αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου. Ωστόσο, η ανάγκη αυτή δεν αναιρεί την υποχρέωση τα στοιχεία να είναι επικαιροποιημένα και να μην επιβαρύνουν δυσανάλογα επιχειρήσεις που έχουν αποκαταστήσει τις εκκρεμότητές τους.

Το θέμα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και για τις ίδιες τις τράπεζες, οι οποίες συμμετέχουν στη μετοχική σύνθεση του Τειρεσία και χρησιμοποιούν τα δεδομένα του στην αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων. Σε μια περίοδο κατά την οποία η πιστωτική επέκταση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί ζητούμενο, η διευκόλυνση της επανόδου επιχειρήσεων με αποκατεστημένη οικονομική συμπεριφορά στο τραπεζικό σύστημα μπορεί να συμβάλει στη διεύρυνση της χρηματοδοτικής βάσης της πραγματικής οικονομίας.

Ζητούμενο να μην αποκλείονται επιχειρήσεις που έχουν εξυγιανθεί

Η σημερινή συνάντηση αναμένεται, επομένως, να αποτελέσει αφετηρία για την αναζήτηση πρακτικών παρεμβάσεων σε ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία χιλιάδων επιχειρήσεων. Το ζητούμενο δεν είναι να διαγραφεί το πιστωτικό ιστορικό μιας επιχείρησης, αλλά να μην παραμένει εγκλωβισμένη σε μια αρνητική εικόνα όταν έχει πλέον εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Γιατί, σε διαφορετική περίπτωση, η καθυστέρηση στην αποκατάσταση της πιστωτικής της εικόνας κινδυνεύει να ακυρώσει στην πράξη την προσπάθεια οικονομικής εξυγίανσης που έχει προηγηθεί, διατηρώντας επιχειρήσεις εκτός χρηματοδότησης σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν ανάγκη από ρευστότητα για να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.

ΤτΕ– Τειρεσίας: Η ατζέντα της συνάντησης