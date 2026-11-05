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Από τις αυξημένες διανομές προς τους μετόχους και την αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου μέχρι τη στροφή στις συμβουλευτικές υπηρεσίες, το wealth management και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο Βασίλης Ψάλτης παρουσίασε το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της Alpha Bank για την περίοδο 2026-2030, περιγράφοντας μια τράπεζα που φιλοδοξεί να αλλάξει μοντέλο ανάπτυξης.

Το μήνυμα του CEO της Alpha Bank ξεκίνησε από την επιβράβευση των μετόχων, με την επισήμανση ότι η τράπεζα έχει ήδη υπερβεί τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στο Investor Day του 2023. Τότε είχε θέσει μετρήσιμους στόχους για την κερδοφορία, τη δημιουργία κεφαλαίου, τα κέρδη και τις διανομές. Όπως ανέφερε ο κ. Ψάλτης, όλες οι δεσμεύσεις υπερκαλύφθηκαν, ενώ οι σωρευτικές διανομές έφτασαν τα 900 εκατ. ευρώ, τριπλάσιες από τα 300 εκατ. ευρώ που είχαν αρχικά προβλεφθεί.

Η κεφαλαιακή πολιτική παραμένει βασικός άξονας και στο νέο πλάνο. Η φιλοσοφία που περιέγραψε ο CEO είναι ότι η Alpha Bank θα επενδύει εκεί όπου μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία και να εξασφαλίσει ελκυστικές αποδόσεις. Το κεφάλαιο που δεν μπορεί να αξιοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο θα επιστρέφεται στους μετόχους, υπό την προϋπόθεση της εποπτικής έγκρισης. Πρόκειται για μια σαφή δέσμευση κεφαλαιακής πειθαρχίας, με τις διανομές να λειτουργούν ως συμπληρωματικό εργαλείο της αναπτυξιακής στρατηγικής.

Από τη χορήγηση δανείων στον ρόλο του χρηματοοικονομικού εταίρου

Στο επίκεντρο του νέου σχεδίου βρίσκεται η εκτίμηση ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί ταχύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη, εφόσον αποκτήσει μεγαλύτερη επενδυτική ένταση. Ο Ψάλτης υπογράμμισε ότι η Alpha Bank δεν χρειάζεται ένα πιο αισιόδοξο μακροοικονομικό σενάριο για να πετύχει τους στόχους της. Μια ισχυρότερη ανάπτυξη θα αποτελούσε πρόσθετο όφελος, αλλά η δική της πρόκληση είναι να εξασφαλίσει μεγαλύτερο μερίδιο από τη χρηματοοικονομική δραστηριότητα που θα δημιουργήσει ο νέος επενδυτικός κύκλος.

Αυτό προϋποθέτει και μια ουσιαστική αλλαγή στο επιχειρηματικό μοντέλο της τράπεζας. Όπως εξήγησε, η Alpha Bank θέλει να περάσει από τον παραδοσιακό ρόλο του δανειστή, ο οποίος στηρίζεται κυρίως στον ισολογισμό του, σε εκείνον ενός ευρύτερου χρηματοοικονομικού εταίρου για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με έμφαση στις συμβουλευτικές υπηρεσίες και σε δραστηριότητες που απαιτούν λιγότερα κεφάλαια.

Η λογική είναι ότι μια επιχείρηση που επεκτείνει την παραγωγική της δυναμικότητα δεν χρειάζεται μόνο χρηματοδότηση. Χρειάζεται επίσης υπηρεσίες πληρωμών, διαχείριση ρευστότητας και αντιστάθμιση κινδύνων. Μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε άλλη χώρα χρειάζεται χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών και διασυνοριακές τραπεζικές υπηρεσίες, ενώ μια εταιρεία που προχωρά σε εξαγορά ανταγωνιστή χρειάζεται συμβουλευτική υποστήριξη και πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές.

Η Alpha Bank θέλει να καλύψει αυτό το ευρύτερο φάσμα αναγκών, αντί να ανταγωνίζεται αποκλειστικά στην τιμολόγηση των δανείων, ιδίως σε μια περίοδο κατά την οποία τα επιτοκιακά περιθώρια δέχονται πιέσεις.

Η AXIA και το ανεκμετάλλευτο πελατολόγιο των μεγάλων επιχειρήσεων

Το περιθώριο ανάπτυξης είναι ήδη ορατό στο υφιστάμενο πελατολόγιο της τράπεζας: περίπου το 75% των μεγάλων επιχειρηματικών πελατών της, στους οποίους έχει σημαντική δανειακή έκθεση, δεν χρησιμοποιεί ακόμη τις υπηρεσίες investment banking. Η AXIA, με την εξειδίκευσή της στις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τις κεφαλαιαγορές, αποτελεί το εργαλείο για την αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας.

Wealth management: Στόχος το 66% των Affluent να επενδύει έως το 2030

Ανάλογη είναι η προσέγγιση και στη λιανική τραπεζική. Οι αποφάσεις των νοικοκυριών για επενδύσεις, αγορά κατοικίας, προστασία της οικογένειας και συνταξιοδοτικό σχεδιασμό είναι, όπως επισήμανε, αλληλένδετες. Η τράπεζα επιδιώκει να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, με συμβουλευτική υποστήριξη όπου αυτή προσθέτει αξία και απλή ψηφιακή εκτέλεση των συναλλαγών.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το wealth management. Ο CEO αποκάλυψε ότι οι πελάτες ζητούν διεθνείς υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας και η Alpha Bank θέλει να καλύπτει αυτές τις ανάγκες μέσα από τη δική της πλατφόρμα, χωρίς να αφήνει αυτό το κομμάτι της πελατειακής σχέσης σε άλλους παρόχους. Για την κατηγορία των εύπορων πελατών (Affluent), ο στόχος είναι έως το 2030 να αυξηθεί από 40% σε 66% το ποσοστό εκείνων που έχουν ξεκινήσει να επενδύουν.

Η Κύπρος και η AstroBank: Διαφορετική στρατηγική από την Ελλάδα

Σημαντικό ρόλο στο αναπτυξιακό σχέδιο διαδραματίζει και η Κύπρος, όπου η εξαγορά της AstroBank ενίσχυσε την παρουσία και τις εξειδικευμένες δυνατότητες της Alpha Bank στους τομείς των μικρών επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του private banking.

Ο Ψάλτης σημείωσε ότι η τράπεζα είχε ήδη αποκτήσει δυναμική πριν από την εξαγορά, καθώς το μερίδιό της στις νέες χορηγήσεις ανερχόταν περίπου στο 11%, σχεδόν διπλάσιο από το μερίδιό της στο σύνολο των υφιστάμενων δανείων της κυπριακής αγοράς.

Εδώ διαφοροποιείται και η στρατηγική των δύο αγορών. Στην Ελλάδα, η έμφαση δίνεται στην αύξηση του μεριδίου της τράπεζας στο σύνολο των χρηματοοικονομικών αναγκών των υφιστάμενων πελατών της (share of wallet), ενώ στην Κύπρο υπάρχει επιπλέον περιθώριο για αύξηση του μεριδίου αγοράς.

Έσοδα 3,3 δισ. ευρώ το 2030 με τρεις βασικές πηγές ανάπτυξης

Οι φιλοδοξίες αυτές αποτυπώνονται και στους οικονομικούς στόχους του business plan. Η Alpha Bank αναμένει ότι τα έσοδά της θα αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό περίπου 7%, από περίπου 2,5 δισ. ευρώ το 2026 σε 3,3 δισ. ευρώ το 2030.

Περίπου τα τρία τέταρτα της αύξησης αναμένεται να προέλθουν από τις δραστηριότητες με πελάτες, με τρεις βασικές πηγές εσόδων να συνεισφέρουν σε σχετικά ισορροπημένο βαθμό. Η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων αποτελεί, επομένως, βασικό στοιχείο του νέου μοντέλου, καθώς η ανάπτυξη δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από τη δανειακή δραστηριότητα.

Επενδύσεις 900 εκατ. ευρώ στην τεχνολογία – Αλλαγή του ρόλου των καταστημάτων

Για να υποστηρίξει αυτή τη μετάβαση, η τράπεζα σχεδιάζει επενδύσεις περίπου 900 εκατ. ευρώ στην τεχνολογία κατά την περίοδο 2027-2030. Όπως διευκρίνισε ο Ψάλτης, το σύνολο της πρόσθετης δαπάνης θα κατευθυνθεί στον μετασχηματισμό της τράπεζας.

Η τεχνολογία, ωστόσο, δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως μέσο βελτίωσης των συστημάτων και της ψηφιακής εξυπηρέτησης, αλλά και ως μοχλός αλλαγής της εσωτερικής λειτουργίας και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Καθώς οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες θα περιορίζουν τον χρόνο που απαιτείται για τις συναλλακτικές εργασίες, η Alpha Bank σχεδιάζει να επανεκπαιδεύσει εργαζομένους, ώστε να αναλάβουν συμβουλευτικούς ρόλους και καθήκοντα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων. Παράλληλα, θα προχωρήσει σε στοχευμένες προσλήψεις.

Στο δίκτυο των καταστημάτων, ο στόχος είναι το 30% των θέσεων εξυπηρέτησης πελατών να μετατραπεί σε θέσεις relationship managers, ενώ οι εργαζόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα αποκτήσουν πιστοποίηση χρηματοοικονομικού συμβούλου.

Η UniCredit ως ευρωπαϊκός επιταχυντής ανάπτυξης

Ξεχωριστή θέση στο business plan καταλαμβάνει η στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit, την οποία ο Ψάλτης αντιμετωπίζει ως έναν από τους βασικούς επιταχυντές ανάπτυξης της Alpha Bank. Η συνεργασία διευρύνει τις δυνατότητες του ομίλου πέρα από τα όρια μιας εγχώριας τράπεζας, προσφέροντας πρόσβαση στο ευρωπαϊκό δίκτυο της UniCredit και ενισχύοντας τη διεθνή εμβέλεια των υπηρεσιών του.

Στην πράξη, η συνεργασία επιτρέπει στην Alpha Bank να συνδέει τις ελληνικές επιχειρήσεις με τις ευρωπαϊκές αγορές, να διευκολύνει τις διασυνοριακές επιχειρηματικές και επενδυτικές ροές και να διευρύνει την προϊοντική της γκάμα με εξειδικευμένες υπηρεσίες που διαφορετικά θα ήταν δυσκολότερο να αναπτύξει αυτοτελώς.

Τα πεδία συνεργασίας περιλαμβάνουν την εταιρική τραπεζική, το transaction banking, το wealth management και άλλες προϊοντικές δραστηριότητες. Παράλληλα, η συνεργασία υποστηρίζει και τη δραστηριοποίηση διεθνών επιχειρήσεων που θέλουν να επενδύσουν ή να αναπτυχθούν στην Ελλάδα.

Η σημασία της UniCredit δεν περιορίζεται, επομένως, στην πρόσβαση σε ένα ευρύτερο δίκτυο αγορών. Λειτουργεί ως πηγή τεχνογνωσίας, προϊόντων και εξειδικευμένων δυνατοτήτων, ενισχύοντας και τους δύο βασικούς πυλώνες του σχεδίου: την Universal Business Bank για τις επιχειρήσεις και το Wealth & Personal Banking για τους ιδιώτες. Η διοίκηση εκτιμά ότι η συνεργασία θα αποτελεί ολοένα σημαντικότερη πηγή εμπορικής διαφοροποίησης και ανάπτυξης σε όλη τη διάρκεια του σχεδίου.

Από την ανασυγκρότηση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τράπεζας

Κλείνοντας, ο CEO της Alpha Bank έδωσε και το στίγμα της επόμενης φάσης για την τράπεζα. Όπως είπε, τα τελευταία έξι χρόνια η διοίκηση εργάστηκε για να δημιουργήσει τις βάσεις και την πλατφόρμα πάνω στην οποία στηρίζεται σήμερα ο όμιλος. Η επόμενη περίοδος αφορά την πλήρη αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων, με στόχο να βοηθήσει τους πελάτες να πετύχουν περισσότερα και να μετατρέψει τη δική τους επιτυχία σε διατηρήσιμη αξία για τους μετόχους.