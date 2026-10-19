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Το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της, εφόσον δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, έθεσε ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Θεόδωρος Καράογλου, κατονομάζοντας ως πιθανούς συνομιλητές τον Κυριάκο Βελόπουλο, την Αφροδίτη Λατινοπούλου, τη Νίκη, τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αντώνη Σαμαρά.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, να υποστηρίζει ότι επιβεβαιώνουν την εκτίμηση της Χαριλάου Τρικούπη περί σχεδιασμού της ΝΔ για μετεκλογική συνεργασία με την Ακροδεξιά.

Ο κ. Καράογλου, μιλώντας σε συνέντευξή του για το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών, υποστήριξε ότι σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν πετύχει αυτοδυναμία και το ΠΑΣΟΚ διατηρήσει την άρνησή του να συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας, θα πρέπει να εξεταστούν και άλλες επιλογές. «Εγώ έχω την άποψη ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε και στα δημοκρατικά κόμματα που είναι δεξιά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια προσδιόρισε τα κόμματα και τα πρόσωπα στα οποία αναφερόταν, αποκλείοντας το ενδεχόμενο συνεργασίας με τυχόν κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη. «Είτε είναι ο κ. Βελόπουλος, είτε είναι η Φωνή Λογικής, είτε η Νίκη – την οποία θεωρώ δημοκρατικό κόμμα – είτε η κυρία Καρυστιανού και βεβαίως ο κ. Σαμαράς», ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Αιτιολογώντας την πρότασή του, ο Θεόδωρος Καράογλου υποστήριξε ότι η ανάγκη σχηματισμού κυβέρνησης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αναζήτηση μετεκλογικών συνεργασιών, ιδιαίτερα εάν οι διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις δεν οδηγήσουν σε αυτοδύναμη κυβέρνηση. «Λογικό είναι να απευθυνθούμε και σ’ αυτά τα κόμματα, γιατί σε τελική ανάλυση τις εντολές τις δίνει ο ελληνικός λαός», σημείωσε.

Ο βουλευτής έθεσε μάλιστα το ερώτημα τι θα πρέπει να συμβεί εάν ούτε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση αναδείξει αυτοδύναμη κυβέρνηση και δεν καταστεί δυνατή μια συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ. «Ωραία, πάμε σε δεύτερες εκλογές και δεν έχουμε αυτοδυναμία και δεν έχει και το ΠΑΣΟΚ, τι θα κάνουμε; Τρίτες εκλογές; Και μετά;», διερωτήθηκε. «Πιστεύω ότι προέχει το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών και ο τόπος δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητος», κατέληξε.

ΠΑΣΟΚ: «Ο Καράογλου αποκάλυψε την κρυφή ατζέντα της ΝΔ»

Στις δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας αντέδρασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν επιβεβαίωση όσων καταγγέλλει το κόμμα του για τις προθέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο Θεόδωρος Καράογλου «επιβεβαίωσε πλήρως το ΠΑΣΟΚ που εδώ και μήνες λέει πως η κρυφή ατζέντα Μητσοτάκη είναι η συγκυβέρνηση με τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου».

Ο κ. Τσουκαλάς στάθηκε και στην αναφορά του βουλευτή στη Νίκη και τη Μαρία Καρυστιανού, σημειώνοντας ότι προστέθηκαν στον κατάλογο των πιθανών κυβερνητικών εταίρων της Νέας Δημοκρατίας. «Μάλιστα ο βουλευτής προσέθεσε ότι στους ενδεχόμενους κυβερνητικούς εταίρους της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσαν να λογίζονται το κόμμα Νίκη και το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού», ανέφερε. Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το δίλημμα που, κατά την άποψή του, θα τεθεί στους ψηφοφόρους στις επόμενες εκλογές. «Πλέον οι πολίτες ξέρουν: Ή με τη Νέα Δημοκρατία και την Ακροδεξιά ή με το ΠΑΣΟΚ και την προοδευτική διακυβέρνηση», κατέληξε.