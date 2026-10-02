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Την Αθωνική Πολιτεία επισκέπτεται από χθες, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, παραμένοντας για δύο μέρες μακριά από τις κομματικές του υποχρεώσεις, την προεκλογική αντιπαράθεση και την… Αθήνα.

Σε μια επίσκεψη που για το επιτελείο του παραμένει «ιδιωτική» και παρέμεινε επί σειρά ημερών μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον Άγιον Όρος για δεύτερη φορά μετά τον Αύγουστο του 2014, οπότε και είχε ξαναβρεθεί στον ίδιο τόπο, ως επικεφαλής εκεί την περίοδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Αν και επισήμως, τίποτε δεν είχε γνωστοποιηθεί σχετικά με την μετάβαση του Αλέξη Τσίπρα μέχρι χθες το απόγευμα στις Καρυές, εντούτοις ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ βρέθηκε από νωρίς χθες στην Μονή Ιβήρων και κατόπιν στην Μονή Σίμωνος Πέτρας, από όπου ανάρτησε φωτογραφικό υλικό στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η σταθερή επικοινωνία

Παρότι έχουν μεσολαβήσει 12 χρόνια από την παρθενική του επίσκεψη στη Χερσόνησο του Άθω, όμως, ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να έχει διατηρήσει σταθερούς διαύλους επικοινωνίας με Αγιορείτες πατέρες όλα αυτά τα χρόνια, παρότι δεν είχαν καταστεί γνωστοί ακόμη και ανάμεσα στους στενούς του συνεργάτες. Η κατάνυξη, ωστόσο, που εκπέμπει η Αθωνική Πολιτεία αποτυπώθηκε και στα λόγια που επέλεξε ο κ. Τσίπρας για να περιγράψει χθες στα κοινωνικά δίκτυα την επίσκεψή του, σημειώνοντας πως «”Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη…” Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης».

«Βροχή» αντιδράσεων

Την ίδια ώρα, η διήμερη επίσκεψη του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ στο Άγιον Όρος πυροδότησε ντόμινο αντιδράσεων, τόσο από πολιτικούς αντιπάλους, όσο και από πρώην συντρόφους του. «Για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος…» σχολίασε από πλευράς του ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ βολές κατά του κ. Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας της διακυβέρνησής του, Παύλος Πολάκης.

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