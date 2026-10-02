-Χαίρετε, τώρα με τρώει να αρχίσω από τον αγαπημένο μου Νίκο Α. τη στήλη γιατί άκουσα από κάπου ότι εσχάτως τον έχω παραμελήσει, δεν ασχολούμαι μαζί του. Χθες λοιπόν εμφανίστηκε στο πράσινο προσκήνιο η «περίπτωση Μιχελογιαννάκης». Ποιος δεν τον θυμάται άραγε; Ο πρώην βουλευτής εκλέχτηκε το 2011 για πρώτη φορά με το ΠΑΣΟΚ, τα μάζεψε κι έφυγε τον ίδιο χρόνο για να μην ψηφίσει το δεύτερο μνημόνιο, εκλέχτηκε ξανά το 2012 αλλά με τη ΔΗΜΑΡ (πού τη θυμήθηκα τώρα…), έφυγε κι από κει καταγγέλλοντας το… σύμπαν και είδε φως και μπήκε στον ΣΥΡΙΖΑ το 2015, τότε που οι «πράσινοι» ψηφοφόροι εγκατέλειπαν μαζικά το ΠΑΣΟΚ για τον Τσίπρα. Νωρίτερα, το 2014, έριξε και μια απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος για να συμπαρασταθεί σε Σύριους πρόσφυγες, όμως, όπως ομολόγησε έσπαγε πού και πού την αποχή από την τροφή καταναλώνοντας τυρόπιτες. Έτσι, για να ξεχνάει, βρε παιδί μου, την πείνα του. Μετά από τις... τυρόπιτες (κατά άλλη εκδοχή επρόκειτο για κρουασάν) και τέλος πάντων τα κρουασάν στο Σύνταγμα και από την εκλογική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και το μπάχαλο με τις διασπάσεις συντάχθηκε με τον «με λένε Στέφανο» - αποχώρησε και από κει πέρσι. Και χθες ο γνωστός για τις πολιτικές γύρες και για κάποιες ακραίες δηλώσεις του περί ομοφυλόφιλων στο παρελθόν επέστρεψε στο ΠΑΣΟΚ ομνύοντας στις ιδέες και τον πρόεδρο του κόμματος. Ο καρδιολόγος στο επάγγελμα και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ λέγεται ότι είχε πλευρίσει κάποια πράσινα στελέχη στην εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο. Αλλά με τον Ανδρουλάκη δεν έχει πει ούτε λέξη. Το ερώτημα είναι, υπάρχει περίπτωση να θέλουν έναν τύπο σαν τον Μιχελογιαννάκη στο ΠΑΣΟΚ; «Καλοδεχούμενοι όλοι στο κόμμα - από τα… θυρανοίξια δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανέναν», είπε χθες στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη περιγράφοντας ωστόσο την απόσταση που χωρίζει την πόρτα από το ιερό ενός ναού. Τώρα, για να μην παίζουμε τις κουμπάρες, όταν ένα κόμμα δεν θέλει έναν υποψήφιο το πράγμα είναι απλό. Δηλώνει ο εκπρόσωπός του ότι δεν τον θέλει και τέλος. Άρα φυσικά και το μετράνε, μάλιστα κάποιος μου είπε ότι κεντρικά από τη Χαριλάου Τρικούπη παρότρυναν και κάποιο ραδιόφωνο να τον βγάλει για να δούνε πώς θα πάει.

Και η Τζάκρη;

Μαξίμου και επιχειρηματικές κόντρες

Ο Αλέξης στην Αετοφωλιά, ο Μητσοτάκης στη Μονή Αγίου Διονυσίου

Η σύσκεψη στον Ασπρόπυργο και η ΕΥΔΑΠ

Στη Σούδα ο Γερμανός ΥΠΑΜ

Προθεσμία μέχρι το τέλος του χρόνου

Από τη Λευκωσία στο Akanthus

Τίτλοι τέλους για την ΕΧΑΕ

Νέες χρεώσεις από το Euronext στις χρηματιστηριακές

Τρεις στους 4 δανειολήπτες σε ελβετικό εντάχθηκαν στη ρύθμιση

Η αλήθεια από την έκθεση της S&P για τις χορηγήσεις των ελληνικών τραπεζών

Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά…

Οι Στέγγοι βρήκαν χρυσάφι στη ναυτιλία

Η διύλιση ανεβάζει τη HELLENiQ Energy

Folli Follie: Νέα δικαστική δικαίωση της διοίκησης εξυγίανσης

Δύο χρέη, άλλες ταχύτητες

Η Prodea και οι ζημιές 11,5 εκατ. στο εξάμηνο

Κάτι τρέχει με τα Mezz

Τραπεζικό sell off με επίκεντρο τις συστημικές

Jumbo: Κόντρα στο αρνητικό κλίμα με «όχημα» την έκτακτη διανομή

Η «καυτή πατάτα» του Grimaldi στο Ηράκλειο και το ραντεβού με Πλεύρη

Νέος γύρος deals στην ελληνική ναυτιλία

Η ναυτιλία ψάχνει ανθρώπους και το ΝΕΕ στήνει τη «γέφυρα»

Ένα διαβατήριο σε κουτί iPhone

Ποιος είναι ο καλύτερος πελάτης του ρωσικού πετρελαίου;

-Μια ακόμα επιστροφή με νόημα στοπου συζητιέται, είναι αυτή της. Θέμα που δεν έχει κριθεί ακόμη γιατί όπως λένε, κρατά τον νομό«έτσι» (σαν τον κομματάρχη Κοσμά Σκούταρη τις Σπέτσες στην ελληνική ταινία «Τζένη-Τζένη»), οπότε αν κατέβει εκεί, το ΠΑΣΟΚ δεν θα έχει ψηφοδέλτιο. Μαθαίνω ότι οι λοιποί υποψήφιοι, που ξέρουν ότι δεν θα έχουν τύχη, έχουν διαμηνύσει στη Χ. Τρικούπη: «Αν κατέβει αυτή, εμάς ξεχάστε μας. Είναι αδιανόητο πολιτικά, αξιακά, ιδεολογικά. Εμείς που δίναμε τη μάχη και το 2015 και το 2019 και το 2023 ήμασταν πάντα απέναντι, τώρα δεν θα το ανεχθούμε». Ούτε ψύλλος στον κόρφο τους…-Μου λέει η πηγή μου από τοότι παρά την αρχικώς διαφορετική εντύπωση που υπήρχε πως με τις εγχώριες επιχειρηματικές κόντρες θα ασχοληθεί και το Μ.Μ, αρμοδίως κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Παρακολουθούν την υπόθεση, έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους αλλά δεν πρόκειται να παρέμβουν αυτοί.-Σας έγραψα χθες για τηνγια πρώτη φορά μετά το 2014. Να σας πω σήμερα ότι ο Αλέξης ο Θεοσεβούμενος έχει καταλύσει από χθες στηή αλλιώς «Αετοφωλιά», μια από τις πιο «κανονικές» μονές του Όρους, χωρίς περίεργους μοναχούς ή περίεργες σχέσεις. Διατηρεί από χρόνια επαφή με τον, με τον οποίον υπήρχε και συντονισμός για την επίσκεψη. Τώρα βέβαια στην ανάρτησή του λέει κάτι ποιητικά για ψαλμωδίες και τον Άδη, αποφεύγει τα θρησκευτικά αλλά επί της ουσίας τα, όπως και οι παπάδες, αυτό είναι δεδομένο. Ενώ λοιπόν ο Αλέξης επανασυστήνεται με το Όρος, οθα βρίσκεται στη δύσκολη για τη ΝΔ, όπου το 2023 είχαν πολύ υψηλά ποσοστά η ΝΙΚΗ και ο Βελόπουλος και γενικά υπάρχει μια ροπή για τα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ. Η βασική αφορμή της επίσκεψης είναι για να πάει ο Μητσοτάκης στον, όμως μου λένε ότι πριν από την εκδήλωση που διοργανώνεται για την ένταξη του βουνού στον κατάλογο τηςθα κάνει και ένα πέρασμα από τη. Γενικώς, μαθαίνω ότιτα τελευταία χρόνια και η επαφή με τηνείναι καλή. Προφανώς, ενόψει εκλογών, πρέπει και ονα βάλει το χέρι του.-Ένα ενδιαφέρον ενσταντανέ μου διηγήθηκαν από μια πρόσφατη σύσκεψη που έκανε οστον δήμο. Σε αυτήν ο δήμαρχος τον ενημέρωσε ότι σε αρκετές περιοχές δεν έχουν ακόμη μελετηθεί, ούτε κατασκευαστεί, ενώ υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο πόλης. Ο Μητσοτάκης το άκουσε, το σημείωσε και λίγο μετά πήρε τον σύμβουλό του, ο οποίος λόγω θητείας στο Υπερταμείο είχε υπό εποπτεία στην ΕΥΔΑΠ, με την οποία επικοινώνησε άμεσα. Κάπως έτσι, μέσα σε μια μέρα ο δήμαρχος δέχθηκε τηλεφώνημα, όπου ενημερώθηκε ότι επίκειται η ένταξη των νέων μελετών αποχέτευσης στην υπό δημοπράτηση, για την οποία αναμένεται να οριστεί ανάδοχος μελετητής έως τον Ιανουάριο του 2027. Οιπροβλέπεται να εκπονηθούν εντός του 2027, με στόχο τη δημοπράτηση των αντίστοιχων έργων στο τέλος του 2027–αρχές του 2028.-Υπό βροχή έγινε χθες η δεξίωση στο σπίτι του Γερμανού πρεσβευτήγια την επανένωση της χώρας, με τον πρέσβη να εκφωνεί τον λόγο του στα ελληνικά, τα γερμανικά και τα αγγλικά. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η, ενώ στο κοινό υπήρχαν αρκετά πολιτικά στελέχη και άνθρωποι του επιχειρείν που συζητούσαν μεταξύ άλλων και για τις. Έμαθα πάντως ότι στα μέσα Οκτωβρίου περιμένουμε τηνπου θα πάει στηγια να παρακολουθήσει άσκηση και βεβαίως θα συναντηθεί και με τον-Μιας και είναι σαφές ότι, μου λένε ότι ο Κ.Μ "διορθώνει" κάπως την πρεμούρα να ανακοινωθούν πολύ άμεσα. Άλλωστε, αν είναι από νωρίς σαφές σε κάποιους ότι δεν θα είναι στη λίστα, μπορεί να σκεφτούν και την προοπτική τουκαι αυτό δεν το θέλουν στη ΝΔ. Επίσης, έμαθα ότι η προθεσμία στους αντιπεριφερειάρχες να παραιτηθούν από τις θέσεις τους για να είναι στομετατοπίστηκε στο τέλος του έτους, οπότε και πολύ συχνά στις περιφέρειες γίνονται ανασχηματισμοί. Αυτό βεβαίως δεν θα χαροποιήσει πολλούς γαλάζιους βουλευτές που δεν θέλουν τους αντιπεριφερειάρχες στα πόδια τους.-Ο, που επέστρεψε χθες από τη, όπου έδωσε το «παρών» στις εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία της Κύπρου και έγινε δεκτός με θέρμη, ετοιμάζεται σήμερα και για την κομματική του πρεμιέρα ενόψει των εκλογών της άνοιξης. Σας είχα γράψει προ ημερών ότι θα κάνει μια μεγάλη εκδήλωση στοκαι πρέπει να σας πω ότι, παρά τα σενάρια για ψιλόβροχο στην Αθήνα, έχουν ληφθεί μέτρα διότι προβλέπεται αρκετός κόσμος να δώσει το «παρών». Στην πραγματικότητα είναι η εκκίνηση τηςστη μάχη του σταυρού και η κινητοποίηση που έχει γίνει είναι "γερή".-Ολοκληρώθηκε η. Το Χρηματιστήριο και γενικότερα ό,τι αφορά τη διαχείριση και λειτουργία των ρυθμιζόμενων αγορών αξιών και παραγώγων μαζί με τα ακίνητα της ΕΧΑΕ, περνούν σε μια μη εισηγμένη θυγατρική εταιρεία και πλέον η εισηγμένη ΕΧΑΕ είναι. Το κέλυφος- ΕΧΑΕ θα συγχωνευτεί με τοκαι έτσι η μη εισηγμένη θυγατρική θα είναι ο βραχίονας, μέσω του οποίου το Εuronext θα ελέγχει το. Η συγκεκριμένη επιλογή που αναφερόταν και στο ενημερωτικό, έγινε για λόγους οικονομίας καθώς ο-ο οποίος φεύγει από CEO τον Μάιο 2027- έχει αποδειχθεί αυτό κάποτε λέγαμε. Όσοι έχουν κρατήσει μετοχές ΕΧΑΕ, που παραδόξως έφτασε στα 10,70 ευρώ, προφανώς θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με Euronext.-Είπα προηγουμένως για δραχμοφονιά και θυμήθηκα να σας πω ότι από χθες 1/10/26 επιβλήθηκε από τομιαπου κάνουν, η οποία αν μου τα είπαν καλά ανέρχεται ετησίως ως και τις 24.000 ευρώ αλλά υπάρχουν -λένε οι πηγές- και μικρότερα τιμολόγια της τάξης των 12.000 ευρώ. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην εποχή Euronext.-Με σημαντική επιτυχία, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, έληξε η προθεσμία για την ένταξη τωνστη σχετική ρύθμιση. Τα ακριβή στοιχεία θα γίνουν σήμερα γνωστά, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πωςεντάχθηκαν στη ρύθμιση.-Αρκετά δημοσιεύματα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα για τον, καθώς το συγκεκριμένο θέμα έχει χρησιμοποιηθεί και στα πλαίσια επιχειρηματικών ανταγωνισμών. Χθες ήρθε η έκθεση τηςη οποία παρουσιάζει μεν σενάριο για πιθανές ζημίεςστις τράπεζες εξαιτίας της συγκέντρωσης στις χρηματοδοτήσεις, αλλά όσοι έκαναν τον κόπο να διαβάσουν όλη την έκθεση της S&P, διαπίστωσαν ότι ο οίκος υπογραμμίζει πως τα σημερινάθεωρούνται επαρκή για την απορρόφηση ακόμη και σημαντικών ζημιών. Η S&P σημειώνει πως τοέχει χορηγηθεί σε ναυτιλία, τουρισμό και ενέργεια, έναντι 17% στις ευρωπαϊκές τράπεζες και υπογραμμίζει πως το αντίβαρο σε έναν τέτοιο κίνδυνο είναι η βελτιωμένη κατάσταση των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων. Στην έκθεση επισημαίνεται μάλιστα ότι τασε μεγάλους εταιρικούς πελάτες των ελληνικών τραπεζών κινούνται μεταξύ 0,6% και 2,1%, ενώ ηέχει ενισχυθεί σημαντικά σε σχέση με το 2018. Αυτός είναι ο λόγος άλλωστε πουμετά από όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν.είναι βέβαιο ότι, στη σημερινή κατάσταση που βρίσκεται η ελληνική οικονομία, όταν δανείζεις τη ΔΕΗ, τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ή τον Μυτιληναίο, το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχουνΜάλιστα, ηθεωρώντας πως οιπαρέχουν σημαντική προστασία απέναντι σε ένα σοβαρό πιστωτικό σοκ.τραγουδούσε με τη χαρακτηριστική βαθιά φωνή του πριν από κάποιες δεκαετίες ο, ένα εμβληματικό άσμα που θεωρείτο το αγαπημένο του Κωνσταντίνου Καραμανλή (του μεγάλου). Φαίνεται όμως ότι ταιριάζει γάντι και στην περίπτωση του, έστω κι αν εδώ ο «φίλος από τα παλιά» δεν είναι, χρόνια τώρα, φίλος… Δεν ξέρω πόσοι θυμάστε τον, κουμπάρο και κάποτε επιστήθιο φίλο του Αλέξη Τσίπρα, που είχε διατελέσει και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ από το 2007 έως το 2009, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ συμμετείχε και στον στενό πυρήνα της επικοινωνιακής ομάδας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Όλα αυτά μέχρι τον Αύγουστο του 2015 όταν λόγω του 3ου μνημονίου τα έσπασε με την ηγεσία και αποχώρησε. Χθες 1η Οκτωβρίου συστάθηκε μια νέα εταιρεία με την επωνυμία, με σκοπό που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και στρατηγικής διαχείρισης, την αγοραπωλησία και τις υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, την ανέγερση κτηρίων, την ενοικίαση διαμερισμάτων κ.ά. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 10.000 ευρώ που καταβλήθηκαν σε μετρητά από τον, ο οποίος ανέλαβε και τη διοίκησή της. Η… ειρωνεία της υπόθεσης είναι ότι η έδρα της νέας εταιρείας βρίσκεται επί της, μόλις έξι νούμερα από την Αμαλίας 32 και το «στρατηγείο» του Αλέξη…-Ιδιαίτερα αποδοτικό αποδεικνύεται το επενδυτικό άνοιγμα της, με τις επενδύσεις του ομίλου να έχουν ήδη επιστρέψει πολλαπλάσια των κεφαλαίων που τοποθετήθηκαν. Η εταιρεία της οικογένειαςσυμμετέχει μέσω της κυπριακής T.O. Shipping Ltd σε ναυτιλιακό σχήμα (Initiation Holding) που πλέον διαθέτει. Με συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο μόλις, η επένδυση έχει αποφέρει μέχρι σήμερα μερίσματα. Πρόκειται για σωρευτικές χρηματικές διανομές που αντιστοιχούν σε περίπου, ενώ η Τεχνική Ολυμπιακή εξακολουθεί να διατηρεί τη συμμετοχή της στο σχήμα, όπως προκύπτει από την οικονομική κατάσταση 6μήνου της Τεχν. Ολυμπιακής. Μάλιστα, τον Φεβρουάριο του 2026 το ποσοστό της T.O. Shipping στο συγκεκριμένο σχήμα αυξήθηκε από, μετά την εξαγορά και ακύρωση της συμμετοχής άλλου μετόχου. Παράλληλα, στο σχήμα προστέθηκε έβδομο πλοίο, το containership, χωρητικότητας 4.253 TEU.-Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η εικόνα τωνστο γ΄ τρίμηνο, με τα επίπεδα να κινούνται πολλαπλάσια σε σχέση με πέρυσι, παρά την έντονη άνοδο του αργού πετρελαίου. Συνολικά, το γ΄ τρίμηνο ήταν εξαιρετικά ισχυρό για τη διύλιση, καθώς τα περιθώρια κορυφώθηκαν τον Αύγουστο στακαι παρέμειναν σε πολύ υψηλά επίπεδα τον Σεπτέμβριο. Αντίθετα, στα πετροχημικά παρατηρείται σημαντική αποκλιμάκωση: το μέσο περιθώριο πολυπροπυλενίου υποχώρησε κατά περίπου, στα $271/τόνο από $687/τόνο, ενώ τον Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε στα $223/τόνο. Στο β΄ τρίμηνο οι τομείς διύλισης, εμπορίας καυσίμων και πετροχημικών είχε συνεισφοράχωρίς να προσμετρώνται οι διαφορές αποτίμησης των αποθεμάτων. Επενδυτικά, η εντυπωσιακή διεύρυνση των περιθωρίων σε σχέση τόσο με πέρυσι όσο και με το β΄ τρίμηνο προϊδεάζει για, με ιδιαίτερα ευνοημένη την Ελευσίνα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπήρξαν σημαντικές απώλειες παραγωγής ή άλλοι λειτουργικοί περιορισμοί.-Αθώα κρίθηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, έπειτα από μήνυση τουγια τη μη σύνταξη και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2020-2022. Η απόφαση, που ακολούθησε θετική εισήγηση του εισαγγελέα, αποδέχθηκε τη θέση της διοίκησης ότι η μη δημοσίευση των καταστάσεων συνδεόταν με πράξεις και παραλείψεις του Δημήτρη Κουτσολιούτσου. Η διοίκηση είχε διοριστεί από το Πρωτοδικείο τον Φεβρουάριο του 2020, μετά από αίτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με τη θέση της, η, διατηρώντας τον έλεγχο των Γενικών Συνελεύσεων, δεν ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις του 2019, με συνέπεια να μπλοκαριστεί και η δημοσίευση των επόμενων χρήσεων. Πρόκειται για τη. Προηγούμενη μήνυση του Δημήτρη Κουτσολιούτσου για απιστία, σχετικά με ενέργειες στο πλαίσιο της εξυγίανσης, είχε τεθεί στο αρχείο μετά από έρευνα του ΣΔΟΕ, η οποία δεν διαπίστωσε παράνομες πράξεις ή ζημία για την εταιρεία.-Οι-το γνωρίζουν πλέον όλοι- περνούν τη χειρότερη περίοδο των τελευταίων ετών. Το βρετανικό 30ετές έφτασε χθες στο, επίπεδο που είχε να δει από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Το γερμανικό 10ετές που αποτελεί σημείο αναφοράς της ευρωζώνης, κινείται στο, κοντά στα υψηλά του 2009. Το ελληνικό 10ετές ανέβηκε χθες στην περιοχή του, από περίπου 4% στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η Ελλάδα ακολουθεί υποχρεωτικά το ρεύμα, αλλά από απόσταση. Το spread (η διαφορά απόδοσης) με τη Γερμανία είναι γύρω στις, ενώ το γαλλικό ξεπερνά τις 100. Το 2026 οι πρόωρες αποπληρωμές φτάνουν τα, δηλαδή 6,94 δισ. διμερή δάνεια του 1ου Μνημονίου τον Ιούνιο, 2,5 δισ. δάνεια του EFSF, 2,2 δισ. ομόλογο λήξης 2027 και μείωση των εντόκων κατά 1,2 δισ. Το χρέος που εξοφλείται κόστιζε κατά μέσο όρο 2,9%. Πληρώνεται με ταμειακά διαθέσιμα, όχι με νέο δανεισμό του 4,5%. Το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει όφελος. Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ προβλέπεται στο, από 154,2% το 2024. Υπάρχει όμως και το άλλο χρέος. Κατά το ΙΟΒΕ, τοέφτασε το πρώτο τρίμηνο τα, δηλαδή 169% του ΑΕΠ, αυξημένο κατά 22,1 δισ. σε έναν χρόνο. Τα, και σχεδόν το 70% αυτών οφείλεται στο ίδιο το Δημόσιο. Το κράτος έμαθε να ξεχρεώνει πριν από τη λήξη. Οι οφειλέτες του χρωστούν ακόμη και μετά από αυτήν. Με τις, η μηνιαία εξυπηρέτηση γίνεται πιο εύκολη,-Η Prodea Investments ανακοίνωσε προχθέςΗ ίδια η εταιρεία περιγράφει το εξάμηνό της ως «μεταβατική φάση» αφού ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 75,2 εκατ. ευρώ, από 112,4 εκατ. πέρυσι. Τα έσοδα από μισθώματα υποχώρησαν στα 29,2 εκατ. από 69,1 εκατ., καθώς η εταιρεία πούλησε ώριμα ακίνητα. Τα έσοδα των ξενοδοχείων ανέβηκαν στααπό 25,7 εκατ., με την επαναλειτουργία του Landmark στη Λευκωσία. Στο εξάμηνο, τα δωμάτια απέφεραν περισσότερα από τα ενοίκια. Στο ταμπλό,, στα 3,02 ευρώ, δηλαδή με έκπτωση περίπου 23% έναντι της εσωτερικής της αξίας. Στις αρχές Ιουνίου, πριν από την αποκοπή του μερίσματος, βρισκόταν στα 5,70 ευρώ, λίγο πάνω από το τότε NAV. Η εταιρεία αύξησε τα λειτουργικά της κέρδη (EBITDA) στα €49,9 εκατ. από 31 εκατ., με τη συμβολή των υπεραξιών από τις πωλήσεις ακινήτων. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη, όπως τα ορίζει η εταιρεία, ήτανέναντι 41,4 εκατ., και το προσαρμοσμένο αποτέλεσμα ήταν ζημία 11,5 εκατ. έναντι κέρδους 4,7 εκατ. Από την άλλη πλευρά, η Prodea μείωσε τον δανεισμό της κατά 712,8 εκατ. ευρώ και διατηρεί διαθέσιμα € 206,8 εκατ. Ο διευθύνων σύμβουλοςέδειξε τα επόμενα βήματα που είναι η συνεργασία στα logistics με τηνκαι την, ανακαινίσεις σε Πάρο και Πόρτο Χέλι, ανακατασκευή τουστην Κορτίνα. Τα ακίνητα που πουλήθηκαν έδωσαν το περυσινό μέρισμα. Εκείνα που ετοιμάζονται καλούνται τώρα να δώσουν-Στο Χρηματιστήριο διαπραγματεύονταιΌλες δημοσίευσαν τα αποτελέσματα εξαμήνου στις 30 Σεπτεμβρίου. Οι εταιρείες αυτές δεν έχουν τη συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητα άλλων εισηγμένων. Είναι εταιρείες που έχουν ομολογίες μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από τις τιτλοποιήσεις «κόκκινων» δανείων των τραπεζών.. Τους τόκους των ομολογιών και τη μεταβολή της εύλογης αξίας τους. Αυτή την «εύλογη αξία» την υπολογίζει ανεξάρτητος εκτιμητής, προεξοφλώντας (με επιτόκιο γύρω στο 14%) τις εισπράξεις που προβλέπει το επιχειρηματικό σχέδιο του διαχειριστή. Όταν ο διαχειριστής περικόπτει τις προβλέψεις, η ζημιά γράφεται αμέσως. Το κουπόνι πληρώνεται με σειρά προτεραιότητας, μετά τις ομολογίες υψηλής εξασφάλισης.Αυτό ακριβώς συνέβη π.χ. με τοπου έγραψε ζημιές €40,9 εκατ., έναντι κερδών $4,1 εκατ. πέρυσι. Οι ομολογίες της αποτιμήθηκαν στα 23,1 εκατ. από 64,8 εκατ., μετά τα νέα, χαμηλότερα σχέδια του διαχειριστή. Λογιστικά έγραψε τόκους 4,8 εκατ. Στο ταμείο μπήκαν 1,5 εκατ., από 4,3 εκατ. πέρυσι, καθώς τα κουπόνια των Phoenix, Vega II και Vega III αναβλήθηκαν. Παρ' όλα αυτά(0,0024 ανά μετοχή, απόδοση 5%) από ταμείο 9,1 εκατ. Η SunriseMezz δεν εισέπραξε κανένα κουπόνι. Ζημιές 4,6 εκατ., ομολογίες στα 6,4 εκατ. από 10,8 εκατ. Ο ορίζοντας της αποτίμησης επεκτάθηκε από 4 σε 10 χρόνια. Η Galaxy Cosmos εισέπραξε 2,31 εκατ. και αποτιμά τις ομολογίες της €4,4 εκατ. Η Cairo Mezz είναι μια άλλη ιστορία. Έσοδα μηδέν, ομολογίες €146,3 εκατ. Η αξία της εξαρτάται από το δικαίωμα εξαγοράς του Cairo 3. Αν ασκηθεί στις 19 Ιανουαρίου 2027, της αναλογούν €70,5 εκατ.. Έτσι, έχουμε φτάσει στο παράδοξο που τελικά δεν είναι παράδοξο. Η Phoenix αποτιμάται στο Χρηματιστήριομε ομολογίες και μετρητά €32,2 εκατ. Η Sunrise €23,7 εκατ. με ενεργητικό €10,2 εκατ. Η Cairo €78,2 εκατ. με ίδια κεφάλαια €145 εκατ. Γιατί στα mezz το κέρδος είναι άποψη, αλλά-Οιβρέθηκαν στο επίκεντρο των χθεσινών, καταγράφοντας ισχυρές απώλειες μετά την έντονη ανοδική τους πορεία το προηγούμενο διάστημα. Η κίνηση αυτή αποδίδεται κυρίως σε, καθώς οι μετοχές είχαν υπεραποδώσει και είχαν ανανεώσει τα πολυετή υψηλά τους, γεγονός που ενίσχυσε τηναπό επενδυτές που «κλείδωσαν» μέρος των κερδών τους.-Ηκινήθηκε κόντρα στο αρνητικό κλίμα της πρώτης συνεδρίασης του Οκτωβρίου, σημειώνοντας κέρδη άνω του 1% και επιστρέφοντας πάνω από το ψυχολογικό όριο των 25 ευρώ. Η μετοχή βρήκε στήριξη στην πολιτική επιστροφής κεφαλαίου της διοίκησης, με τηννα λειτουργεί ως θετικός καταλύτης. Η διανομή, συνολικού ύψους περίπου 134,4 εκατ. ευρώ, αντιστοιχεί σε καθαρό ποσό 0,95 ευρώ ανά μετοχή μετά την προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου. Η αποκοπή έχει οριστεί για τις 16 Νοεμβρίου, ενώ η καταβολή θα ξεκινήσει στις 20 Νοεμβρίου. Μαζί με τις προηγούμενες χρηματικές διανομές του 2026, οιφτάνουν περίπου τα 295,6 εκατ. ευρώ ή 2,2 ευρώ ανά μετοχή. Η κίνηση ενισχύεται και από την ισχυρή ρευστότητα της Jumbo, η οποία συνεχίζει χωρίς τραπεζικό δανεισμό, διατηρώντας παράλληλα το επενδυτικό της πρόγραμμα.-Σε εξέλιξη βρίσκεται στο λιμάνι τουη υπόθεση με την κατάληψη που έκανε το τοπικό Λιμεναρχείο σε κτίσμα τον Δεκέμβριο του 2024 όπου φιλοξενούνται μετανάστες οι οποίοι στη συνέχεια προωθούνται στη ηπειρωτική χώρα. Η διοίκηση τουέχει προσφύγει στα δικαστήρια ζητώντας να εκκενωθεί το κτήριο το οποίο σύμφωνα με το master plan που έχει κατατεθεί προορίζεται για ξενοδοχείο. Οπου έχει το λιμάνι όπως και εκείνο της Ηγουμενίτσας θέλει να προστατεύσει την επένδυσή του. Μετά από δύο αναβολές η διοίκηση είναι προγραμματισμένη για τις 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα την άλλη Παρασκευή, 9 του μηνός, η διοίκηση του ΟΛΗ θα έχει συνάντηση με τονγια το θέμα αυτό. Στο μεταξύ τοκαι πάει στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων.-Οι τιμές των πλοίων παραμένουν ψηλά, αλλά οι Έλληνες εφοπλιστές εξακολουθούν να βάζουν χρήμα στο τραπέζι. Και μόνο οι κινήσεις των τελευταίων ημερών είναι ενδεικτικές. Η DryDel τουπρόσθεσε δύο Kamsarmax των 82.000 dwt στο ναυπηγικό της πρόγραμμα στην ιαπωνική Tsuneishi, ενώ η TOP Ships τουολοκλήρωσε στις 30 Σεπτεμβρίου τη συμφωνία που είχε ανακοινώσει από τον Ιούλιο για την απόκτηση τριών υπό ναυπήγηση MR tankers, τα οποία θα παραδοθούν το 2029 και έχουν ήδη εξασφαλισμένες πενταετείς ναυλώσεις. Την ίδια ώρα, τα νεότευκτα συνεχίζουν να καταφθάνουν. Η Maran Tankers τηςπρόσθεσε ακόμη ένα dual-fuel Suezmax, η Capital Tankers παρέλαβε το επίσης dual-fuel Suezmax «Ayrton», ενώ νέες μονάδες μπήκαν στους στόλους της Navios Partners, της Meadway Bulkers και της Globus Maritime. Το ενδιαφέρον είναι ότι τοδεν ποντάρει σε μία μόνο αγορά. Από Kamsarmax και Ultramax μέχρι Suezmax και MR, οι επενδύσεις απλώνονται σε διαφορετικά segments, με κοινό παρονομαστή τα νεότερα και αποδοτικότερα πλοία. Και με το ελληνικό orderbook ήδη σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, το μήνυμα από τις κινήσεις αυτές είναι σαφές. Οι Έλληνες δεν περιμένουν να φθηνύνουν τα πλοία για να τοποθετηθούν. Κλειδώνουν από τώρα τημε την οποία θέλουν να μπουν στην επόμενη φάση της αγοράς.-Μπορεί η Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή της, όμως υπάρχει ένα παράδοξο. Μια βιομηχανία παγκόσμιας εμβέλειας δεν έχει πάντα εύκολο δρόμο για να συναντήσει το νέο ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται. Και εδώ αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κίνηση του, υπό την προεδρία του Γιώργου Αλεξανδράτου, με την πλατφόρμα neejobs.com. Η πρωτοβουλία δεν αφορά απλώς ακόμη ένα site με αγγελίες. Επιχειρεί να δημιουργήσει έναν εξειδικευμένο δίαυλο ανάμεσα στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και σε όσους θέλουν να μπουν στον κλάδο, είτε στη στεριά είτε εν πλω. Και αυτό έχει τη σημασία του σε μια εποχή κατά την οποία η ναυτιλία γίνεται ολοένα πιο απαιτητική σε δεξιότητες.αλλάζουν σταδιακά και το προφίλ των ανθρώπων που αναζητούν οι εταιρείες. Το πραγματικό στοίχημα, λοιπόν, είναι μεγαλύτερο. Να μην διαθέτει η Ελλάδα μόνο έναν από τους ισχυρότερους στόλους στον κόσμο, αλλά και τηπου θα τον υποστηρίζει από στεριά και θάλασσα. Γιατί η επόμενη ναυμαχία της ελληνικής ναυτιλίας δεν θα δοθεί μόνο στα ναυπηγεία και στις αγορές. Θα δοθεί και για το-Το σκηνικό θύμιζε παρουσίαση της Apple. Σκοτεινό φόντο, ένας ομιλητής, ένα προϊόν. Μόνο που ο ομιλητής ήταν οκαι προϊόν το νέο αμερικανικό διαβατήριο του 2028. Το νέο διαβατήριο είχε και όνομα,. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν την περασμένη Τρίτη στην Ουάσιγκτον, στα εγκαίνια του, της πύλης που ενοποιεί 29.000 ομοσπονδιακούς ιστότοπους με τεχνητή νοημοσύνη (Gemini και Grok).Το σχέδιο έχει την υπογραφή του National Design Studio του Λευκού Οίκου, με επικεφαλής τον συνιδρυτή της Airbnb. Το νέο διαβατήριο θα έχει μεγαλύτερο -φυσικά χρυσό- αετό στο εξώφυλλο, 38 σελίδες αντί για 26 ή 50. Ο αετός θα «πετάει» όταν ξεφυλλίζονται οι σελίδες. Και όλα αυτά σε συσκευασία τύπου iPhone. Υπάρχει καισ’ αυτή την παρουσίαση. Το 2025 εκδόθηκαν 27,3 εκατ. διαβατήρια (+11,6% αριθμός ρεκόρ). Σε κυκλοφορία βρίσκονται 183,2 εκατ. Με τέλος $130 για ενήλικες και $100 για ανηλίκους, τα έσοδα φτάνουν τα. Γύρω από αυτό το μέγεθος υπάρχει μια αγορά μεσαζόντων. Όποιος κάνει αίτηση για πρώτη φορά πληρώνει $35 επιπλέον στο ταχυδρομείο ή στη δημοτική υπηρεσία που την παραλαμβάνει, συν τη φωτογραφία. Ο Ρούμπιο υποσχέθηκε ότι από τον Δεκέμβριο η πρώτη αίτηση θα γίνεται ολόκληρη online «ούτε έντυπα, ούτε ραντεβού, ούτε ουρά, ούτε μεσάζοντες». Η φωτογραφία θα βγαίνει με το κινητό. Υπάρχει και μια μικρή λεπτομέρεια. Στην προβολή των εσωτερικών σελίδων, η πρώτη εικόνα της «οπτικής ιστορίας του έθνους» έδειχνε τον. Μπορεί να ήταν σύμπτωση, να μην μείνει η φωτογραφία του PotUS στο τελικό έντυπο, άγνωστο.απορροφούν σήμερα το 77% των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου. Πριν από μερικά χρόνια, για παράδειγμα στο δίμηνο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2022 και οι 3 μαζί δεν ξεπερνούσαν το 29%. Μια μεγάλη επενδυτική τράπεζα της Ευρώπης, μέτρησε ότι η Κίνα ανέβηκε από το 21% στο, η Ινδία από το 2% στο 19% και η Τουρκία από το 6% στο 8%. Η ΕΕ έπεσε από το 48% στο 4%. Η ζημιά δεν ήταν μεγάλη. Οι ρωσικές εξαγωγές αργού πετρελαίου είναι περίπου, παρά το ευρωπαϊκό εμπάργκο και το πλαφόν των G7. Το 61% του αργού φεύγει με δεξαμενόπλοια του, εκτός δυτικής χρηματοδότησης και ασφάλισης. Το παράδοξο βρίσκεται αλλού. Η Ρωσία, ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς ντίζελ, μαζούτ και νάφθας, εισάγει πλέον σημαντικές ποσότητες διυλισμένων προϊόντων, επειδή τα. Αυτός άλλωστε είναι ένας από τους σοβαρούς λόγους που κρατά υψηλά τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Η ανακατανομή έγινε σε βάρος άλλων προμηθευτών. Στην Ινδία, το ρωσικό μερίδιο στις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, ανέβηκε από το 1% σε 24% μετά τον Φεβρουάριο του 2022, με χαμένους τη Νιγηρία, το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία. Στην Κίνα ανέβηκε από 18% σε 27%. Από αυτή την εικόνα λείπει η Ουάσιγκτον. Στις 18 Σεπτεμβρίου, ουπέγραψε τον νόμο Graham. Ο νόμος επιτρέπει δασμούς έως 100% στα προϊόντα των 5 μεγαλύτερων εισαγωγέων ρωσικού αργού ή φυσικού αερίου. Κίνα, Ινδία και Τουρκία είναι οι προφανείς υποψήφιοι. Κάποιοι αναλυτές εκτιμούν ότι ο PotUS δεν θα βιαστεί όσο η αγορά πετρελαίου μένει σφιχτή, για να μην ανεβούν ακόμη περισσότερο, οι τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ. Το συμπέρασμα είναι ότι οι, δεν έκλεισαν τη στρόφιγγα. Απλά άλλαξαν τη διεύθυνση του παραλήπτη.