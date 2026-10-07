Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Βίντεο που συνοψίζει την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τη συζήτηση που είχαν μαζί, ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός παρουσιάζει την υποδοχή στο Μέγαρο Μαξίμου, ένα τμήμα της ομιλίας του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα, αλλά και μέρος του διαλόγου που είχαν πριν την κατ’ιδίαν συνάντηση.

Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, σχολιάζει ο κ. Μητσοτάκης.

Διαβάστε ακόμη

Ιστορική ομιλία Ρούμπιο: Ολη η Δύση πρέπει να μάθει ξανά τα μαθήματα από την αρχαία Ελλάδα (tweets)

Παύλος Μυλωνάς: Επενδύσεις €1,3 δισ. στην τεχνολογία – Η AI περνά στον πυρήνα της Εθνικής Τράπεζας (pics)

Οι επενδυτές σορτάρουν μαζικά το ευρώ – Το στοίχημα των €38 δισ. και ο φόβος για πτώση στα $1,10

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ