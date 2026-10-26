Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την απόφασή του να απέχει προσωρινά από τα καθήκοντα του διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, μέχρι τη δικαστική διαλεύκανση της υπόθεσης, ανακοίνωσε ο Μιχάλης Μπεκίρης, καταγγέλλοντας εκστρατεία προσωπικής στοχοποίησης και αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά της αντιπολίτευσης.

Ο επί χρόνια στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη γνωστοποίησε ότι έχει ήδη ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για την απόφασή του, την οποία χαρακτηρίζει «συνειδητή επιλογή αξιοπρέπειας και ευθύνης», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν συνιστά «ούτε υποχώρηση ούτε αποδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας».

Κάνοντας λόγο για «ψέματα, συκοφαντίες και υπαινιγμούς» σε βάρος του ίδιου και της οικογένειάς του, καταγγέλλει ότι κόμματα και πολιτικά πρόσωπα υιοθετούν άκριτα όσα διακινούνται, επιχειρώντας παράλληλα να πλήξουν τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Μάλιστα, παραλληλίζει την υπόθεσή του με την προσωπική στοχοποίηση που, όπως υποστηρίζει, έχει δεχθεί ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Διαμηνύει ότι θα βρίσκεται στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις επόμενες εκλογές, ενώ κλείνει τη δήλωσή του με μια ευθεία προειδοποίηση προς όσους διατυπώνουν ισχυρισμούς σε βάρος του: «Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια».

Η απόφαση του Μιχάλη Μπεκίρη να αποχωρήσει από τα καθήκοντά του έρχεται στον απόηχο δημοσιευμάτων που τον έφεραν στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Αρχικά, οι αναφορές αφορούσαν την αγορά κατοικίας στην Πάτρα σε τίμημα χαμηλότερο από την αγοραία αξία της, ενώ στη συνέχεια προέκυψε ζήτημα σχετικά με το γεγονός ότι δεν υπήρχε ΦΕΚ διορισμού του στη συγκεκριμένη θέση.

Απαντώντας στα δημοσιεύματα, ο ίδιος είχε διευκρινίσει ότι προσφέρει τις υπηρεσίες του εθελοντικά στα πολιτικά γραφεία του Πρωθυπουργού, χωρίς αμοιβή. Όπως είχε εξηγήσει, λόγω της μακροχρόνιας προσωπικής του σχέσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε επιλέξει να μη διατηρεί έμμισθη συνεργασία ούτε με την κυβέρνηση ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς τα εισοδήματα από την ιδιωτική επαγγελματική του δραστηριότητα του επιτρέπουν να παρέχει εθελοντικά τις υπηρεσίες του. Παράλληλα, είχε υπογραμμίσει ότι τα πολιτικά γραφεία στα οποία δραστηριοποιείται δεν συνδέονται με τις κυβερνητικές δομές.

Στον απόηχο των αποκαλύψεων, τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν ζητήσει την απομάκρυνσή του, με την κυβέρνηση, μέσω του εκπροσώπου της, να διαμηνύει ότι δεν τίθεται σχετικό ζήτημα και να παραπέμπει στις εξηγήσεις που είχε ήδη δώσει ο ίδιος.

Τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μιχάλης Μπεκίρης είχε σήμερα κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την ολοκλήρωση του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου, κατά την οποία του γνωστοποίησε την απόφασή του να αποχωρήσει προσωρινά από τα καθήκοντά του.

Ολόκληρη η δήλωσή του αναφέρει:

«Ύστερα από πολλά χρόνια στενής συνεργασίας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη, τη φιλία και την τιμή να βρίσκομαι στο πλευρό του, τον ενημέρωσα για την απόφασή μου να απέχω από τα καθήκοντά μου, έως ότου υπάρξει δικαστική διαλεύκανση της υπόθεσης.

Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Όταν έχεις αφιερώσει χρόνια από τη ζωή σου σε μια κοινή προσπάθεια, η αποχώρηση έχει ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος.

Υπάρχουν, όμως, στιγμές που η προσωπική αξιοπρέπεια και η ανάγκη προστασίας της οικογένειάς σου επιβάλλουν δύσκολες αποφάσεις.

Εδώ και έναν μήνα βρίσκομαι αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή εκστρατεία προσωπικής στοχοποίησης. Ψέματα, συκοφαντίες και υπαινιγμοί επιχειρούν να πλήξουν εμένα και την οικογένειά μου. Η ανθρωποφαγία, όπως συνέβη και στην περίπτωση του φίλου μου Γιώργου Μυλωνάκη, έχει ξεπεράσει και αυτή τη φορά κάθε όριο.

Είναι λυπηρό ότι κόμματα και πολιτικά πρόσωπα υιοθετούν άκριτα όσα διακινούνται, επιχειρώντας ταυτόχρονα να πλήξουν τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση.

Δεν επιθυμώ η παρουσία μου να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τη συνέχιση αυτής της αντιπαράθεσης.

Η απόφασή μου είναι αποκλειστικά προσωπική. Δεν αποτελεί ούτε υποχώρηση ούτε αποδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας. Είναι μια συνειδητή επιλογή αξιοπρέπειας και ευθύνης.

Χρέος μου είναι να προστατεύσω την τιμή και την υπόληψη της οικογένειάς μου και να διαφυλάξω την προσωπική μου σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μια σχέση που ξεπερνά τα όρια της πολιτικής.

Οι ανθρώπινες σχέσεις και οι κοινές διαδρομές πάρα πολλών ετών δεν τελειώνουν με την αποχώρηση από μια θέση.

Αποχωρώ προσωρινά από τα καθήκοντά μου, όχι όμως από τις αρχές, τις αξίες και τους ανθρώπους με τους οποίους πορεύτηκα όλα αυτά τα χρόνια.

Είναι αυτονόητο ότι και στις επικείμενες εκλογές θα είμαι στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια. Εκεί όπου όσοι διατυπώνουν και διακινούν ισχυρισμούς σε βάρος μου θα κληθούν να τους αποδείξουν».