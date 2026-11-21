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Ο ελληνικός τουρισμός έχει βρει τον δρόμο των διαδοχικών ρεκόρ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκτιμά ότι και το 2026 θα προστεθεί στη λίστα των εμβληματικών χρονιών. Από την έκθεση Xenia, ο πρωθυπουργός περιέγραψε έναν κλάδο που αντέχει στις διεθνείς αναταράξεις, δίνοντας παράλληλα μια ακόμη οικονομική διάσταση στην ανάπτυξή του. Τη δυνατότητα της ελληνικής βιομηχανίας να κερδίσει μεγαλύτερο μερίδιο από την τουριστική αγορά, αντικαθιστώντας εισαγόμενα προϊόντα με ελληνικά.

«Πράγματι, ο ελληνικός τουρισμός πηγαίνει από ρεκόρ σε ρεκόρ. Περιμένουμε και το 2026 να είναι ακόμα μια εμβληματική χρονιά», δήλωσε ο πρωθυπουργός, μεταφέροντας το κλίμα αισιοδοξίας που συνάντησε κατά την περιήγησή του στην έκθεση.

«Και αυτό είναι κάτι που εισέπραξα και από την επίσκεψή μου στην έκθεση, έναν μεγάλο δυναμισμό, μια μεγάλη αισιοδοξία», ανέφερε, για να προσθέσει ότι «παρότι ζούμε σε ταραγμένους καιρούς, ο ελληνικός τουρισμός έχει κερδίσει το στοίχημα της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας».

Η ελληνική παραγωγή

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έμεινε, ωστόσο, στις επιδόσεις του τουρισμού. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες της ελληνικής μεταποίησης να αξιοποιήσει τη δυναμική του κλάδου, καλύπτοντας μεγαλύτερο μέρος των αναγκών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με προϊόντα εγχώριας παραγωγής.

«Να επαναλάβω την αμέριστη στήριξη της κυβέρνησης στην ελληνική βιομηχανία, στην ελληνική μεταποίηση, που έχει πολλές δυνατότητες να υποκαταστήσει πολλές εισαγωγές που χρησιμοποιούνται στον ελληνικό τουρισμό», υπογράμμισε.