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Mετά από τρεις συνεχόμενες χρονιές ανόδου, το 2026 θα είναι μία ακόμη χρονιά- τέταρτη κατά σειρά, ρεκόρ για τον τουρισμό με τα μηνύματα για το 2027 να είναι μέχρι στιγμής ενθαρρυντικά.

«Πράγματι ο ελληνικός τουρισμός πηγαίνει από ρεκόρ σε ρεκόρ και περιμένουμε και το 2026 να είναι ακόμα μια εμβληματική χρονιά», ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στην έκθεση ΧΕΝΙΑ που είναι σε εξέλιξη αυτό το Σαββατοκύριακο. «Και αυτό είναι κάτι που εισέπραξα και από την επίσκεψή μου στην έκθεση -ένα μεγάλο δυναμισμό, μια μεγάλη αισιοδοξία. Παρότι ζούμε σε ταραγμένους καιρούς ο ελληνικός τουρισμός έχει κερδίσει το στοίχημα της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας την «αμέριστη», όπως τη χαρακτήρισε, στήριξη της κυβέρνησης, σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, την ελληνική βιομηχανία και την ελληνική μεταποίηση που έχει πολλές δυνατότητες να υποκαταστήσει πολλές εισαγωγές που χρησιμοποιούνται στον ελληνικό τουρισμό

«Θέτουμε όλοι μαζί τον πήχη ακόμη πιο ψηλά και έπειτα από τρείς συνεχόμενες χρονιές τα επίσημα στοιχεία για το 2026 δείχνουν ότι μπορεί να είναι μία χρονιά- τέταρτη κατά σειρά ρεκόρ για τον κλάδο», ανέφερε η υπουργός Τουρισμού κ. Ολγα Κεφαλογιάννη το Σάββατο το μεσημέρι από το βήμα της γενικής συνέλευσης των ξενοδόχων στο πλαίσιο της ΧΕΝΙΑ. «Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης και, κυρίως, των εισπράξεων κατά τους χειμερινούς μήνες και τους μήνες εκτός αιχμής.

Κερδίζουμε σταδιακά το στοίχημα της διάχυσης περισσότερων οφελών στον τουρισμό», ανέφερε η κ. Κεφαλογιάννη, προσθέτοντας ότι για το 2027 οι εκτιμήσεις και τα μηνύματα από τη διεθνή έκθεση της WTM στο Λονδίνο είναι αισιόδοξα με περαιτέρω αύξηση των αεροπορικών θέσεων. Σε απάντηση και της ευρύτερης συζήτησης για τις υποδομές και τις πιέσεις σε συγκεκριμένους προορισμούς, η υπουργός Τουρισμού επανέλαβε ότι το τέλος ανθεκτικότητας που εισπράττεται θα πρέπει τουλάχιστον εν μέρει να επιστρέφει στην τοπική αυτοδιοίκηση στους προορισμούς απ’ όπου εισπράττεται.

«Αποδείξαμε ξανά ότι μπορούμε να πηγαίνουμε την Ελλάδα ψηλότερα, να στηρίζουμε την οικονομία, να δημιουργούμε ευκαιρίες ανάπτυξης και να δίνουμε ζωή σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.

Και το πετύχαμε αυτό σε ένα διεθνές περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο. Με γεωπολιτικές εντάσεις, αυξημένο κόστος λειτουργίας, ισχυρό ανταγωνισμό και μεγάλες αβεβαιότητες στις ευρωπαϊκές οικονομίες που αποτελούν τις παραδοσιακές αγορές μας», δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου κ. Αλέξανδρος Βασιλικός.

«Οφείλουμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερες συνέργειες με αγροτική παραγωγή, εμπόριο και μεταποίηση γιατί ο κλάδος της φιλοξενίας δεν αφαιρεί πόρους από άλλους κλάδους αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά. Ένα κενό επίσης που πρέπει να καλύψουμε είναι η σύνδεση με την κοινωνία, να αναδειχθεί η συμβολή του κλάδου σε περιφερειακό επίπεδο, δίνοντας παράλληλα ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους. Γι’ αυτό και πρέπει να ανοίξουμε μία προβολή ενημέρωσης ώστε να αναδειχθεί η θέση της φιλοξενίας στο αναπτυξιακό μέλος της χώρας».

Ο πρόεδρος του ΞΕΕ έκανε λόγο επιπλέον για μια «ιστορική θεσμική κατάκτηση και αναγνώριση στην Ευρώπη, όπου είχαμε μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για τον τουρισμό: «Για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τον τουρισμό. Η παρουσίασή της από τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα, σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση που επιδιώκαμε επί χρόνια. Ο τουρισμός επιτέλους αναγνωρίζεται ως τομέας που χρειάζεται τη δική του συγκροτημένη ευρωπαϊκή πολιτική».

«Τα ελληνικά ξενοδοχεία έχουν καταφέρει να έχουν πολύ υψηλό ποσοστό ικανοποίησης επισκεπτών και βρίσκονται στη δεύτερη θέση σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους στη Μεσόγειο, στο 87%», ανέφερε από την πλευρά της η πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) κ. Αγάπη Σμπώκου. Σε σχέση με τις προκρατήσεις, η ίδια ανέφερε ότι αυτές δεν έχουν την ίδια εικόνα για το 2027: «Σε κάποιους προορισμούς καταγράφεται στασιμότητα, ενώ τα πρώτα μηνύματα για το 2027 χρειάζονται προσεκτική ανάγνωση».

Στην ίση μεταχείριση των ξενοδοχείων και την ανταποδοτικότητα σε σχέση με άλλους κλάδους στάθηκε στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Γιάννης Χατζής: «Γιατί η επιτυχία ενός κλάδου εξαγωγών δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται σε καμία εθνική οικονομία ως άδεια για νέες επιβαρύνσεις. Τα έσοδα δεν είναι κέρδη και τα ρεκόρ αφίξεων, το ξέρουμε καλά, δεν πληρώνουν τον λογαριασμό.

Η αντοχή των επιχειρήσεων δεν είναι ανεξάντλητη και, αν θέλουμε καλύτερες αμοιβές, περισσότερες επενδύσεις και ποιοτικότερες υπηρεσίες, οφείλουμε όλοι μας να διασφαλίσουμε τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Δεν μπορεί στην Ελλάδα η είσπραξη να έχει δεσμευτική προθεσμία και η ανταπόδοση να μην έχει».

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζημάρκος, αναφέρθηκε και αυτός από την πλευρά του στην επιτυχημένη εφετινή σεζόν, επισημαίνοντας μάλιστα «ότι έχουμε αυτή την στιγμή ακόμη νησιωτικούς προορισμούς που είναι ζωντανοί και έχουν ανοικτά ξενοδοχεία και επιχειρήσεις μέσα στο Νοέμβριο και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα».