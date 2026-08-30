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Με έναν αναλυτικό απολογισμό των έργων και των μεταρρυθμίσεων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Κωστής Χατζηδάκης απαντά στην κριτική της αντιπολίτευσης περί αποτυχίας του προγράμματος, καθώς ολοκληρώνεται η περίοδος υλοποίησής του.

«Αύριο τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα μολύβια κάτω!», αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που παρουσιάζει η αντιπολίτευση απέχει από τα πραγματικά δεδομένα και σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αναμένεται, με τις τελικές εκταμιεύσεις έως το τέλος του έτους, να εξασφαλίσει την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, η Ελλάδα είχε στη διάθεσή της συνολικά 35,95 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 18,22 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 17,73 δισ. ευρώ σε δάνεια.

Ο Κωστής Χατζηδάκης απαριθμεί σειρά εμβληματικών παρεμβάσεων που προχώρησαν με χρηματοδότηση από το Ταμείο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του κράτους μέσω του gov.gr, τα 425 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι ανακαινίσεις 80 νοσοκομείων και 146 Κέντρων Υγείας, το βόρειο τμήμα του Ε65, τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων, οι διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία και το στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου 2».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στις μεταρρυθμίσεις που συνδέθηκαν με το ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, όπως ο νέος Δικαστικός Χάρτης, το Κτηματολόγιο, τα Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια για τις ΑΠΕ, τον Τουρισμό και τη Βιομηχανία, ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας.

Η ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη

Αύριο τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα μολύβια κάτω! Η αντιπολίτευση μιλά για μια τάχα τεράστια αποτυχία της κυβέρνησης. Προφανώς ζει σε άλλη χώρα και αναφέρεται σε κάποιο άλλο Σχέδιο Ανάκαμψης κάποιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας.

Γιατί η πραγματικότητα δείχνει μια τελείως διαφορετική εικόνα:

• Η Ελλάδα είχε στη διάθεσή της 35,95 δισ. ευρώ: 18,22 δισ. σε επιχορηγήσεις και 17,73 δισ. σε δάνεια. Και θα καταφέρει, με τις τελικές εκταμιεύσεις μέχρι το τέλος του έτους, να εξασφαλίσει την απορρόφησή τους.

• Ολοκληρώθηκαν και προχώρησαν εκατοντάδες έργα: ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του κράτους με το gov.gr, τα 425 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι ανακαινίσεις 80 Nοσοκομείων και 146 Κέντρων Υγείας, το βόρειο τμήμα του Ε65, το πρόγραμμα με τις προληπτικές εξετάσεις για εκατομμύρια Έλληνες, οι διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία, το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» κλπ.

• Υλοποιήθηκαν κρίσιμες μεταρρυθμίσεις: ο νέος Δικαστικός Χάρτης, η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, τα Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια για ΑΠΕ, Τουρισμό και Βιομηχανία, ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας κλπ κλπ.

• Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις; Παρά τον μύθο ότι δήθεν έμειναν έξω από το Ταμείο, έλαβαν 1,66 δισ. ευρώ σε εγκεκριμένες επιχορηγήσεις. Και στο δανειακό σκέλος, το 60% των συμβάσεων αφορούσε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με επενδυτικά σχέδια ύψους 5,9 δισ. ευρώ.

Και σε αυτή την ανάρτηση θα μου επιτρέψετε να καταθέσω και τη δική μου προσωπική μαρτυρία, διότι διετέλεσα Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης:

• Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προωθήσαμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» που είχε γίνει μέχρι τότε, αλλά και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που συμβάλλουν σε φθηνότερη ενέργεια για τους πολίτες και που είναι και βασική προϋπόθεση για να γίνει – όπως έγινε – η χώρα μας καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας. Αν ήμασταν ακριβότεροι, πώς θα εξάγαμε;

• Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προωθήσαμε την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, που αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για τον σεβασμό του ωραρίου και την πληρωμή των υπερωριών τους. Και παράλληλα τον Προσωπικό Βοηθό για τα άτομα με αναπηρία.

• Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχωρήσαμε στη διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών σε 490.000 περίπου επιχειρήσεις, χάρη στην οποία το κενό ΦΠΑ περιορίστηκε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μια μεταρρύθμιση φορολογικής, αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Οι λεγόμενες «φειδωλές» χώρες της Ευρώπης επέμειναν σε ένα εξαιρετικά στενό χρονοδιάγραμμα. Είχαμε, ουσιαστικά, τον μισό χρόνο από ένα κανονικό ΕΣΠΑ για να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα τέτοιας κλίμακας. Ήταν μια τεράστια ευκαιρία. Και τα καταφέραμε!

Η αντιπολίτευση είναι εδώ για να λέει τα δικά της. Και η πραγματικότητα, φυσικά, είναι εδώ για να τη διαψεύδει!

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