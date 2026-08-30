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Νέα διάσταση παίρνει η πολυετής οικογενειακή διαμάχη για την περιουσία άνω των 40 δισ. ευρώ του Λεονάρντο Ντελ Βέκιο, ιδρυτή της EssilorLuxottica, μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση ενός από τους γιους του από τις διοικητικές θέσεις στον κολοσσό των οπτικών.

Ο Λεονάρντο Μαρία Ντελ Βέκιο, τέταρτος γιος του Ιταλού δισεκατομμυριούχου, είχε επιχειρήσει χωρίς επιτυχία να ξεμπλοκάρει το αδιέξοδο στην οικογενειακή holding Delfin, τον μεγαλύτερο μέτοχο της EssilorLuxottica. Η απόφασή του να αποχωρήσει από τους ρόλους του στην εταιρεία και να επικεντρωθεί στο family office LMDV Capital απομακρύνει από τον όμιλο έναν από τους κληρονόμους που βρέθηκαν στο επίκεντρο της τελευταίας προσπάθειας αναδιάρθρωσης της ιδιοκτησίας της Delfin.

Πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο μιας σύγκρουσης που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια, από τον θάνατο του Λεονάρντο Ντελ Βέκιο το 2022.

Οι διαφωνίες μεταξύ των οκτώ κληρονόμων και των πολυάριθμων συμβούλων τους για τη δομή, την ιδιοκτησία και τη λειτουργία της Delfin έχουν προκαλέσει μια παρατεταμένη κρίση εταιρικής διακυβέρνησης, η σημασία της οποίας ξεπερνά κατά πολύ την οικογένεια.

Και αυτό επειδή η Delfin δεν ελέγχει μόνο τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην EssilorLuxottica. Είναι επίσης ο μεγαλύτερος μέτοχος της Monte dei Paschi di Siena, της τράπεζας που βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου γύρου τραπεζικών συμφωνιών στην Ιταλία, ενώ διαθέτει συμμετοχές στην Generali και την UniCredit.

Πίεση στην EssilorLuxottica εν μέσω μάχης για τα AI γυαλιά

Για την EssilorLuxottica, το οικογενειακό αδιέξοδο εξελίσσεται πλέον σε σημαντικό αντιπερισπασμό, σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος επιχειρεί να διατηρήσει το προβάδισμά του στη νέα αγορά των έξυπνων γυαλιών με τεχνητή νοημοσύνη.

Μέσω της συνεργασίας της με τη Meta, η εταιρεία απέκτησε πλεονέκτημα πρώτης κίνησης με τα Ray-Ban Meta, ωστόσο ο ανταγωνισμός εντείνεται καθώς Apple, Google και Samsung εισέρχονται στην αγορά.

«Η πολυπλοκότητα της εταιρικής διακυβέρνησης της Delfin έχει επηρεάσει τη μετοχή της EssilorLuxottica», εκτιμά ο Νικολό Νουντσιάτα, αναλυτής της Banca Finint, επισημαίνοντας παράλληλα τις πιέσεις από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Η μετοχή της EssilorLuxottica έχει υποχωρήσει περίπου 40% από τις αρχές του 2026, περιορίζοντας τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας κοντά στα 75 δισ. ευρώ. Η συμμετοχή στην EssilorLuxottica αντιπροσωπεύει περίπου το 60% της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Delfin, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg.

Μετά τη μεγάλη πτώση της μετοχής και την αποχώρηση του Λεονάρντο Μαρία, η εταιρεία ανακοίνωσε την Παρασκευή πρόγραμμα επαναγοράς έως 5 εκατ. μετοχών, αξίας άνω των 800 εκατ. ευρώ με βάση τις τρέχουσες τιμές.

Η ρήξη με τον Φραντσέσκο Μιλέρι

Η παραίτηση σηματοδοτεί επίσης μια εντυπωσιακή ανατροπή στη σχέση του Λεονάρντο Μαρία με τον διευθύνοντα σύμβουλο Φραντσέσκο Μιλέρι, τον επί χρόνια στενό συνεργάτη που ο πατέρας του είχε επιλέξει για να ηγηθεί τόσο της EssilorLuxottica όσο και της Delfin.

Έπειτα από χρόνια δημόσιας στήριξης προς τον Μιλέρι, ο Ντελ Βέκιο χρησιμοποίησε την επιστολή αποχώρησής του για να ασκήσει αιχμηρή κριτική στην εταιρική κουλτούρα.

Υποστήριξε ότι η εταιρεία έχει γίνει πιο απόμακρη και ότι τα στελέχη αποθεώνονται όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, αλλά παραμερίζονται όταν οι συνθήκες γίνονται «άβολες».

«Ο ενθουσιασμός δεν είναι πια αυτός που ήταν. Η αίσθηση του ανήκειν δεν είναι αυτή που ήταν. Η απόσταση γίνεται αισθητή», ανέφερε στην επιστολή του.

Ο Λεονάρντο Μαρία αποχωρεί από τις θέσεις του επικεφαλής στρατηγικής της EssilorLuxottica και προέδρου της Ray-Ban. Η παραίτησή του δεν αναμένεται να προκαλέσει άμεσα λειτουργικά προβλήματα, καθώς οι αρμοδιότητές του επικεντρώνονταν κυρίως στο marketing και στη στρατηγική της μάρκας.

Μεταξύ των κινήσεών του ήταν η τοποθέτηση του ράπερ A$AP Rocky ως creative director της Ray-Ban. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg, η εταιρεία δεν αναμένεται να καλύψει τις θέσεις που εγκατέλειψε.

Η δημόσια έκφραση δυσαρέσκειας, ωστόσο, δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο άλλα στελέχη ή μέλη της οικογένειας συμμερίζονται τις απόψεις του. Εάν συμβαίνει αυτό, θα μπορούσε να αυξηθεί η πίεση στον Μιλέρι, ο οποίος εκτός από CEO της EssilorLuxottica είναι και πρόεδρος της Delfin.

Η διαθήκη που δημιούργησε το αδιέξοδο

Οι συγκρούσεις στη Delfin ξέσπασαν μετά τον θάνατο του Λεονάρντο Ντελ Βέκιο το 2022.

Η διαθήκη του μοίρασε την οικογενειακή holding ισόποσα μεταξύ οκτώ κληρονόμων, δίνοντας στον καθένα ποσοστό 12,5%, χωρίς όμως να ορίσει κάποιον ως επικεφαλής.

Στους κληρονόμους περιλαμβάνονται έξι παιδιά από τρεις διαφορετικές μητέρες, η χήρα του Νικολέτα Ζαμπίλο και ο Ρόκο Μπαζίλικο, γιος της Ζαμπίλο από προηγούμενο γάμο.

Το πρόβλημα βρίσκεται στους κανόνες λήψης αποφάσεων. Για τις σημαντικότερες κινήσεις απαιτείται σχεδόν ομοφωνία, γεγονός που έχει μετατρέψει τις διαφορετικές επιδιώξεις των οκτώ μετόχων σε μόνιμο εταιρικό αδιέξοδο.

Το σχέδιο των €10 δισ. που κατέρρευσε

Νωρίτερα μέσα στο 2026 φάνηκε ότι η διαμάχη θα μπορούσε να οδηγηθεί σε λύση.

Ο Λεονάρντο Μαρία πρότεινε να εξαγοράσει τα ποσοστά δύο αδελφών του, του Λούκα και της Πάολα, έναντι περίπου 10 δισ. ευρώ. Εάν η συναλλαγή ολοκληρωνόταν, το μερίδιό του στη Delfin θα αυξανόταν στο 37,5%, δημιουργώντας έναν σαφώς ισχυρότερο πόλο στο εσωτερικό της holding.

Το σχέδιο εγκρίθηκε σε οικογενειακή ψηφοφορία τον Απρίλιο, αλλά τελικά κατέρρευσε λόγω διαφωνιών σχετικά με τη χρηματοδότηση και την εταιρική διακυβέρνηση.

Οι κληρονόμοι προσέφυγαν στη συνέχεια στη δικαιοσύνη του Λουξεμβούργου, όπου εδρεύει η Delfin, επιχειρώντας να βρουν διέξοδο από το αδιέξοδο.

Το δικαστήριο αναμένεται να καθορίσει επισήμως την αξία των συμμετοχών τους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα.

Μια δικαστικά καθορισμένη αποτίμηση θα μπορούσε να διευκολύνει στο μέλλον τη μεταφορά των μετοχών σε προσωπικά family offices και πιθανές συναλλαγές μεταξύ των μελών της οικογένειας, περιορίζοντας τις διαφωνίες γύρω από την τιμή.

Δεν πρόκειται όμως να επιλύσει τη βασική αιτία της σύγκρουσης: το μοντέλο διακυβέρνησης της Delfin παραμένει το ίδιο και οι μεγάλες αποφάσεις εξακολουθούν να απαιτούν ευρεία οικογενειακή συναίνεση.

«Είμαστε ακόμη μακριά από μια ξεκάθαρη διέξοδο από το αδιέξοδο στη Delfin», εκτιμά η Μαργκερίτα Στρατσάρι της Sempione SIM.

Και παρότι το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών δείχνει ότι η διοίκηση της EssilorLuxottica έχει εμπιστοσύνη στις προοπτικές της εταιρείας, όπως σημειώνει, «δεν μειώνει πραγματικά τον κίνδυνο Delfin».

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