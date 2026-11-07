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Τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και τη σύνδεσή της με την ευρύτερη ενεργειακή και διπλωματική στρατηγική της Αθήνας ανέδειξε ο Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας στις επικρίσεις για τους κυβερνητικούς χειρισμούς απέναντι στην Τουρκία. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι πρόκειται για έργο με μερική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο εμπλέκονται οι δύο χώρες που συνδέει το καλώδιο.

Στο ζήτημα των αδειοδοτήσεων, ξεκαθάρισε ότι η εταιρεία που έχει αναλάβει τη διασύνδεση απευθύνθηκε αποκλειστικά στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η έκδοση της τουρκικής αντι-NAVTEX, όπως υποστήριξε, αποδεικνύει ότι η Άγκυρα δεν έχει καταστεί αποδεκτός ρυθμιστής της διαδικασίας, αντίθετα με όσα καταλογίζονται στην κυβέρνηση.

Η αντι-NAVTEX και η απάντηση στην εσωτερική κριτική

Ο κ. Χατζηδάκης περιέγραψε τη σειρά των ενεργειών, επισημαίνοντας ότι προηγήθηκαν το αίτημα της εταιρείας προς τις ελληνικές και κυπριακές αρχές και η έκδοση της NAVTEX. Ακολούθησε η αντι-NAVTEX από την Τουρκία, με την οποία η τουρκική πλευρά αντέδρασε στον σχεδιασμό.

Κατά την επιχειρηματολογία του, η ίδια η τουρκική αντίδραση δεν συμβαδίζει με τον ισχυρισμό ότι η Αθήνα έχει αποδεχθεί τις απαιτήσεις της Άγκυρας. Εάν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη από τους χειρισμούς, ανέφερε, δεν θα είχε λόγο να προχωρήσει σε αντίστοιχη αναγγελία.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης συνέδεσε την απάντησή του με τη γενικότερη αντιπαράθεση για την εξωτερική πολιτική. Υποστήριξε ότι η κριτική περί υποχωρήσεων δεν αντανακλά τις κυβερνητικές ενέργειες, αντιπαραβάλλοντας συμφωνίες οριοθέτησης, διεθνείς συνεργασίες και εξοπλιστικές επιλογές.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις, αξιοποιώντας τόσο τις συμμαχίες της χώρας όσο και την ιδιότητά της ως κράτους μέλους της ΕΕ. Παρουσίασε αυτή την προσέγγιση ως πολιτική υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων, χωρίς κινήσεις που υπηρετούν την εσωτερική πολιτική κατανάλωση.

Οι ενεργειακοί άξονες και οι θαλάσσιες συμφωνίες

Ιδιαίτερη θέση στην τοποθέτησή του είχαν οι πρωτοβουλίες που συνδυάζουν ενέργεια και γεωπολιτική. Αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο από την Αλεξανδρούπολη, με στόχο την τροφοδοσία της ευρύτερης περιοχής με υγροποιημένο φυσικό αέριο, καθώς και στην προώθηση της διερεύνησης υδρογονανθράκων.

Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την οριοθέτηση των θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο. Οι παρεμβάσεις αυτές παρουσιάστηκαν ως επιμέρους στοιχεία της κυβερνητικής πολιτικής στον θαλάσσιο χώρο, μαζί με τις συμφωνίες για τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες.

Ειδικότερα, υπενθύμισε τη μερική οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την πλήρη οριοθέτηση με την Ιταλία, προβάλλοντάς τες ως συγκεκριμένα αποτελέσματα της διπλωματικής δραστηριότητας της χώρας.

Οι συνεργασίες και η αμυντική ενίσχυση

Στο πεδίο των διεθνών σχέσεων, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας με το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ. Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη Γαλλία, σημειώνοντας ότι έχουν υπογραφεί δύο συμφωνίες αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής.

Την εικόνα αυτή συμπλήρωσε με τις φρεγάτες Belharra, τα Rafale και τα F-35, τα οποία συμπεριέλαβε στις κινήσεις ενίσχυσης της ελληνικής άμυνας. Για τα τελευταία, υπογράμμισε τη διαφοροποίηση έναντι της Τουρκίας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα τα έχει εξασφαλίσει.

Ως προς το καλώδιο, η θέση που διατύπωσε παραμένει συγκεκριμένη: το αίτημα άδειας κατατέθηκε στις δύο ενδιαφερόμενες χώρες, ενώ η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αποτελεί πρόσθετη διάσταση του έργου απέναντι στις τουρκικές αντιδράσεις.