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Στην υπόθεση του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου, και του γραμματέα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, αναφέρθηκε το βράδυ της Τετάρτης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης για τον κ. Λιάκο «ως υφυπουργός δεν θα αναλάβει αρμοδιότητες σχετικά με την αυτοδιοίκηση και αντιλαμβάνομαι, επίσης, ότι οι αδελφές του τώρα που έγινε υφυπουργός δεν θα παίρνουν του λοιπού συμβάσεις με τους δήμους. Αυτό έχω αντιληφθεί από τις συζητήσεις των τελευταίων ημερών».

«Ο κ. Λιάκος είναι ένας νέος άνθρωπος 37 ετών που εξελέγη το 2019. Αντιλαμβάνομαι ότι οι αδελφές του ξεκίνησαν τις δραστηριότητές τους όταν εκείνος ήταν στο Πολυτεχνείο, είχαν δουλειές ως λογιστικό γραφείο βασικά, η μια στα λογιστικά η άλλη δίνει επικοινωνιακές συμβουλές, και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Καταλαβαίνω ότι οι όποιες συμβάσεις με δήμους έγιναν εκτός Αττικής και η μια στα Μέγαρα δεν ήταν οικονομικού αντικειμένου. Μιλάμε για τις αδελφές ενός βουλευτή μέχρι πρότινος, γιατί βουλευτής ήταν, που έχουν τις δραστηριότητές τους και δεν υπάρχει η οικογενειακή ευθύνη. Υπάρχει η τοποθέτηση του ίδιου, προσέφυγε στη δικαιοσύνη γιατί θεωρεί ότι συκοφαντήθηκε» πρόσθεσε ο Κωστής Χατζηδάκης για την υπόθεση του υφυπουργού Εσωτερικών.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε, στη συνέχεια, και «στο θέμα του γραμματέα της ΕΛΑΣ ο οποίος ων νούμερο 2 στο κόμμα του κ. Τσίπρα φάνηκε ότι έπαιρνε και αυτός συμβάσεις από το δημόσιο, 750.000 ευρώ. Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι παράνομο. Το λέω γιατί κάποιοι κουνούσαν το δάχτυλο. Μην ενοχλούμαστε με τη μία περίπτωση και αθωώνουμε το άλλο»

«Χρειάζονται απαντήσεις γιατί στον δήμο Στυλίδας που υπάρχει δήμαρχος που έχει προφυλακιστεί για άλλη υπόθεση και είναι συνεταίρος του κ. Χατζηγιαννάκη, ο δήμαρχος αυτός έκανε απευθείας αναθέσεις συνεχώς εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στην άλλη εταιρεία του κ. Χατζηγιαννάκη. Δεν έχω τίποτα με τον κ. Χατζηγιαννάκη και δεν θα μιλούσα αν δεν επιμένατε τόσο πολύ με τις αδελφές του κ. Λιάκου. Υπάρχουν κάποιοι που κουνάνε το δάχτυλο ενώ τα έχουν κάνει. Χρειάζονται απαντήσεις από την ΕΛΑΣ, δεν ήρθα να μιλήσω ως κήνσορας αλλά δεν νομίζω ότι ταιριάζει στον Τσίπρα ο ρόλος αυτός και καλό είναι να τροποποιήσει όλη αυτή την προσέγγιση από τότε που επανεμφανίστηκε. Δεν του βγήκε, έχει επιλέξει στελέχη που για τον α ή β λόγο αποδεικνύονται προβληματικά και αυτό αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσει».