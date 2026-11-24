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«Το ποσό που παίρνει η χώρα από την ΕΕ για αγροτικές επιδοτήσεις ήταν και παραμένει το ίδιο. Εκείνο που αλλάζει με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι ότι το ποσό αυτό κατανέμεται πιο δίκαια. Άρα, από εδώ και πέρα κερδισμένοι βγαίνουν οι πραγματικοί παραγωγοί και το όφελος αυτό το έχουν ήδη διαπιστώσει στην τσέπη τους».

Αυτά ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, προσθέτοντας ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα έπρεπε να έχει γίνει όχι απλώς εδώ και χρόνια, αλλά πριν από αρκετές δεκαετίες. «Στρέφουμε τις επιδοτήσεις στους πραγματικούς παραγωγούς και προχωρούμε στον εκσυγχρονισμό του κλάδου, ώστε ο αγρότης να γίνει ένας μικρός επιχειρηματίας και να μπορεί να σταθεί στον διεθνή ανταγωνισμό. Δεν λέμε ότι έχουμε λύσει όλα τα προβλήματά τους, όμως γίνονται βήματα μπροστά και το τελευταίο ήταν η επιδότηση του πετρελαίου στην αντλία. Ένα θέμα που έθετε εδώ και πολλά χρόνια και λύθηκε από την 1η Νοεμβρίου. Παράλληλα είμαστε σε συζητήσεις με τη ΔΕΗ, προκειμένου να μην πληρώνουν τους λογαριασμούς κάθε μήνα, αλλά σε πιο αραιά διαστήματα».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων, ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε: «Ας μην ταυτίζουμε μια μερίδα παραγωγών, που είναι προσανατολισμένοι πολιτικά, με το σύνολο των αγροτών. Εμείς κατανοούμε τα προβλήματα και δεν κουνάμε το δάχτυλο σε κανέναν, αλλά και οι ίδιοι οι αγρότες αναγνωρίζουν ότι έχουν γίνει βήματα, όπως για παράδειγμα έγινε με τις τοποθετήσεις της ΕΘΕΑΣ και του ΓΕΩΤΕΕ για τη νέα δήλωση ΟΣΔΕ».

Επανέλαβε ότι στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή της ετήσιας ενίσχυσης σε 500.000 αγρότες, που έχουν υποβάλει δηλώσεις και έως τις 30 Δεκεμβρίου θα γίνει η εξόφληση για αυτούς, αλλά και για όσους δεν υπέβαλαν έγκαιρα τις δηλώσεις. «Επομένως μέχρι το τέλος του χρόνου θα κλείσει η βασική ενίσχυση. Έως τις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν εκατοντάδες εκατομμύρια για τον λεγόμενο δεύτερο πυλώνα (έγγειες βελτιώσεις κ.ά.). Ακολουθούν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι πληρωμές για συνδεδεμένη ενίσχυση, εξισωτική αποζημίωση, οικολογικά σχήματα».

Παράλληλα, καταβάλλονται αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους για τις επιζωοτίες (ευλογιά και αφθώδη πυρετό). «Χρειάζεται», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης, «πειθαρχία και συνεργασία του κράτους, της περιφέρειας και των κτηνοτρόφων. Το κράτος οφείλει να εφαρμόσει τους κανόνες, που ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σε ερώτηση για τους ισχυρισμούς του Αλέξη Τσίπρα για διαφθορά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε: «Θυμίζω ορισμένα πράγματα, επειδή ο κ. Τσίπρας κουνάει το δάχτυλο: Νίκος Παππάς, βοσκοτόπια, Καλογρίτσας, 13-0. Ποινικοί κώδικες, η Βουλή έμεινε ανοιχτή για μια βδομάδα και ακόμα δεν έχει δοθεί απάντηση γιατί συνέβη αυτό. Αυξήθηκαν 30 φόροι και μειώθηκε ένας, ο φόρος στα καζίνο. Ας δώσει πρώτα απαντήσεις για αυτά ο κ. Τσίπρας. Το ίδιο γίνεται με την υπόθεση Λιάκου. Από τη μία πλευρά δείχνουν προς τη δική μας κατεύθυνση και επικαλούνται οικογενειακή ευθύνη, ενώ την ίδια στιγμή εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο γραμματέας της ΕΛΑΣ κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης έχει πάρει συμβάσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από το Δημόσιο. Κάποιος που μετέρχεται μίας πρακτικής, δεν μπορεί να δείχνει τον απέναντι για την ίδια πρακτική. Όλα αυτά δεν σημαίνουν πως δεν πρέπει να κοιτάζουμε τα δικά μας λάθη, ούτε να αισθανόμαστε αυτάρεσκοι».

Αναφορικά με τις δηλώσεις του επικεφαλής της ΕΛΑΣ για την απολιγνιτοποίηση, ο Κωστής Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι αυτή ξεκίνησε επί του ιδίου του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς τότε να ληφθεί κανένα μέτρο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της. «Εμείς εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα με κρατική χρηματοδότηση ύψους 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη της περιοχής και τα έργα αρχίζουν να γίνονται ορατά. Η κυβέρνηση έχει δώσει προτεραιότητα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, με συγκεκριμένο πρόγραμμα και χρονοδιαγράμματα. Προχωρούν εμβληματικά έργα, όπως το μεγάλο θερμοκήπιο υδροπονίας, που θα δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας, το data center της ΔΕΗ σε συνεργασία με την Amazon κ.ά. Οι κάτοικοι όσο περνούν οι μήνες και όχι τα χρόνια, θα βλέπουν το ένα μετά το άλλο να προωθείται ή να ολοκληρώνεται. Η προσπάθεια είναι να συνδυαστεί η απολιγνιτοποίηση, η αναβάθμιση του περιβάλλοντος και η προστασία της δημόσιας υγείας με νέες θέσεις εργασίας, που θα είναι περισσότερες από εκείνες που χάνονται λόγω της μετάβασης στη νέα πραγματικότητα».

«Είμαστε», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης, «μια κυβέρνηση που επιχειρεί να είναι σοβαρή και αξιόπιστη. Δεν λέμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη χώρα από τη μία μέρα στην άλλη. Απέναντί μας έχουμε θαυματοποιούς, πολλές φορές με καφενειακές προσεγγίσεις που πάνε τη χώρα πίσω. Γι’ αυτό βλέπετε ότι είμαστε σταθερά μπροστά στις δημοσκοπήσεις, ενώ είμαστε εφτάμισι χρόνια κυβέρνηση. Κάποιος κόσμος αναγνωρίζει αυτά που έγιναν και εμείς τιμώντας αυτή την εμπιστοσύνη θα πρέπει να κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται τη δουλειά μας».