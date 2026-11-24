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Την ανάγκη για ευρεία και συστηματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης με ταχείς ρυθμούς, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα επεσήμανε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας απόψε στο 4° «Future Unfold, The Annual Technology Forum», με κεντρικό θέμα «Connected Intelligence | The Future Advantage» που διοργάνωσε η Grant Thornton.

«Στην κυβέρνηση έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας το ζήτημα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Θυμίζω ότι ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη του υπερυπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟΣ είχε ξεκινήσει πριν από την έκρηξη της δημοφιλίας του ChatGPT. Θυμίζω επίσης ότι διεκδικήσαμε και πετύχαμε να δημιουργηθεί στην Ελλάδα ένα από τα πρώτα εργοστάσια Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε υποδομές και υπολογιστική ισχύ τα επόμενα χρόνια. Οι υποδομές, όμως, είναι ένα πρώτο απαραίτητο βήμα», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης. Και προσδιόρισε 4 προτεραιότητες για την αξιοποίηση της ΤΝ στη χώρα μας. Αυτές είναι:

1. Διάχυση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην πραγματική οικονομία και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

«Οι σχετικές έρευνες δείχνουν ότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εφαρμογές ΤΝ. Λίγες, ωστόσο, είναι εκείνες που χρησιμοποιούν τα πιο ανεπτυγμένα εργαλεία. Και ακόμα λιγότερες αυτές που έχουν προχωρήσει στη συστηματική ενσωμάτωση της ΤΝ στην καθημερινή τους λειτουργία. Εδώ, λοιπόν, χρειάζεται να παρέμβουμε πιο συστηματικά.

Ενισχύοντας χρηματοδοτικά την πρόσβαση των ΜμΕ σε υπολογιστική ισχύ και εξειδικευμένες εφαρμογές. Αλλά και με πρακτική συμβουλευτική υποστήριξη για να γίνουν πιο παραγωγικές και ανταγωνιστικές. Με αυτά τα κριτήρια θα κριθεί η επιτυχία της πολιτικής μας», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης. Σημείωσε δε ότι ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ΤΝ αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία αλλά και ένα μεγάλο κίνδυνο: «Όσες την αξιοποιήσουν μπορούν να κάνουν άλματα. Όσες δεν το κάνουν κινδυνεύουν να μείνουν στο περιθώριο».

2. Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο

«Έχουμε ήδη μια πολύ θετική εμπειρία από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους τα τελευταία χρόνια. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μάς επιτρέπει να πάμε πολύ πιο πέρα», τόνισε. Έφερε ως παράδειγμα τις δυνατότητες χρήσης της ΤΝ στις δημόσιες συμβάσεις για μεγαλύτερη ταχύτητα και διαφάνεια, στην υγεία για καλύτερη διαχείριση των νοσοκομειακών πόρων και υποστήριξη των ιατρών στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών, στη δικαιοσύνη για να επιταχυνθεί η αναζήτηση νομολογίας, η οργάνωση των δικογραφιών και η διεκπεραίωση υποθέσεων. «Προφανώς, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχουν οι αναγκαίες δικλείδες ασφαλείας. Και η ευθύνη για τις κρίσιμες αποφάσεις να παραμένει στον άνθρωπο. Θέλουμε, πάντως, να προχωρήσουμε με ένα συγκροτημένο σχέδιο για το σύνολο του Δημοσίου, δίνοντας προτεραιότητα στις εφαρμογές που μπορούν να έχουν το μεγαλύτερο όφελος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», σημείωσε.

3. Ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων

Με ένταξη της ΤΝ σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης «ώστε τα παιδιά μας να μάθουν να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία χωρίς όμως να εκχωρούν σε αυτήν τη δική τους κρίση, στις επιχειρήσεις με εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης για τους σημερινούς εργαζομένους ανά κλάδο και στο Δημόσιο. Στόχος μας είναι μέσα σε μια τετραετία να έχουν εκπαιδευτεί όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι στη χρήση βασικών εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης», υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης.

4. Η Ελλάδα να μην είναι μόνο καταναλωτής, αλλά και παραγωγός εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης

«Δεν φιλοδοξούμε, προφανώς, να ανταγωνιστούμε τους παγκόσμιους κολοσσούς της τεχνολογίας. Μπορούμε, όμως, να αναπτύξουμε εξειδικευμένες εφαρμογές σε κλάδους στους οποίους έχουμε ήδη συγκριτικά πλεονεκτήματα», επεσήμανε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Μεταξύ αυτών στάθηκε ιδιαίτερα: Στην αγροδιατροφή για εξοικονόμηση νερού, έγκαιρο εντοπισμό ασθενειών και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Στη ναυτιλία για μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, συντήρηση πλοίων ή διαχείριση στόλων. Στον τουρισμό για αποτελεσματικότερη διαχείριση της εποχικής πίεσης που υφίστανται πολλοί προορισμοί. «Η αξιοποίηση της ΤΝ για την αναβάθμιση αυτών των κλάδων μπορεί να τροφοδοτήσει μια νέα εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας: την παραγωγή λογισμικού και εξειδικευμένων υπηρεσιών που θα πωλούνται διεθνώς», είπε.

«Ζούμε μια τεχνολογική επανάσταση ιστορικών διαστάσεων», κατέληξε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. «Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα πού θα μας οδηγήσουν αυτές οι αλλαγές. Ένα είναι όμως βέβαιο: Όπως σήμερα μιλάμε για τον κόσμο πριν και μετά την ατμομηχανή, πριν και μετά τον ηλεκτρισμό, πριν και μετά το διαδίκτυο, αύριο θα μιλάμε για τον κόσμο πριν και μετά την Τεχνητή Νοημοσύνη. Μόνο που αυτή τη φορά οι αλλαγές συντελούνται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Και επομένως τα περιθώρια προσαρμογής είναι πολύ πιο στενά. Θα ήθελα, λοιπόν, η πολιτική συζήτηση για την επόμενη τετραετία να επικεντρωθεί περισσότερο σε τέτοια ζητήματα. Να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις και να συγκριθούμε με βάση αυτές. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε σήμερα. Όχι σε πέντε χρόνια! Διότι η Ελλάδα έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν την καθυστέρησή της να προσαρμοστεί στις διεθνείς εξελίξεις. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να επαναλάβουμε τα ίδια λάθη».