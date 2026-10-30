Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της οργανωμένης εγκληματικότητας τα τελευταία χρόνια αναφέρεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας στην κριτική ότι οι πρόσφατες αποκαλύψεις μεγάλων υποθέσεων συνδέονται με την προσέγγιση των εκλογών.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνει ότι η προσπάθεια δεν ξεκίνησε προεκλογικά, επικαλούμενος μεταξύ άλλων πρόσθετα δημόσια έσοδα 2,2 δισ. ευρώ το 2025 από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, τη μείωση του κενού ΦΠΑ και την εξάρθρωση εκατοντάδων εγκληματικών οργανώσεων.

Όπως τονίζει στην ανάρτησή του ο Κ. Χατζηδάκης: «Τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές θυμηθήκατε ξαφνικά τη φοροδιαφυγή και τη νομιμότητα;». Αυτό ακούμε τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και άλλων σχετικών παραβάσεων που αποκαλύφθηκαν. Και από ορισμένους καλοπροαίρετα. Αλήθεια, όμως, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της παρανομίας πότε ξεκίνησαν; Χθες;

Ας θυμηθούμε ορισμένα μόνο από όσα έγιναν τα τελευταία χρόνια:

-Το 2023, παραδείγματος χάρη, η ΑΑΔΕ εντόπισε ψηφιακή φοροδιαφυγή από e-shops, ύψους 30 εκατ. ευρώ.

-Το 2024, η ΑΑΔΕ εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής με εμπόριο κινητών τηλεφώνων και επέβαλε πρόστιμα 130 εκατ. ευρώ.

-Πάλι το 2024, η ίδια Αρχή εντόπισε φοροδιαφυγή 10,5 εκατ. ευρώ από δύο στοιχηματικές εταιρίες.

-Το 2026, η Ανεξάρτητη Φορολογική Αρχή εντοπίζει εικονικά τιμολόγια 720 εκατ. ευρώ από 147 επιχειρήσεις. Ενώ παράλληλα εξαρθρώνει κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ

-Τους τελευταίους μήνες, το «ελληνικό FBI» μαζί με την ΑΑΔΕ εξάρθρωσαν κυκλώματα τόσο στον χώρο της λαθρεμπορίας καυσίμων όσο και στον χώρο της λαθρεμπορίας τσιγάρων, που συνδέονταν με μαφιόζικα κυκλώματα.

-Το «ελληνικό FBΙ» εξάρθρωσε 259 εγκληματικές οργανώσεις σε 2 χρόνια.

-Αναλήφθηκαν, ήδη από το 2023, σοβαρές πρωτοβουλίες για κατεδαφίσεις παράνομων κατασκευών σε τουριστικά ακίνητα και κέντρα διασκέδασης στη Μύκονο και σε άλλα νησιά (η υπόθεση Principote είναι χαρακτηριστική).

▪ Αλλά και σε νομοθετικό επίπεδο προωθήσαμε το 2023, με εμένα Υπουργό Οικονομικών, 11 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τον ουσιαστικό περιορισμό της φοροδιαφυγής, πολλές από τις οποίες επικρίθηκαν από την αντιπολίτευση, αλλά πάντως έφεραν αποτελέσματα. 2,2 δισ. ευρώ πρόσθετα δημόσια έσοδα το 2025 από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και μείωση του κενού ΦΠΑ από 24% το 2019 σε περίπου 9% το 2024.

▪ Μέσα στις πρωτοβουλίες αυτές ήταν η σύνδεση των POS 490.000 επιχειρήσεων με τις ταμειακές μηχανές, που συζητείτο για χρόνια και δεν προχωρούσε, αλλά και η αυστηρότερη νομοθεσία που υπήρξε ποτέ για τη λαθρεμπορία καυσίμων. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας.

▪ Προωθήθηκε νομοθεσία για να μπει τάξη στις παραλίες και η οποία, μεταξύ των άλλων, ήρθε να απαντήσει και στις καταγγελίες για αδιαφάνεια στους σχετικούς διαγωνισμούς που γίνονταν τοπικά. Ιδιαίτερα σε ορισμένα νησιά.

▪ Προχώρησε, επίσης, η πλατφόρμα καταγγελιών για τα στημένα παιχνίδια, ήδη από το 2021. Είναι η πλατφόρμα ΕΠΑΘΛΑ, που δίνει τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών για χειραγώγηση αγώνων. Ενώ από τον Νοέμβριο 2019 κυρώθηκε η Σύμβαση κατά της χειραγώγησης αγώνων, η οποία εκκρεμούσε από το 2014.

▪ Ιδρύθηκε το ίδιο το «ελληνικό FBI», το οποίο, όπως είναι πλέον ξεκάθαρο, μιλάει με έργα.

▪ Τον Ιούνιο του 2026, ψηφίσαμε μια κρίσιμη αλλαγή, σύμφωνα με την οποία σε υποθέσεις με ενδείξεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής, που συρρέει με αυτόφωρο κακούργημα εγκληματικής οργάνωσης, ο προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμου κοινοποιείται κατά τη διαδικασία του αυτοφώρου. Όχι πριν. Περιορίζεται έτσι ο κίνδυνος να διαφύγει ο ελεγχόμενος και να καταστρέψει στοιχεία. Ήταν μια ρύθμιση που συνετέλεσε αποφασιστικά στις εξελίξεις, που συζητούνται τις τελευταίες ημέρες.

Πρέπει να γίνουν κι άλλα; Προφανώς! Η μεταφορά των Πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο είναι μια αλλαγή, που έρχεται να απαντήσει, μεταξύ των άλλων, και σε ζητήματα καταγγελιών για αδιαφάνεια. Δίκαια οι Έλληνες πολίτες είναι ευαισθητοποιημένοι για όλα αυτά τα ζητήματα. Και δεν ζητούν αντιμετώπιση μόνο της μικροπαραβατικότητας, αλλά και των μεγάλων υποθέσεων, είτε μιλάμε για φοροδιαφυγή είτε για λαθρεμπόριο είτε για στημένα παιχνίδια είτε για ξέπλυμα χρήματος.

Ωστόσο, πρέπει να αναγνωριστεί ότι η Κυβέρνηση δεν έχει μείνει καθόλου αδιάφορη για τα θέματα αυτά. Όσα αναφέρω ενδεικτικά παραπάνω δεν είναι δικές μου θεωρίες, είναι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Συγκεκριμένη ήταν δυστυχώς και η αντίδραση της Αντιπολίτευσης στις νομοθετικές πρωτοβουλίες για αυτά τα θέματα. Τις περισσότερες τις καταψήφισε, προφασιζόμενη οτιδήποτε, απλά και μόνο για να λέει «όχι» σε όλα.

Υποχρέωσή μας είναι να συνεχίσουμε. Να επιταχύνουμε τον βηματισμό μας, γνωρίζοντας ότι, πέρα από επιμέρους αντιδράσεις θιγομένων, αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Για το οποίο δεν προσπαθήσαμε μόνο τις τελευταίες μέρες, αλλά εδώ και πολύ καιρό σε διαφορετικά επίπεδα και με χειροπιαστά αποτελέσματα.