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Με οκτώ νέες παρεμβάσεις για τη Θεσσαλονίκη και τα μεγάλα έργα της πόλης σε πρώτο πλάνο, ο Κωστής Χατζηδάκης έδωσε το στίγμα της κυβέρνησης λίγο πριν από τη ΔΕΘ. «Στη Θεσσαλονίκη μιλάμε με έργα. Η Βόρεια Ελλάδα ανεβαίνει», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην εκδήλωση με τους παραγωγικούς φορείς στο Μέγαρο Μουσικής, βάζοντας στην ίδια εικόνα όσα αλλάζουν στην πόλη και τους δείκτες της οικονομίας.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βάζει πολύ ψηλά τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία μας και τη Θράκη μας», πρόσθεσε.

Τα επόμενα βήματα

Στις νέες κινήσεις που παρουσίασε περιλαμβάνονται η ανάπλαση του Σιδηροδρομικού Σταθμού, με τον διαγωνισμό να προκηρύσσεται στο τέλος του 2026, και 600 νέες θέσεις στάθμευσης με την αξιοποίηση του πρώην Στρατοπέδου Φαρμάκη και του χώρου της πρώην Ναυτικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος.

Προβλέπονται ακόμη η παραχώρηση του πρώην Αγίου Μηνά στον Δήμο Θεσσαλονίκης, η ανάπλαση του αρχαιολογικού χώρου της Τούμπας σε μητροπολιτικό πάρκο 120 στρεμμάτων και η ανάθεση στον ΟΦΥΠΕΚΑ της αποκλειστικής ευθύνης για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού.

Το πακέτο συμπληρώνουν νέο κλειστό γήπεδο 2.000 θέσεων στο ΑΠΘ, χώρος πρασίνου και νέο προπονητήριο στην Αγία Φωτεινή για τις ανάγκες του Άρη και η ενεργειακή αναβάθμιση 12 κτιριακών συγκροτημάτων του ΑΠΘ.

Μετρό, Flyover και λιμάνι

Στα μεγάλα έργα, το Μετρό Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί ήδη περίπου 90.000 επιβάτες ημερησίως, ενώ η επέκταση προς την Καλαμαριά προσθέτει πέντε σταθμούς και 4,8 χιλιόμετρα γραμμής. Παράλληλα προχωρούν οι προμελέτες για 11 νέους σταθμούς στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη.

Στο Flyover, προϋπολογισμού 463 εκατ. ευρώ, οι εργασίες βρίσκονται περίπου στο 60%, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2027. Στο λιμάνι, η επέκταση του 6ου Προβλήτα αποτελεί επένδυση 250 εκατ. ευρώ, ενώ στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου δρομολογείται Επιχειρηματικό Πάρκο 260 εκατ. ευρώ.

Νέα εικόνα υπάρχει και στις αστικές συγκοινωνίες. Από 262 λεωφορεία το 2019, σήμερα κυκλοφορούν 504, εκ των οποίων 110 ηλεκτρικά, ενώ ακόμη 50 ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία αναμένεται να μπουν στους δρόμους μέσα στον Σεπτέμβριο.

Τι δείχνουν οι αριθμοί για τη Βόρεια Ελλάδα

Στην οικονομία, ο κ. Χατζηδάκης στάθηκε στη μείωση της ανεργίας στην Κεντρική Μακεδονία από 20,3% το 2019 σε 12,2%, ενώ η καθαρή αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ έφθασε, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 24,3%.

Από το 2020 έχουν κατευθυνθεί περισσότερα από 12 δισ. ευρώ στην Κεντρική Μακεδονία, περίπου 5 δισ. στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και 4,5 δισ. στη Δυτική Μακεδονία. Την ίδια ώρα, οι συστάσεις εταιρειών στη Θεσσαλονίκη υπερδιπλασιάστηκαν μεταξύ 2019 και 2025, από 3.154 σε 6.926, ενώ οι εξαγωγές της Βόρειας Ελλάδας αυξήθηκαν κατά 50% την περίοδο 2019-2024.

Νοσοκομεία και η νέα ΔΕΘ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με στόχο ολοκλήρωσης τις αρχές του 2027. Παράλληλα, το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο στο Θεαγένειο προβλέπεται να διαθέτει 425 κλίνες, με προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2028.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η ανάπλαση της ΔΕΘ, ύψους 204,6 εκατ. ευρώ. Το σχέδιο προβλέπει δύο νέα βιοκλιματικά κτίρια, ανακαίνιση του Συνεδριακού Κέντρου «Ι. Βελλίδης», Μητροπολιτικό Πάρκο 120 στρεμμάτων και 1.064 νέες υπόγειες θέσεις στάθμευσης. Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρία στάδια, χωρίς να διακοπεί η λειτουργία της Έκθεσης, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030.

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