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Τα διλήμματα προς τις εκλογές αναδεικνύει βήμα-βήμα το Μέγαρο Μαξίμου, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να περιγράφει έναν νέο κύκλο ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση στις επενδύσεις, στην απασχόληση και στην ενίσχυση των εισοδημάτων.

Με ορίζοντα που υπερβαίνει την «Ελλάδα του 2030» η κυβέρνηση συγκροτεί το σχέδιο ανάπτυξης, ορίζοντας τις προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής για την «επόμενη μέρα» και συνδέοντάς τες με τα εκλογικά προτάγματα του εκλογικού 2027. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει ότι βασική επιδίωξη είναι να διατηρήσει η Ελλάδα ρυθμούς ανάπτυξης τουλάχιστον διπλάσιους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης τα επόμενα χρόνια, καθώς είναι η «ασφαλής» προϋπόθεση για την αύξηση των μισθών και του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων.

Σημαντική πηγή υποστήριξης του σχεδιασμού θεωρείται το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αποκαταστήσει την αξιοπιστία της στις διεθνείς αγορές, καταγράφει ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης από την Ευρωζώνη και μειώνει με ταχύτητα το δημόσιο χρέος της. Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναλύοντας τα ευρήματα της «μεγάλης εικόνας» δεν αποφεύγει την ίδια ώρα να δηλώσει ότι οι θετικές μακροοικονομικές επιδόσεις δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί στον βαθμό που επιθυμεί στην καθημερινότητα των πολιτών. Αναγνωρίζει ότι οι μισθοί παραμένουν σχετικά χαμηλοί και ότι η ακρίβεια αποτελεί την κυριότερη ανησυχία των ελληνικών νοικοκυριών- κάτι που έκανε και με την συνέντευξή του στην αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal. Ο κ. Μητσοτάκης προβλέπει επιπλέον ότι στην πορεία προς τις εκλογές οι πολίτες θα βρεθούν πιο κοντά στην επιλογή της «ρεαλιστικής ελπίδας» παρά σε εκείνη των «πειραματισμών». Πρόκειται για το προεκλογικό «κλειδί» που κρατά το Μέγαρο Μαξίμου για να ανοίγει κάθε φορά την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων με την παραδοχή ότι «αυτές αποδίδουν, όταν ο κόσμος βλέπει ότι υλοποιούνται σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα».

Η μέχρι τώρα «παραδοτέα ύλη» χαρακτηρίζεται από κυβερνητικά στελέχη το κεντρικό και συγκριτικό πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας στην πορεία προς τις κάλπες. Από τα ποιοτικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων φαίνεται ότι ακόμη και ψηφοφόροι άλλων κομμάτων εκφράζονται θετικά για αρκετά από τα «κεφάλαια» του κυβερνητικού έργου από το 2019 έως σήμερα, ενώ ένα βασικό ποσοστό των αναποφάσιστων ψηφοφόρων δείχνει ότι το καθοριστικό κριτήριο, βάσει του οποίου θα τοποθετηθεί στην κάλπη είναι η διατήρηση της σταθερότητας σε ένα περιβάλλον διεθνών αναταράξεων. Στα αρνητικά της κυβέρνησης οι πολίτες «υπενθυμίζουν» την ακρίβεια, κρίνοντας ότι, ναι μεν τα μέτρα συμβάλλουν στην αντιμετώπισή τους, αλλά δεν αρκούν για τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου, είτε αφορούν στα ευάλωτα νοικοκυριά, είτε στη μεσαία τάξη. «Σε μακροοικονομικό επίπεδο έχουμε εξαιρετικές επιδόσεις, θέλω αυτό να μετουσιωθεί σε καλύτερη ζωή για τους απλούς πολίτες. Έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο; Η ειλικρινής απάντηση είναι όχι, δεν είμαστε εκεί όπου θέλω να είμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη στην αμερικανική εφημερίδα, όπου εμφανίστηκε αποφασισμένος να επιμείνει στο υφιστάμενο οικονομικό μοντέλο καθώς «η διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω μείωση της ανεργίας και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος».

Ειδικά για την ενεργειακή κρίση και τις δυσκολίες των νοικοκυριών ενόψει του χειμώνα, η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα με στοχευμένες παρεμβάσεις, που αποκτούν όλο και μεγαλύτερη διάρκεια. Με τη σημερινή κυριακάτικη ανάρτηση ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, που θα φτάσει φέτος έως τα 1.560 ευρώ για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. «Ξέρω ότι πολλοί κοιτάζετε ήδη με αγωνία τον λογαριασμό της θέρμανσης, καθώς η ενεργειακή κρίση φέρνει έναν δύσκολο χειμώνα. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε όσο περισσότερο και όσους περισσότερους μπορούμε: πρώτα με την επιδότηση στην αντλία, που ήδη εφαρμόζεται, και από την περασμένη Τρίτη με την πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ», δηλώνει ο πρωθυπουργός τονίζοντας για το επίδομα το ανώτατο ποσό φτάνει τα 1.560 ευρώ, από 350 ευρώ που ήταν το 2019. «Για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο έχει ανέβει από τις 24.000 ευρώ στις 34.000. Το επίδομα καλύπτει όλους τους τρόπους θέρμανσης και όσο περισσότερο κρύο κάνει σε μια περιοχή, τόσο μεγαλύτερη είναι η στήριξη», λέει ο κ. Μητσοτάκης προτρέποντας τους άμεσα ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 4 Δεκεμβρίου, αφού η πρώτη πληρωμή θα γίνει έως τις 23 Δεκεμβρίου, δηλαδή πριν από τα Χριστούγεννα.

Σε άμεσες κινήσεις στήριξης των πολιτών έναντι της ακρίβειας παραπέμπει το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την Παρασκευή με τα μέτρα φοροελαφρύνσεων και ενίσχυσης των εισοδημάτων που είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Αρκετά από τα μέτρα στήριξης των εισοδημάτων που συγκέντρωσαν τελικά και ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία αφορούν: φορολογικές ελαφρύνσεις σε τρίτεκνες οικογένειες και αγρότες, επίδομα Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους, αύξηση του επιδόματος γέννησης και αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων, απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση προσαυξήσεων του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες και πολλά άλλα.

Όλες οι πτυχές της βεντάλιας στήριξης των εισοδημάτων εντός του δημοσιονομικού πλαισίου πάντα θα ανοίξει κατά τη συζήτηση στη βουλή για τον προϋπολογισμό του 2027, όπου ο Κυριάκος Πιερρακάκης και το οικονομικό επιτελείο θα αναλάβει να αναλύσει κάθε λεπτομέρεια και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέχεια θα περιγράψει τους στρατηγικούς στόχους στο οικονομικό πεδίο προς την «Ελλάδα του 2030». Ο υπουργός Οικονομικών κινείται ήδη στη βάση της πρωθυπουργικής οδηγίας που λέει ότι: «Το ότι μπορούμε φέτος να δώσουμε περισσότερα έχει να κάνει με το ότι η οικονομία μεγαλώνει και περιορίζουμε τη φοροδιαφυγή». Ο κ. Πιερρακάκης σε κάθε ευκαιρία, όπως έκανε κατά τις πρόσφατες παρεμβάσεις του από το βήμα της Ολομέλειας, υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης των δημοσιονομικών κανόνων αλλά και αξιοποίησης με τις κατάλληλες επιλογές των δυνατοτήτων που δημιουργούνται για την ενίσχυση των πολιτών. Οι μεταρρυθμίσεις ωστόσο παραμένουν ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης και θα αποτελέσουν τα πρώτα «κεφάλαια» στα οποία θα στραφεί ο πρωθυπουργός για να ανακοινώσει από τη βουλή τον Δεκέμβριο τις σχετικές προτεραιότητες –όπως σε Υγεία, Παιδεία, Ψηφιακή Πολιτική- όχι μόνο για το 2027 αλλά και για «το νέο κύκλο ανάπτυξης».