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Να κλείσει τη συζήτηση περί νέων απομακρύνσεων κυβερνητικών στελεχών, μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση Τσαβδαρίδη, επιδιώκει το Μέγαρο Μαξίμου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα αποχώρησης ούτε του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου, ούτε του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Τσάφου. Η κυβερνητική στάση διαμορφώνεται στον απόηχο των αποκαλύψεων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες της αδελφής του πρώτου και την κατοχή ομολόγων της Exxon Mobil από τον δεύτερο, πριν αναλάβει υπουργικά καθήκοντα.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, η κατεύθυνση που δίνεται από το πρωθυπουργικό επιτελείο κινείται σε δύο άξονες: να αποτραπεί ένας νέος, ενδεχομένως ανεξέλεγκτος κύκλος παραιτήσεων και να καταστεί σαφές ότι η κυβέρνηση δεν θεωρεί πως ένα πολιτικό πρόσωπο πρέπει να επωμίζεται αυτομάτως την ευθύνη για τις επιλογές ή τις επαγγελματικές συναλλαγές συγγενών του. Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι η διαρκής απομάκρυνση στελεχών, με αφορμή κάθε νέα καταγγελία, θα μπορούσε να συντηρήσει την πολιτική πίεση χωρίς να διαφαίνεται σημείο εκτόνωσης.

Το μήνυμα του Μεγάρου Μαξίμου που αποτελεί σαφή άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη μετέφερε χθες με σαφήνεια και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (Open), ξεκαθαρίζοντας μεν ότι και επί της ουσίας δεν υπάρχει κανένα θέμα με τους δύο υφυπουργούς, επιχειρώντας δε να αποσυνδέσει τις περιπτώσεις τους από την υπόθεση Τσαβδαρίδη.

Ειδικά για τον Νίκο Τσάφο, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι ο υφυπουργός δεν είχε μετοχές της Exxon Mobil, αλλά ομόλογα, τα οποία ρευστοποίησε όταν ανέλαβε κυβερνητική θέση και απέκτησε νομοθετικές αρμοδιότητες. Επέμεινε, μάλιστα, ότι κατά την προηγούμενη περίοδο, όταν ασκούσε καθήκοντα συμβούλου, δεν είχε αποφασιστικό ρόλο, ούτε αρμοδιότητα υπογραφής ή ανάθεσης έργων. «Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κ. Τσάφο», τόνισε χαρακτηριστικά, παρά τα πυρά της αντιπολίτευσης.

Ανάλογη ήταν η γραμμή και για τον νέο υφυπουργό Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκο, με αφορμή τις επαγγελματικές δραστηριότητες της αδελφής του, η οποία διατηρεί λογιστικό γραφείο με συνεργασίες, μεταξύ άλλων, με δήμους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για νόμιμες συνεργασίες που ξεκίνησαν πολλά χρόνια πριν από την εκλογή του υφυπουργού, το 2019, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για επαγγελματική δραστηριότητα συγγενικού προσώπου και όχι του ίδιου του κυβερνητικού στελέχους. Μάλιστα, όταν τέθηκε το ερώτημα εάν θα ήταν προτιμότερο ο Βαγγέλης Λιάκος να έχει αναλάβει διαφορετικό χαρτοφυλάκιο, δεδομένου ότι είναι υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο κ. Μαρινάκης επέμεινε ότι δεν υπάρχει ζήτημα οικογενειακής ευθύνης.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, και ο ίδιος ο Βαγγέλης Λιάκος είναι σαφής ότι από εδώ και πέρα και για όσο αυτός είναι σε αυτή τη θέση, η αδερφή του δεν πρόκειται να αναλάβει υποθέσεις που αφορούν ΟΤΑ και εποπτεύονται πολιτικά από τον στενό συγγενή της.

Σε κάθε περίπτωση, είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να απεγκλωβιστεί από μια ατζέντα που δεν την ευνοεί, καθώς επιτείνει την αίσθηση διαφθοράς που της καταλογίζεται ως αρνητικό στοιχείο από τους πολίτες. Και επειδή στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν ότι ένας αέναος κύκλος απομακρύνσεων, ιδίως για ήσσονος σημασίας ζητήματα, δεν οδηγεί σε «κορεσμό» της ανάγκης για «αίμα στην αρένα», σπεύδει να βάλει φρένο στα αιτήματα καρατομήσεων. Όπως έκανε και για το αίτημα κομμάτων της αντιπολίτευσης να μην είναι υποψήφιος ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ξεκαθαρίζοντας ότι ο πρώην υφυπουργός θα είναι κανονικά στο ψηφοδέλτιο της Ημαθίας.