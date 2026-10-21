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Άκυρη και χωρίς καμία νομική ισχύ χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης, ξεκαθαρίζοντας ότι, κατά την ελληνική θέση, η συγκεκριμένη απόφαση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και δεν πρόκειται να εφαρμοστεί.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Meganews 104,6, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υποστήριξε ότι η Τουρκία επιδίωκε συστηματικά από το 2019 την επικύρωση του μνημονίου, κάτι που, όπως ανέφερε, κατέστη εφικτό μετά την αλλαγή των πολιτικών ισορροπιών στη Λιβύη και τη βίαιη απομάκρυνση του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Το μνημόνιο αυτό δεν πρόκειται να εφαρμοστεί γιατί δεν παράγει έννομα αποτελέσματα», δήλωσε κατηγορηματικά.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα ενεργοποιήσει όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς, προκειμένου να επιδιώξει τη διεθνή καταδίκη της συγκεκριμένης ενέργειας, την οποία χαρακτήρισε παράνομη.

Επικαλέστηκε, μάλιστα, τις άμεσες αντιδράσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, υπογραμμίζοντας ότι «είναι ομόθυμη η καταδίκη και από τους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Τι είπε για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια

Ο υπουργός Εξωτερικών ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης, στον απόηχο των εξελίξεων με το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Απέφυγε να προσδιορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ξεκαθαρίζοντας ότι οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται αποκλειστικά με βάση τον εθνικό σχεδιασμό και όχι ως αντίδραση σε κινήσεις τρίτων.

«Η πολιτική της Ελλάδας δεν υπαγορεύεται από σπασμωδικές κινήσεις άλλων. Η Ελλάδα θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στον χρόνο που εκείνη θα κρίνει», σημείωσε.

Με τη δήλωση αυτή, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η Αθήνα διατηρεί την πρωτοβουλία των αποφάσεων όσον αφορά την άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Διαψεύδει μυστικές επαφές με την Τουρκία για το καλώδιο

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο υπουργός Εξωτερικών διέψευσε δημοσιεύματα περί ύπαρξης μυστικού διαύλου επικοινωνίας με την Άγκυρα για το συγκεκριμένο έργο.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης απέρριψε τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για παρασκηνιακές συνεννοήσεις με την τουρκική πλευρά σχετικά με το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Σκληρή απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο υπουργός Εξωτερικών απέναντι στην κριτική που έχει ασκηθεί στην κυβέρνηση, τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Αναφερόμενος ειδικά στον Αντώνη Σαμαρά, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι επιλέγει να στρέψει τα πυρά του κατά της ελληνικής κυβέρνησης αντί να καταδικάσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, όπως, σύμφωνα με τον ίδιο, έπραξαν οι Ευρωπαίοι εταίροι.

«Πρόκειται για μισαλλοδοξία, καθώς ο κύριος Σαμαράς αντί να καταδικάσει το μνημόνιο, όπως οι Ευρωπαίοι, καταδικάζει την ελληνική κυβέρνηση. Πρόκειται για πολιτική εχθροπάθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση του υπουργού Εξωτερικών αποτυπώνει την πρόθεση της Αθήνας να κινηθεί σε διπλωματικό επίπεδο απέναντι στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτό το ζήτημα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στον χρόνο που θα επιλέξει η ίδια.