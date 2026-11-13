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Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πηγές οικονομικής πίεσης για τα ελληνικά νοικοκυριά, με σχεδόν έναν στους τρεις πολίτες να δηλώνει ότι δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις, όπως αποτυπώνει το β’ μέρος της δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο μέρος της δημοσκόπησης, η ΝΔ καταγράφηκε στο 30,5% στην εκτίμηση ψήφου (από 30,4% τον Οκτώβριο), η ΕΛΑΣ στο 15,8% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,5% με εννιακομματική Βουλή.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του β’ μέρους της δημοσκόπησης, που παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Marc Θωμάς Γεράκης στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, το 48,2% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει μέτρια την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού του, ενώ το 22,8% απαντά ότι είναι δύσκολη και το 11,1% πολύ δύσκολη.

Αντίθετα, το 14,9% δηλώνει ότι βρίσκεται σε άνετη οικονομική κατάσταση και μόλις το 2,4% σε πολύ άνετη, ενώ το 0,5% δεν απαντά. Συνολικά, το 33,9% των νοικοκυριών δηλώνει ότι βρίσκεται σε δύσκολη ή πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, έναντι 17,3% που χαρακτηρίζει την κατάστασή του άνετη ή πολύ άνετη.

Το 53,9% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί στην αντιμετώπιση των ανατιμήσεων, ενώ ακόμη ένα 30,2% αναγνωρίζει ότι καταβάλλεται προσπάθεια, θεωρεί ωστόσο ότι απαιτούνται δραστικότερα μέτρα. Μόλις το 14,3% πιστεύει ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί με τα μέσα που διαθέτει.

Παράλληλα, εκείνοι που πιστεύουν ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί αυξήθηκαν από 13% σε 14,3%, ενώ το ποσοστό όσων ζητούν πιο δραστικές παρεμβάσεις, παρότι αναγνωρίζουν κυβερνητική προσπάθεια, υποχώρησε από 31,8% σε 30,2%.

Σχεδόν 6 στους 10 (ποσοστό 59,9%) ζητούν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις ως αντίδοτο στην ακρίβεια, μειώσεις φόρων ζητά το 54%. Σχεδόν ένας στους δύο, (ποσοστό 46,1%), ζητά εντατικότερους ελέγχους στις τιμές και αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας. Οι έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, όπως το επίδομα θέρμανσης, συγκεντρώνουν μόλις 9,5%, ενώ το «καλάθι του νοικοκυριού» 6,9%,

Μεταξύ των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος, το 30,2% θεωρεί ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί, το 41% αναγνωρίζει την προσπάθεια αλλά ζητά δραστικότερα μέτρα, ενώ το 27,4% εκτιμά ότι ολιγωρεί.

Ενδιαφέρον στοιχείο ότι πάνω από 1 στους 3 ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, ποσοστό 35,4% εκτιμά ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί και ζητά δραστικότερες παρεμβάσεις, ενώ 57,1% δηλώνει ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί.

Πέρα από την ακρίβεια, η δημοσκόπηση καταγράφει και τις αντιλήψεις των πολιτών για την έκταση της απάτης και της φοροδιαφυγής, καθώς και για την αποτελεσματικότητα των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών.

Το 51,8% θεωρεί ότι πρόκειται για πολύ διαδεδομένο φαινόμενο και το 39% ότι εμφανίζεται αρκετά συχνά. Αθροιστικά, το 90,8% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι υποθέσεις απάτης και φοροδιαφυγής δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, με μόλις το 6,9% να διατυπώνει την αντίθετη άποψη.

Την ίδια ώρα, το 65,8% θεωρεί ότι οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί άργησαν πολύ να αντιδράσουν, ενώ το 30% εκτιμά ότι πλέον αποδίδουν καλύτερα, χάρη στις νέες υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί.

Ένα ακόμη σημαντικό πεδίο προβληματισμού αφορά τα κόκκινα δάνεια, τα funds και την απόδοση ευθυνών για τη διαχείρισή τους.

Το 40,8% των ερωτηθέντων αποδίδει ευθύνες στις τράπεζες που πούλησαν τα δάνεια, ενώ το 35,2% θεωρεί υπεύθυνη τη σημερινή κυβέρνηση, επειδή δεν έχει προχωρήσει μέχρι τώρα σε αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας. Το 28,6% συνδέει το πρόβλημα με την οικονομική κρίση που οδήγησε στα μνημόνια και το 27,4% αποδίδει ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία νομοθέτησε για τα funds. Αντίστοιχα, το 14,5% θεωρεί υπεύθυνους τους servicers και τα funds, ενώ το 14,3% τους δανειολήπτες που δεν εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους, παρότι έχουν τη δυνατότητα.

Δείτε την δημοσκόπηση της Marc: