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Στο 31% ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία διατηρώντας διαφορά 15 μονάδων από την δεύτερη ΕΛ.Α.Σ., ενώ το ΠΑΣΟΚ κινείται στο 11,5% όπως αποτυπώνει η δημοσκόπηση της Marc που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1.

Εκτίμηση ψήφου

Ειδικότερα στην εκτίμηση ψήφου, από την οποία προκύπτει εννιακομματική Βουλή η ΝΔ κινείται στο 31%, η ΕΛΑΣ στο 16%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,5% η Ελληνική Λύση στο 7,2%, το ΚΚΕ στο 6,8%, η Πλεύση στο 5,5%. Το κόμμα Καρυστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατακρημνίζεται στο 5,5% (από 10,5% στην προηγούμενη μέτρηση, ακολουθεί η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 3,2%. Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%, οι Σπαρτιάτες 1,4%, η Νίκη με 1,3% και οι Δημοκράτες με 1%. «Άλλο κόμμα» απαντά το 4%.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ ανεβαίνει στο 27,5% (από 26,8%), η ΕΛΑΣ χάνει 0,3% και κινείται στο 14% (από 14,3%), το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει άνοδο με 10,1% (από 9,2%), η Λύση 6,5% (6,1%), το ΚΚΕ 6% (από 5,95), η Πλεύση 4,9% (4,6%), η Ελπίδα πέφτει στο 4,6% (9,2%). Άνοδο για τη Φωνή Λογικής 2,9% (2,3%), το ΜέΡΑ25 2,9% (2,4%) και τον ΣΥΡΙΖΑ 1,3% (1,1%). Άλλο κόμμα δηλώνει το 3,8% (από 1,2%) ενώ οι αναποφάσιστοι μετρώνται στο 11% (από 11,2%).

Το προφίλ της αδιευκρίνιστης ψήφου

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποιοτικά στοιχεία του προφίλ των ψηφοφόρων της αδιευκρίνιστης ψήφου. Το 34,6% προέρχεται από τη ΝΔ, το 18,8% από τον ΣΥΡΙΖΑ, το 8,3% από τους Σπαρτιάτες, το 6,6% από το ΠΑΣΟΚ, το 6,2% από τη Νίκη, ενώ το 3,2% από την Ελληνική Λύση. Από άλλο κόμμα προέρχεται το 8,6% των αναποφάσιστων.

Καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μακράν μπροστά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 31% έχοντας διαφορά 16,1 μονάδων από τον δεύτερο Αλέξη Τσίπρα που συγκεντρώνει 14,9%. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είναι στο 8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος στο 5,1% και ακολουθούν Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,8% και Μαρία Καρυστιανού με 3,6%.

Τι κυβέρνηση προτιμούν

Στο ερώτημα τι είδους κυβέρνηση προτιμούν το 27,8% απαντά «αυτοδύναμη ΝΔ».

Συνεργασία ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ και μικρότερων αριστερών κομμάτων θέλει το 27,1%, συνεργασία ΝΔ – ΠΑΣΟΚ ζητά το 9,6%, ενώ συνεργασία ΝΔ με μικρότερα δεξιά κόμματα προτιμά το 8%.

Οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Η κοινή γνώμη είδε θετικά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη από την ΔΕΘ σε ποσοστό 38,4% (θετικά και μάλλον θετικά), έναντι 55% που τις αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά.

Αντιστοίχως αρνητικά αντιμετωπίζει τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη το 55,4% έναντι 29,7% που τις είδε θετικά και μάλλον θετικά.

Οι εξαγγελίες Τσίπρα αντιμετωπίζονται από το 24,1% θετικά και μάλλον θετικά και από το 62,7% αρνητικά και μάλλον αρνητικά.

Συνολικά, πιο ικανοποιητική παρουσία στη ΔΕΘ είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπως απαντά το 35,7%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 20,6% και τέλος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 15%.

Κόμμα Σαμαρά

Τέλος, η έρευνα της Marc ερευνά τη δυνητική ψήφο σε κόμμα Σαμαρά. Έτσι, το 85,3% μάλλον και σίγουρα δεν θα τον ψήφιζε, έναντι ενός ποσοστού 12,1% απαντούν σίγουρα και αρκετά πιθανό.

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