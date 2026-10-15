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Στο 30,4% κατέγραψε η Marc την εκτίμηση ψήφου για τη ΝΔ, στη μέτρηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1. Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα «φρενάρει» και σε αυτή τη δημοσκόπηση, χάνοντας 0,2 της μονάδας και πέφτει στο 15,8% και το ΠΑΣΟΚ μειώνει την διαφορά κατά 1,1 μονάδα, στις 3,4 μονάδες.

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 30,6% με απώλεια 0,4 της μονάδες, έναντι 14,2% του Αλέξη Τσίπρα που χάνει 0,7 της μονάδας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης «γράφει» για άλλη μία φορά μονοψήφιο ποσοστό και πέφτει από το 8% στο 7,4%.

Στην τέταρτη θέση ισοβαθμούν με 7% στην εκτίμηση ψήφου η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ, η Πλεύση σταθερή στο 5,5% ενώ η Μαρία Καρυστιανού χάνει άλλη μία μονάδα και πέφτει στο 4,5%. Στην 7η θέση καταγράφει η έρευνα της Marc την Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα που έχει δηλώσει ότι στηρίζει ο καταδικασμένος για συμμετοχή στην εγκληματική Οργάνωση της Χρυσής Αυγής ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Με βάση την εκτίμηση ψήφου η ΝΔ βγάζει 121 έδρες και για τον σχηματισμό δικομματικής κυβέρνησης απαιτείται είτε η σύμπραξη της ΕΛΑΣ (47 έδρες) είτε η σύμπραξη του ΠΑΣΟΚ, που σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα εξέλεγε 37 βουλευτές. Πάντως, το 41,1% θέλει την πολιτική σταθερότητα – το σχετικό ποσοστό ανεβαίνει αναλογικά με την ηλικία: ξεκινά από το 32,1% στις ηλικίες 17-44 και φτάνει στο 53% στους άνω των 65. Με βάση την πρόθεση ψήφου, το 94,8% της ΝΔ θέλει σταθερότητα, αλλά και το 32,5% του ΠΑΣΟΚ, αλλά και το 24,3% της Λύσης, το 22,3% της Πλεύσης, όπως και το 22,4% της …Συμμαχίας Ελλήνων και το 13,1% του ΚΚΕ. Το χαμηλότερο ποσοστό υπέρ της πολιτικής σταθερότητας καταγράφεται – στο 4,1% – μεταξύ των ψηφοφόρων της ΕΛΑΣ, που σε ποσοστό 89,7% τάσσονται υπέρ της πολτικής αλλαγής.

Η Marc επιχείρησε μία έρευνα για την εικόνα που έχουν πολίτες για τα προσωπικά χαρακτηριστικά του πρωθυπουργού και των προέδρων της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 36,7% του Αλέξη Τσίπρα που λαμβάνει 21,4% και του Νίκου Ανδρουλάκη που μένει στο 16,3% στο ερώτημα ποιος έχει τις καλύτερες θέσεις για την πορεία της χώρας και κάνει double score στον πρώην πρωθυπουργό στο «ποιος είναι πιο αποτελεσματικός σε προβλήματα και κρίσεις».

Προηγείται επίσης με 30,9% έναντι 22,5% του κ. Τσίπρα στο ποιος μπορεί να βελτιώσει τη ζωή μας, ενώ υπολείπεται του πρώην πρωθυπουργού κατά 0,6 της μονάδας στο ποιος είναι πιο συμπαθής.

Δείτε την έρευνα:

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